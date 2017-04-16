Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor

Son yılların en başarılı film serileri arasıda yer alan Hızlı ve Öfkeli, gişede müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor. Serinin sekizinci filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, gişede rekora koşuyor.

Hızlı ve Öfkeli 8'in vizyondaki ilk haftasonunda ABD'de 100.1 milyon dolar gişe hasılatı elde etmesi bekleniyor. Bir önceki filmin gördüğü büyük ilgiden sonra bu pek de şaşırtıcı olmadı. Hızlı ve Öfkeli 8'in asıl başarısı ise dünya genelindeki rakamlar hesaplanınca ortaya çıktı. Filmin bu haftasonu tüm dünya genelindeki gişe hasılatı 532.5 milyon dolara ulaştı.

Hızlı ve Öfkeli 8 böylece yeni bir rekora imza attı ve ilk haftasonunda dünya genelinde en çok hasılat yapan film oldu. Bu rekor daha önce Star Wars: The Force Awakens'ın elindeydi. Film ayrıca gişedeki ilk haftasonunda ABD dışında en yüksek hasılatı yapan film olma başarısını da gösterdi ve burada da Jurassic World'u geçerek yeni bir rekora imza attı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi Dominic Toretto (Vin Diesel) ile ailem dediği ekibini karşı karşıya getiriyor. F. Gary Gray'in yöneteceği filmin başrollerinde Vin Diesel'a Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Ptaky, Scott Eastwood ve Kurt Russell eşlik ediyor.

http://deadline.com/2017/04/fate-of-the-furious-record-opening-weekend-logan-beauty-and-the-beast-international-box-office-1202070697/