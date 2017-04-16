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Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor

Geçtiğimiz cuma günü gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious), gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı. Film Star Wars: The Force Awakens'ı geçerek yeni bir rekora imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,5b
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49
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı film serileri arasıda yer alan Hızlı ve Öfkeli, gişede müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor. Serinin sekizinci filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, gişede rekora koşuyor.
Hızlı ve Öfkeli 8'in vizyondaki ilk haftasonunda ABD'de 100.1 milyon dolar gişe hasılatı elde etmesi bekleniyor. Bir önceki filmin gördüğü büyük ilgiden sonra bu pek de şaşırtıcı olmadı. Hızlı ve Öfkeli 8'in asıl başarısı ise dünya genelindeki rakamlar hesaplanınca ortaya çıktı. Filmin bu haftasonu tüm dünya genelindeki gişe hasılatı 532.5 milyon dolara ulaştı.
Hızlı ve Öfkeli 8 böylece yeni bir rekora imza attı ve ilk haftasonunda dünya genelinde en çok hasılat yapan film oldu. Bu rekor daha önce Star Wars: The Force Awakens'ın elindeydi. Film ayrıca gişedeki ilk haftasonunda ABD dışında en yüksek hasılatı yapan film olma başarısını da gösterdi ve burada da Jurassic World'u geçerek yeni bir rekora imza attı.
Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi Dominic Toretto (Vin Diesel) ile ailem dediği ekibini karşı karşıya getiriyor. F. Gary Gray'in yöneteceği filmin başrollerinde Vin Diesel'a Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Ptaky, Scott Eastwood ve Kurt Russell eşlik ediyor.

http://deadline.com/2017/04/fate-of-the-furious-record-opening-weekend-logan-beauty-and-the-beast-international-box-office-1202070697/ Yorum Yaz
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kasamak5656 2 yıl en beğenilen
gereksiz bir film serisi
Nerde o ilk 3 film nerde şimdikiler
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mehmedaltair 2 yıl kasamak5656
Birebir aynı şeyi düşünüyorum. Eskiden ne güzel bol bol araba ve sokak yarışı vardı, anahtarına kapışma vardı. Şimdi standart aksiyon filmlerinden hiçbir farkı kalmadı mantık hataları ve saçma sapan sahneler desen bolca var.
Birebir aynı şeyi düşünüyorum. Eskiden ne güzel bol bol araba ve sokak yarışı vardı, anahtarına kapışma vardı. Şimdi standart aksiyon filmlerinden hiçbir farkı...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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Master_Evil 2 yıl
spoilere gerek yok filmde ne olup bittiği belli ama yinede izlerim
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Esasında bu denli uzun soluklu bir seride tekrar'a düşmemek çok zor olurdu.
hayranlarında bildiği gibi sokak yarışları, çeteler, kaçakçılık, ara sokaklarda hayat ve bu olayların içinde olan bir grup dost, aile, arkadaşın zorlu heyecanlı hayatını anlatan ve Brian adlı bir polisinde olaya dahil olmasıyla gelişen olayları çok başarılı bir şekilde yansıtan bir filmdi ve bunu yaparken gece hayatı arabalar modifiye yarışlar bahisler gibi temaları gayet başarılı bir şekilde işlemiş bir seri ve söylemeden geçmek olmaz bunları işlerkende müthiş müzikleriyle temayı çok iyi besleyen bir yapım ortaya kondu.
Bende serinin tekrara düştüğünü düşünüyorum ve eminim ekipte bunun farkındadır ama devam etmek için bir çok sebepleri olabilir insanlarda buna alıştı.
Son seriyi henuz bende izlemedim ama görüyorumki o eski filmlerden aldığımız zevkin tamamını alamasakta bu eğlenmeye engel değil gibi gözüküyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Yaw şu filmi beğenmeyenleride sanki zorla sinemaya goturup izletiyoz beyenmeyen izlemesin kardesim ne meraklisiniz yorum yapmaya ya zaten milyonlarca insan begendi bi sizin yorumunuz önemli çekemeyin gitsin surdan hayir her bolumde yarış yapsalar bu seferde hep yarış birazda asiyon olsun dersiniz mantiğınız bu kadar küçük iste simdi o küçük aklinizla yorum yapmadan once 2 kere dusunun
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Furu Kasulye 2 yıl
E böyle hasılat gelirse ellinci filmide çekerler hem tadı kaçtı diyip hemde gidenler var

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aycibin 2 yıl
ilk filmerde daha çok sokak yarışları vardı da biryerden sonra kendini tekrarlayacaktı bence.seriyi devam ettirmek için yeni şeyler eklediler.tamam film başyapıt değil ama izlemesi keyifli,şaşırtma etkisi de devam ediyor.
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Quard 2 yıl
Film benim için doyurucu muydu bilemedim,
Tamam,komedi boldu,hapsihane sahnesi de bayağı bir güzeldi ama bunların dışında pek bir şey yoktu. Belki de Paul Walker i aradığımdan belki de eski serilerdeki sahneler gibi bir şeyler beklediğimden 8.film beni pek bir tatmin etmedi


Sanırım yarış sahnesini istek üzerine ya da izleyiciler olmadı demesinler diye filmin başına koymuşlar,böyle giderse bu tür sahneleri göremeyeceğiz.


9.filmde, Tokyo yarışındaki Lucas Black de olsa çok iyi olur. Şu Hacker kız Ramsey bu filmde fazlalık gibiydi;umarım serinin 9.filmde onu görmeyiz. Onun yerine Rico ve Leo yu görürüz.



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axaxa 2 yıl
Niye zaman geçirmelik film işte fazla abartmamak lazım tarzı konusu belli sonuçta
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ssonerb 2 yıl
cumartesi izleme fırsatı buldum yine OLMUŞ. gerçekten yönetmen yakışıklılıgını yine konusturmus :D
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Lord Joker. 2 yıl
Yine hiçbir şeyi beğenmeyen tayfa toplanmış. Bir ekşi, bir burası
bir şey popüler olursa mutlaka atacak çamur bulabiliyorlar
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PsychicPower 2 yıl Lord Joker.
Lord Joker.
Yine hiçbir şeyi beğenmeyen tayfa toplanmış. Bir ekşi, bir burası
bir şey popüler olursa mutlaka atacak çamur bulabiliyorlar

Sorma hocam ya hiçbir şeye saygıları yok bir de bu tayfanın. İşin kötüsü kendileri de bir işe yaramıyor. Sırf komuniteleri büyük ve ses getiriyor diye önlerine gelene çamur atıyorlar
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DH Misafiri 2 yıl
Her sahnesi asiri abartiyla doldurulmus basit aksiyon filmlerinden bir farki kalmamis. Bir sonraki filmi uzayda cekme ihtimalleri varmis. Pek de sasirmadim yani... Sinemaya gittim ama pisman oldum ve daha da gitmemeyi dusunuyorum. Ilk 3 film nerde, simdiki durum nerde?
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