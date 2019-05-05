Hindistan, uzay araştırmaları tarihinde bir ilki başarmaya hazırlanıyor

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), önümüzdeki eylül ayında tarihi bir Ay görevine hazırlanıyor. Uzay ajansının uzun bir süredir geliştirmekte olduğu Chandrayaan-2 isimli misyon için artık sona yaklaşıldı. Güney Asya ülkesi, Ay'ın Güney Kutbu'na bir gözlem aracı indirerek uzay araştırmaları tarihinde bir ilki başarmak istiyor.
Ay'ın Güney Kutbu uzay araştırmaları için son zamanlarda çok önemli bir bölge haline geldi. NASA tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir duyuruda Güney Kutbu'nun yoğun bir şekilde su buzulları içerdiği resmen açıklanmıştı. Şimdilerde burası insanlı Ay misyonları için en uygun bölge olarak gösteriliyor. 2024'te Ay'a astronot indirmek isteyen NASA, Güney Kutbu'nu hedef göstermişti. Ayrıca Çin'in de yine aynı bölgede bir uzay üssü inşa etme planı var.
Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"
Konuyla ilgili açıklamalar yapan ISRO başkanı Kailasavadivoo Sivan,"Güney Kutbu, daha önce hiçbir uzay ajansının görev düzenlemediği keşfedilmemiş bir bölge. Dolayısıyla şu ana kadar haberimizin olmadığı yeni bilimsel bilgiler burada bizleri bekliyor olabilir. Başarıya ulaşmamız halinde Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapabilen ilk ülke olacağız." şeklinde konuştu.
Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacak.
Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfetmeye başlayacak.
Chandrayaan-2 görevi ISRO'nun ilk Ay görevi değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle görevini tamamlayamamıştı. Uzay aracı iki yıllık bir görev için Ay'a gönderilmişti ancak yörüngedeki 10. ayında talihsiz bir şekilde Dünya'yla iletişimi koptu. Chandrayaan-1, 80 milyon dolarlık maliyetle hazırlanmıştı.
ISRO, uzay araştırmalarında görece düşük maliyetlerle büyük başarılara ulaşabilmesiyle biliniyor. Uzay ajansı, 2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirebilmişti. Chandrayaan-2 misyonunun maliyeti ise belirtilenlere göre sadece 85 milyon dolar olacak. Yani Interstellar (165 milyon dolar), Gravity (100 milyon dolar) gibi birçok Hollywood uzay filminden daha az maliyete Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfeden ilk ülke olmak mümkün.
Chandrayaan-2'nin temmuz ayında uzaya fırlatılması ve eylül ayında da Ay'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor. Gözlem aracının tarihi iniş denemesi ise 6 Eylül'de gerçekleşecek. Bakalım Hindistan bu önemli görevde başarıya ulaşabilecek mi.
Ay'ın Güney Kutbu uzay araştırmaları için son zamanlarda çok önemli bir bölge haline geldi. NASA tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir duyuruda Güney Kutbu'nun yoğun bir şekilde su buzulları içerdiği resmen açıklanmıştı. Şimdilerde burası insanlı Ay misyonları için en uygun bölge olarak gösteriliyor. 2024'te Ay'a astronot indirmek isteyen NASA, Güney Kutbu'nu hedef göstermişti. Ayrıca Çin'in de yine aynı bölgede bir uzay üssü inşa etme planı var.
Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"
Konuyla ilgili açıklamalar yapan ISRO başkanı Kailasavadivoo Sivan,"Güney Kutbu, daha önce hiçbir uzay ajansının görev düzenlemediği keşfedilmemiş bir bölge. Dolayısıyla şu ana kadar haberimizin olmadığı yeni bilimsel bilgiler burada bizleri bekliyor olabilir. Başarıya ulaşmamız halinde Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapabilen ilk ülke olacağız." şeklinde konuştu.
Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacak.
Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfetmeye başlayacak.
Chandrayaan-2 görevi ISRO'nun ilk Ay görevi değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle görevini tamamlayamamıştı. Uzay aracı iki yıllık bir görev için Ay'a gönderilmişti ancak yörüngedeki 10. ayında talihsiz bir şekilde Dünya'yla iletişimi koptu. Chandrayaan-1, 80 milyon dolarlık maliyetle hazırlanmıştı.
ISRO, uzay araştırmalarında görece düşük maliyetlerle büyük başarılara ulaşabilmesiyle biliniyor. Uzay ajansı, 2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirebilmişti. Chandrayaan-2 misyonunun maliyeti ise belirtilenlere göre sadece 85 milyon dolar olacak. Yani Interstellar (165 milyon dolar), Gravity (100 milyon dolar) gibi birçok Hollywood uzay filminden daha az maliyete Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfeden ilk ülke olmak mümkün.
Chandrayaan-2'nin temmuz ayında uzaya fırlatılması ve eylül ayında da Ay'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor. Gözlem aracının tarihi iniş denemesi ise 6 Eylül'de gerçekleşecek. Bakalım Hindistan bu önemli görevde başarıya ulaşabilecek mi.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/03/c_138031204.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yuksek olan ileri teknoloji urunleri gelistirip uretebilmene zemin hazirlar, bunun icin gereken beyin gucunu yetistirir. dedigim gibi hepsi vizyon ve tercih meselesi.