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Hindistan, uzay araştırmaları tarihinde bir ilki başarmaya hazırlanıyor

Uzay araştırmalarının yükselen yıldızlarından birisi olan Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na uzay aracı indirebilen ilk ülke olmaya çok yakın. Chandrayaan-2 misyonu temmuz ayında start verecek.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan, uzay araştırmaları tarihinde bir ilki başarmaya hazırlanıyor
Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), önümüzdeki eylül ayında tarihi bir Ay görevine hazırlanıyor. Uzay ajansının uzun bir süredir geliştirmekte olduğu Chandrayaan-2 isimli misyon için artık sona yaklaşıldı. Güney Asya ülkesi, Ay'ın Güney Kutbu'na bir gözlem aracı indirerek uzay araştırmaları tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

Ay'ın Güney Kutbu uzay araştırmaları için son zamanlarda çok önemli bir bölge haline geldi. NASA tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir duyuruda Güney Kutbu'nun yoğun bir şekilde su buzulları içerdiği resmen açıklanmıştı. Şimdilerde burası insanlı Ay misyonları için en uygun bölge olarak gösteriliyor. 2024'te Ay'a astronot indirmek isteyen NASA, Güney Kutbu'nu hedef göstermişti. Ayrıca Çin'in de yine aynı bölgede bir uzay üssü inşa etme planı var.

Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"
Konuyla ilgili açıklamalar yapan ISRO başkanı Kailasavadivoo Sivan,"Güney Kutbu, daha önce hiçbir uzay ajansının görev düzenlemediği keşfedilmemiş bir bölge. Dolayısıyla şu ana kadar haberimizin olmadığı yeni bilimsel bilgiler burada bizleri bekliyor olabilir. Başarıya ulaşmamız halinde Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapabilen ilk ülke olacağız." şeklinde konuştu.

Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacak.

Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfetmeye başlayacak.

Chandrayaan-2 görevi ISRO'nun ilk Ay görevi değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle görevini tamamlayamamıştı. Uzay aracı iki yıllık bir görev için Ay'a gönderilmişti ancak yörüngedeki 10. ayında talihsiz bir şekilde Dünya'yla iletişimi koptu. Chandrayaan-1, 80 milyon dolarlık maliyetle hazırlanmıştı.

ISRO, uzay araştırmalarında görece düşük maliyetlerle büyük başarılara ulaşabilmesiyle biliniyor. Uzay ajansı, 2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirebilmişti. Chandrayaan-2 misyonunun maliyeti ise belirtilenlere göre sadece 85 milyon dolar olacak. Yani Interstellar (165 milyon dolar), Gravity (100 milyon dolar) gibi birçok Hollywood uzay filminden daha az maliyete Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfeden ilk ülke olmak mümkün.

Chandrayaan-2'nin temmuz ayında uzaya fırlatılması ve eylül ayında da Ay'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor. Gözlem aracının tarihi iniş denemesi ise 6 Eylül'de gerçekleşecek. Bakalım Hindistan bu önemli görevde başarıya ulaşabilecek mi. 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/03/c_138031204.htm Yorum Yaz
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darkaura 2 hf. en beğenilen
hindistanin tum uzay arastirma butcesi bizim ne yaptigi belli olmayan diyanet islerinin butcesinden daha dusuk. gelismek ilerlemek aslinda o kadar zor is degil, sadece vizyon ve dogru secim meselesi. simdi uzay arastirmasi diyanetten dahami cok fayda sagliyor diyecekler cikar. uzay arastirmasi demek teknolojinin ve bilimin sinirlarini zorlamak demek. sayisiz muhendise, bilim insanina normalde yapamiyacaklari arastirmalari yapma tecrube kazanma imkani demekki sonradan burda tecrubelenen muhendisleri kendi sanayine, uretimine yuksek kalite beyin gucu demektir. bugun gundelik hayatta kullandigimiz pek cok malzeme amerikanin eski uzay arastirmalari icin kesfedilmistir, en basitindan pas cozucu w40 gibi. bunlarin hepsi kendi ekonomine katma deger olarak doner, gelisip kalkinmana, kar marji cok
yuksek olan ileri teknoloji urunleri gelistirip uretebilmene zemin hazirlar, bunun icin gereken beyin gucunu yetistirir. dedigim gibi hepsi vizyon ve tercih meselesi.
hindistanin tum uzay arastirma butcesi bizim ne yaptigi belli olmayan diyanet islerinin butcesinden daha dusuk. gelismek ilerlemek aslinda o kadar zor is degil,...
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onkuba 2 hf. ahmetkep
En hızlı büyüyen ve güçlü ekonomilerden birine sahip. Halkın durumu direk olarak ekonomik durumu yansıtmıyor. Aynı şey Çin içinde geçerli.
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fakir-bir-kul 2 hf.
Tarih tekerrürden ibaretdir.
15.yüzyıl da başlayan coğrafi keşifler batı medeniyetini dünyanın sahibi haline getirdi.
Şimdi aynısı 21.yüzyılda uzay madenciliği vs adıyla büyük uzay keşifleri yapılıyor. Tabi bu sefer önceki hatasından ders çıkaran çin,japonya,hindistan gibi ülkeler de bu işin içindeler.
Biz mi? Biz hâlâ lâle devri kafasındayız, hâlâ en büyük camiyi yapmakla övünüp başkanımıza saraylar yapıyoruz, belli ki bu kafayla daha çok kurtuluş savaşı yaşayacaz.
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DH Misafiri 2 hf.
ayda bir şey olsaydı amerika şimdiye kadar ayın yarısını mermer ocağı keser gibi kesip almıştı 1000 km öteden bir varil petrol için gelen adam aya ne yapmazdı
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DH Misafiri 2 hf.
sen şimdi diyanet işlerine mi salladın yoksa Müslümanlara mı
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Askaparta 2 hf.
Dünya uzay dengesi iyi kurulmalı. Başka dünya yok yakında.
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firat_kilic 2 hf.
Kısaca.......... "El Alem gitti aya biz kaldık yaya"
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ahmetkep 2 hf.
Bir gün akp aya çıkıcaz derse bugün hindistana laf söyletmeyenlere hatırlatırım burada yazılanları
(aktrol değilim)
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darkaura 2 hf. en beğenilen
hindistanin tum uzay arastirma butcesi bizim ne yaptigi belli olmayan diyanet islerinin butcesinden daha dusuk. gelismek ilerlemek aslinda o kadar zor is degil, sadece vizyon ve dogru secim meselesi. simdi uzay arastirmasi diyanetten dahami cok fayda sagliyor diyecekler cikar. uzay arastirmasi demek teknolojinin ve bilimin sinirlarini zorlamak demek. sayisiz muhendise, bilim insanina normalde yapamiyacaklari arastirmalari yapma tecrube kazanma imkani demekki sonradan burda tecrubelenen muhendisleri kendi sanayine, uretimine yuksek kalite beyin gucu demektir. bugun gundelik hayatta kullandigimiz pek cok malzeme amerikanin eski uzay arastirmalari icin kesfedilmistir, en basitindan pas cozucu w40 gibi. bunlarin hepsi kendi ekonomine katma deger olarak doner, gelisip kalkinmana, kar marji cok
yuksek olan ileri teknoloji urunleri gelistirip uretebilmene zemin hazirlar, bunun icin gereken beyin gucunu yetistirir. dedigim gibi hepsi vizyon ve tercih meselesi.
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goldena 2 hf.
Uzayda bir şey yok boşuna para harcıyorlar. O parayla yol köprü yapın
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ahmetkep 2 hf.
halkı sefalet içindeyken adamlar bi ton masrafla aya gidicem diye masraf yapıyorlar. ilk önce halkını sefaletten kurtar sen.
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onkuba 2 hf. ahmetkep
En hızlı büyüyen ve güçlü ekonomilerden birine sahip. Halkın durumu direk olarak ekonomik durumu yansıtmıyor. Aynı şey Çin içinde geçerli.
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solidsnake99 2 hf. ahmetkep
Amerika'da da 1960'larda uzay projelerine tepki veren çoktu ama şu an halkın tepkilerindense ülkenin başarıları hatırlanıyor ve üstüne koymaya devam ediyorlar.
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uzay araştırmaları, isro ve
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