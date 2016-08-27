Hollywood'un devleri sanal gerçeklik için bir araya geliyor

Kullanıcı elektroniği alanında son yıllarda çıkan en heyecan verici teknolojilerin başında gelen sanal gerçeklik cihazları, sinema dünyasının geleceği için de büyük önem taşıyor. İzleyicilere daha farklı, daha gelişmiş bir sinema deneyimi sunmak isteyen film stüdyoları, sanal gerçeklik cihazlarını bu amaç doğrultusunda kullanmayı planlıyorlar.

Sinema dünyasının sanal gerçekliğe olan bu artan ilgisinin farkında olan VR Society, sinema dünyası ile sanal gerçeklik geliştiricilerini bir araya getirmek için bir konferans düzenleyecek. 13 - 14 Ekim tarihlerinde, Hollywood'da bulunan Paramount Pictures Stüdyoları'nda düzenlenecek olan bu konferansa; Warner Bros, 20th Century Fox, Walt Disney Studios, NBCUniversal, Sony Entertainment ve DreamWorks gibi büyük film stüdyoları da katılacak.

VR On The Lot adını taşıyan bu konferans kapsamında, sanal gerçeklik firmaları ve film stüdyoları bir yandan geliştirdikleri teknoloji ve içerikleri sergilerken, bir yandan da sanal gerçeklik sinemada kullanımı hakkında gelecek planlarını paylaşacaklar. Etkinliğe Hollywood'un dev stüdyolarının yanı sıra AMD, Intel, HP, HTC Vive, Oculus, Technicolor, Dolby ve Epic Games gibi teknoloji ve oyun dünyasından önemli firmalar da katılacak.

Etkinlik kapsamında konuşma yapacak katılımcılar arasında X-Men filmlerinin yönetmeni olan Bryan Singer da yer alacak. VR On The Lot'un açılış konuşmasını ise The Martian'ın VR deneyiminin ve Maleficent'ın yönetmeni olan Oscar ödüllü görsel efekt uzmanı Robert Stromberg yapacak.

http://deadline.com/2016/08/vr-on-the-lot-2016-virtual-reality-conference-hollywood-studios-1201807550/