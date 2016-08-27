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Hollywood'un devleri sanal gerçeklik için bir araya geliyor

Sinema, oyun ve teknoloji dünyasının önde gelen firmaları, sanal gerçekliğin geleceğini tartışmak için düzenlenecek VR On The Lot konferansında bir araya gelecekler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
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13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kullanıcı elektroniği alanında son yıllarda çıkan en heyecan verici teknolojilerin başında gelen sanal gerçeklik cihazları, sinema dünyasının geleceği için de büyük önem taşıyor. İzleyicilere daha farklı, daha gelişmiş bir sinema deneyimi sunmak isteyen film stüdyoları, sanal gerçeklik cihazlarını bu amaç doğrultusunda kullanmayı planlıyorlar.
Sinema dünyasının sanal gerçekliğe olan bu artan ilgisinin farkında olan VR Society, sinema dünyası ile sanal gerçeklik geliştiricilerini bir araya getirmek için bir konferans düzenleyecek. 13 - 14 Ekim tarihlerinde, Hollywood'da bulunan Paramount Pictures Stüdyoları'nda düzenlenecek olan bu konferansa; Warner Bros, 20th Century Fox, Walt Disney Studios, NBCUniversal, Sony Entertainment ve DreamWorks gibi büyük film stüdyoları da katılacak.
VR On The Lot  adını taşıyan bu konferans kapsamında, sanal gerçeklik firmaları ve film stüdyoları bir yandan geliştirdikleri teknoloji ve içerikleri sergilerken, bir yandan da sanal gerçeklik sinemada kullanımı hakkında gelecek planlarını paylaşacaklar. Etkinliğe Hollywood'un dev stüdyolarının yanı sıra AMD, Intel, HP, HTC Vive, Oculus, Technicolor, Dolby ve Epic Games gibi teknoloji ve oyun dünyasından önemli firmalar da katılacak.
Etkinlik kapsamında konuşma yapacak katılımcılar arasında X-Men filmlerinin yönetmeni olan Bryan Singer da yer alacak. VR On The Lot'un açılış konuşmasını ise The Martian'ın VR deneyiminin ve Maleficent'ın yönetmeni olan Oscar ödüllü görsel efekt uzmanı Robert Stromberg yapacak.

http://deadline.com/2016/08/vr-on-the-lot-2016-virtual-reality-conference-hollywood-studios-1201807550/ Yorum Yaz
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Ed Wood 3 yıl en beğenilen
Brazzers neden katılmıyor?
3 Yanıt Yanıtla +17
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl Ed Wood
Ed Wood
Brazzers neden katılmıyor?

Yeni çekimler vardır hocam.

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SEO-Uzmanı 3 yıl
sinema salonlarından sonra 70'ler ve 80'lerde kişisel video oynatıcılar geldi !
ama bu da tam tutmadı !
filmleri algısal duyguları aktarımı için bir teknik olsa da !
sosyolojik algı birlikte yaşanılan gerçekliklere bakar !
zamanında videolar nasıl tutmadıysa !
isterse matrix filimindeki kafa eternet kablosu bile bağlasalar bile
sinema salonları her zaman var olacaktır !
1 Yanıt Yanıtla
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Kasatka 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

sinema salonlarından sonra 70'ler ve 80'lerde kişisel video oynatıcılar geldi !
ama bu da tam tutmadı !

filmleri algısal duyguları aktarımı için bir teknik olsa da !
sosyolojik algı birlikte yaşanılan gerçekliklere bakar !

zamanında videolar nasıl tutmadıysa !
isterse matrix filimindeki kafa eternet kablosu bile bağlasalar bile
sinema salonları her zaman var olacaktır !

Atlarin var olduğu gibi yani.
Su an sosyal hayatta binek için at kullanan ben göremiyorum da ???
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kadirirdem 3 yıl
@Ed Wood ben yazacaktım :D...
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Kulak Misafiri 3 yıl
180 derece film nasıl olacak anlamadım. Youtube'da bazen oluyor ama anlayamıyorsun ki. Başka bir yere bakarken arkada olaylar oluyor çevirene kadar geçiyor. Buna nasıl bir çözüm bulacaklar merak ediyorum.
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Kasatka 3 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

180 derece film nasıl olacak anlamadım. Youtube'da bazen oluyor ama anlayamıyorsun ki. Başka bir yere bakarken arkada olaylar oluyor çevirene kadar geçiyor. Buna nasıl bir çözüm bulacaklar merak ediyorum.

Filmin omrunu uzatacak ve film mi farkli acilarla bir kac kez daha izleyip ayni ilk izliyormuscasina zevk alacaksiniz.
Ayrica su an bizde olan o kamera acisini (ben filmimi izleyim yoksa kamera acisini mi değiştireyim sorunu) sinamatik etkili bir kac tane forma dokup sen aynen atiyorum amblight seçeneğinde sicak canli derin vs gibi bu sekilde kendin önceden belirleyip filmi baslatacaksin,
Aslinda bu cok yeni bir teknoloji değil. Bunun en basit atasi hatirlayanlar bilir (hatırlamak için cok iyi dinosaur olmak lazim bu arada) resident evil 1 (psone) de zorluk seviyesini Advance yaptihinizda kolay ve normalde ki kamera acilarindan farkli oyunun ilk bolumlerini farkli kamera acilarindan gösterirdi. Ve oyuna o oda koridor yada bolumu bilmenize rağmen farkli bir mekandaymissiniz hissi verirdi.
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mu5tafa 3 yıl
Korku filminde dehşet olur. Kanepenin altından katil çıkıyor misal. Askflslf..
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kırmızı çekiç 3 yıl
Kapitalizmin oyunu. SD görüntü kalitesi. HD görüntü kalitesi. Full HD çözünürlük ve son olarak Ultra HD. Sürekli yenilenen televizyonlar. VCD, DVD, Bluray ve 4K oynatıcılar. Bizi ayakta beceriyorlar aslında, yeni teknoloji geliştirmiyor bunlar. Tek amaçları tüketimi körüklemek ve daha fazla kar etmek.
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Mr. Cheritto 3 yıl kırmızı çekiç
Analog 35mm filmlerin çözünürlügü maksimum 6144×4668 pikseldir yani 40 yıl onceki filmler bile bu kalitededir.Asıl sorun dijital teknoloji çok geç gelişmeye başlamış
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MessiTugi 3 yıl
3D'den sonra sıra VR'a geldi. İnşallah 3D gibi çöp olmaz.
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Ed Wood 3 yıl en beğenilen
Brazzers neden katılmıyor?
2 Yanıt Yanıtla +17
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Intruder 3 yıl
Geleceğin olayı bu gibi gözüküyor 180 derece çekilen filmler görebiliriz bu yönetmenleri bayağı zorlayacak gibi gözüküyor.
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl Ed Wood
Ed Wood
Brazzers neden katılmıyor?

Yeni çekimler vardır hocam.

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MessiTugi 3 yıl Ed Wood
Ed Wood
Brazzers neden katılmıyor?

Mofos'da yok mesela
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