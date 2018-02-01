Hisar-O hava savunma sistemi Tuz Gölü üzerinde test edildi

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Karadan havaya yerli füze sistemi Hisar’ın testleri sürüyor. 2018 yılındaki ilk testler için daha önce TSK, Tuz Gölü üzerinde testlerin yapılacağı bir bölge belirlemiş ve bu alana girişleri 22 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yasaklamıştı. Atış yüksekliği olarak 14 bin feet belirlenen testler, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin katılımı ile gerçekleştirildi.





Hisar-O füzesinin atışlarının yapıldığı testlerde füzenin uçuşu ile ilgili olarak verilerin toplanması amaçlanıyor. Sonraki testlerde de buradan elde edilecek veriler doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin verimliliği deneyimlenecek. Hatırlanacağı üzere Hisar-O ilk uçuşu testi olan Balistik Test Füzesi atışını 23 Temmuz 2014 tarihinde Aksaray’dan gerçekleştirmişti.

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Hisar projelerinin maliyeti ve katılımcılar

Savaş başlığı ve batarya geliştirmesi için TÜBİTAK-SAGE, veri bağlantıları çalışmaları için Meteksan Savunma, ayrıca diğer alt malzemeler için FNSS, Koluman, Savronik YALTES, SDT gibi yüzden fazla şirket projede katılımcı olarak yer alıyor. ASELSAN ise projenin ana sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Haberleşme, radar, elektro-optik sistemler, atış kontrol, komuta kontrol gibi birçok sistemin yapımı da ASELSAN gerçekleştirecek.





Projenin geliştirme bütçesi ise Hisar-A için 314.9 milyon Euro, Hisar-O içinse 241.4 milyon Euro olarak belirlenmiş. Hisar-A projesinde elde edilecek tecrübe Hisar-O projesini de desteklemiş olacak. Hisar-A’ın minimum menzili 2km, maksimum menzili ise 16km olacak. Minimum ve maksimum irtifa ise 30 metre ve 5km şeklinde. Hisar-O projesinde ise 3km - 25+km rakamları dikkat çekiyor. Minimum irtifa 50 metre, maksimum irtifa ise 15km.