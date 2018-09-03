Hitman Sniper, kısa süreliğine Android kullanıcıları için ücretsiz

IO Interactive tarafından geliştirilen dünyaca ünlü video oyunu serisi Hitman’in 2014 yılında kullanıcılarla buluşan mobil oyunu Hitman Sniper, Android platformunda kısa süreliğine ücretsiz oldu. Android kullanıcıları oyunu 6 Eylül’e kadar ücretsiz indirebilirler. iOS kullanıcıları için ise böyle bir kampanya ne yazık ki mevcut değil.

Keskin nişancılık türünde yer alan oyunda 150’nin üzerinde görev, 10 farklı kontrat ve 16 farklı silah bulunuyor. Oldukça güçlü grafikleriyle dikkat çeken oyun, aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip.

Android kullanıcıları oyunu 6 Eylül'e kadar buradan ücretsiz olarak indirebilirler.

Oyun Tanıtımı

En iyi suikastçı sen ol!

Hitman Sniper'da Ajan 47'nin rolünü üstlen ve cep telefonundaki en büyük keskin nişancı deneyimini yaşa.

Stratejik becerilerini geliştir ve kusursuz suikastlar düzenle.

Zombi avlama becerilerini ve hızını test edecek dur-durak bilmeyen bir aksiyona hazırlan.

150'nin üzerinde görev ve 10 farklı kontrat!

Kusursuz bir suikast için becerilerini geliştirirken sırları ve hileleri ortaya çıkar.

16 eşsiz silah!

Hedefleri yok et, silah parçalarını topla ve en güçlü silahların kilidini açmak için taslakları tamamla.

Liderlik tablosunda birinci olmak için arkadaşlarınla rekabet et

Dünyanın en iyi suikastçısı olmak için puanını yükselt ve rütbe atla.

https://www.phonearena.com/news/Free-Hitman-Sniper-Android_id108412