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Hisar-O hava savunma sistemi Tuz Gölü üzerinde test edildi

Hisar Hava Savunma Sistemleri Projeleri kapsamında 2018 yılının ilk testleri yapıldı. Hisar-O test atışlarında başarı sağlayarak önemli veriler ortaya koydu. İşte detaylar:
1 yıl
13,8b
1
21
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hisar-O hava savunma sistemi Tuz Gölü üzerinde test edildi
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Karadan havaya yerli füze sistemi Hisar’ın testleri sürüyor. 2018 yılındaki ilk testler için daha önce TSK, Tuz Gölü üzerinde testlerin yapılacağı bir bölge belirlemiş ve bu alana girişleri 22 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yasaklamıştı. Atış yüksekliği olarak 14 bin feet belirlenen testler, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin katılımı ile gerçekleştirildi.


Hisar-O füzesinin atışlarının yapıldığı testlerde füzenin uçuşu ile ilgili olarak verilerin toplanması amaçlanıyor. Sonraki testlerde de buradan elde edilecek veriler doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin verimliliği deneyimlenecek. Hatırlanacağı üzere Hisar-O ilk uçuşu testi olan Balistik Test Füzesi atışını 23 Temmuz 2014 tarihinde Aksaray’dan gerçekleştirmişti.

Hisar-O hava savunma sistemi Tuz Gölü üzerinde test edildi
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Hisar projelerinin maliyeti ve katılımcılar

Savaş başlığı ve batarya geliştirmesi için TÜBİTAK-SAGE, veri bağlantıları çalışmaları için Meteksan Savunma, ayrıca diğer alt malzemeler için FNSS, Koluman, Savronik YALTES, SDT gibi yüzden fazla şirket projede katılımcı olarak yer alıyor. ASELSAN ise projenin ana sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Haberleşme, radar, elektro-optik sistemler, atış kontrol, komuta kontrol gibi birçok sistemin yapımı da ASELSAN gerçekleştirecek.


Projenin geliştirme bütçesi ise Hisar-A için 314.9 milyon Euro, Hisar-O içinse 241.4 milyon Euro olarak belirlenmiş. Hisar-A projesinde elde edilecek tecrübe Hisar-O projesini de desteklemiş olacak. Hisar-A’ın minimum menzili 2km, maksimum menzili ise 16km olacak. Minimum ve maksimum irtifa ise 30 metre ve 5km şeklinde. Hisar-O projesinde ise 3km - 25+km rakamları dikkat çekiyor. Minimum irtifa 50 metre, maksimum irtifa ise 15km.

Hisar-O hava savunma sistemi Tuz Gölü üzerinde test edildi
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BlackGhost12 1 yıl en beğenilen
Hayırlı olsun. Orta irtifa iyi bir aşama. Uzun Menzilli, ICBM-Balistik engelleyicili yerli hss'lerde nasip olur inşallah.
1 Yanıt Yanıtla +44
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muammer816 1 yıl
inşallah bir an evvel sınırlarımıza yerleştirilip kullanıma sunulur.
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berk768 1 yıl Bluflame
hmm o kadar yetkili kişiler düşünemedi ama sen düşünüyosun dimi çok akıllı arkadaş(GERİZEKALI)
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selimbilmez 1 yıl
konu hava savunma sistemi ,mesajın konusu gemi ve vergisi himmm güzel bakış açısı
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emmare 1 yıl
parti, siyaset vs gözetmeden milli silahlanmaya herkes destek olmalı..
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DH Misafiri 1 yıl
Nasil haber yapiyosunuz gercekten anlamiyorum, alt yuklenicisine kadar ufak tefek tum firmalarin ismini yazmissiniz ama tabiri caizse esas mal sahibi Roketsan'in ismi bir kere bile gecmiyor. Adam akilli arastirma yapin ustun koru bi sekilde sirf haber olsun diye yazmayin.
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sanjayra 1 yıl
İsraildeki iron dome olsa bizde çok iyi olur
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Osakawa 1 yıl
bir an önce tamamlanıp ilk versiyonunun Kilis'e kurulmasını bekliyorum.
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faniseyler 1 yıl
Türkiye nin çok acil bir ihtiyacı.
İnşallah çok daha kapsam lı bir hava savunma sistemini tez zamanda yerli imkanlarla yaparız.
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El_domingo 1 yıl
kilis ve hatay a gene roket atılmıs..gorunen oki ciddi ve savunma zaafiyetimiz var..
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Kara Börü 1 yıl

yemin ediyorum bıktım artık şu bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlardan.
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Bluflame 1 yıl
kilis’e yağmur gibi roket düşüyor, bunlar tuz gölünde deneme aşamasındalar, envantere girişi bi 10 yıl sürer ozaman.
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berk768 1 yıl Bluflame
hmm o kadar yetkili kişiler düşünemedi ama sen düşünüyosun dimi çok akıllı arkadaş(GERİZEKALI)
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asig 1 yıl
hic bir halta yaramayan hava savunma sistemi 2 günüdür ülkeye füze yağıyor
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9600_G_T 1 yıl asig
israilin demir kubbesi cok ıyı
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fatsa52 1 yıl asig
O roket canım kardeşim. Roket için hava savunma sistrmi olmaz. Basit ve çok alçak irtifalı olduğu için.
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