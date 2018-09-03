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Hitman Sniper, kısa süreliğine Android kullanıcıları için ücretsiz

Dünyaca ünlü video oyunu serisi Hitman’in 2014 yılında kullanıcılarla buluşan mobil oyunu Hitman Sniper, Android kullanıcıları için 6 Eylül’e kadar ücretsiz.
8 ay
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4
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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IO Interactive tarafından geliştirilen dünyaca ünlü video oyunu serisi Hitman’in 2014 yılında kullanıcılarla buluşan mobil oyunu Hitman Sniper, Android platformunda kısa süreliğine ücretsiz oldu. Android kullanıcıları oyunu 6 Eylül’e kadar ücretsiz indirebilirler. iOS kullanıcıları için ise böyle bir kampanya ne yazık ki mevcut değil.
Keskin nişancılık türünde yer alan oyunda 150’nin üzerinde görev, 10 farklı kontrat ve 16 farklı silah bulunuyor. Oldukça güçlü grafikleriyle dikkat çeken oyun, aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip.
Android kullanıcıları oyunu 6 Eylül'e kadar buradan ücretsiz olarak indirebilirler.

    Oyun Tanıtımı

  • En iyi suikastçı sen ol! 
  • Hitman Sniper'da Ajan 47'nin rolünü üstlen ve cep telefonundaki en büyük keskin nişancı deneyimini yaşa.
  • Stratejik becerilerini geliştir ve kusursuz suikastlar düzenle.
  • Zombi avlama becerilerini ve hızını test edecek dur-durak bilmeyen bir aksiyona hazırlan.
  • 150'nin üzerinde görev ve 10 farklı kontrat! 
  • Kusursuz bir suikast için becerilerini geliştirirken sırları ve hileleri ortaya çıkar.
  • 16 eşsiz silah! 
  • Hedefleri yok et, silah parçalarını topla ve en güçlü silahların kilidini açmak için taslakları tamamla.
  • Liderlik tablosunda birinci olmak için arkadaşlarınla rekabet et
  • Dünyanın en iyi suikastçısı olmak için puanını yükselt ve rütbe atla.
 

https://www.phonearena.com/news/Free-Hitman-Sniper-Android_id108412 Yorum Yaz
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Feyzuli 8 ay en beğenilen
her ay ücretsiz oluyor. oyun için çoğu şey paralı.
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SEO-Uzmanı 8 ay
bu mudur oyun dediğiniz şey !!!
piyano telini amaç dışı kullanımını gösteren oyunlar !!!
en sonunda psikopat bir gençlik nesli ortaya çıkaracak
3. sayfa haberleri hiç bitmeyecek !
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Fx_57,5 8 ay
daha çok kısa süreliğine ücretli oluyor bu oyun.
oyun kendini sürekli tekrarlıyor kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz.
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Kolomen_596 8 ay
Bu oyunlar hep ücretsiz yapılıyor zaten. Asıl önemli olan popüler oyunlarda yapılması bu. İmkânı olmayanlar kalıcı olarak gta san andreas ve minecraft gibi oyunlara sahip olabilmeli. Zaten yeterince kâr elde ediliyor bu tür işlerden.
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Feyzuli 8 ay en beğenilen
her ay ücretsiz oluyor. oyun için çoğu şey paralı.
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