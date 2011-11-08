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Hon Hai robot üretimi tesislerini Taichung'da hayata geçiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce elektronik parça ve cihaz üreticisi Foxconn'un insan işçiler yerine robot otomasyon sistemleri kullanacağını sizlere duyurmuştuk. Firmanın kurucusu Hon Hai firması bu kararı hayata geçirecek ilk adımı attı. 

Hon Hai eş başkanı Terry Gou, geçtiğimiz hafta Tayvan'ın Taichung bölgesi belediye başkanı Jason Hu ile basın mensupları önünde anlaşma imzalayarak robotik ekipman üretim tesislerinin temelini attıklarını açıkladı. 

Robotik teknolojileri araştırma merkezi ve ekipman üretim fabrikası, Tayvan Bilim Parkı'nda faaliyete geçecek. Fabrikanın işletme hakkı Hon Hai alt kuruluşu Foxnum Technology tarafından yürütülecek. 

Terry Gou birkaç yıl içinde akıllı robot imparatorluğu kuracaklarını açıkladı. Projenin 3 ila 5 yıl arasında arasında 4 milyar dolarlık bir üretim değeri elde edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2000 kişiye de iş imkanı sağlanacak. 

Tayvan devlet başkanı Ma Ying - jeou da temel atma töreninde hazır bulundu ve Hon Hai firmasının ülkeye yatırımlarını takdir ettiğini açıkladı. 

Hon Hai bir dönem Foxconn fabrikasında yaşanan işçi intiharları ve üretim aksamaları nedeniyle gelecek 3 yıl içinde 1 milyon robotik üretim sistemini devreye alacak bir proje başlattığını duyurmuştu. 

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Rainbow6 8 yıl
Adamlara bak yaw ben boyle ac tipler gormadim hayatimda, zaten zor sartlarda 3 kurusa adam calistirip milyar dolar yapiyolar birde o yetmezmis gibi robot sistemine gececekler, 2000 kisiye is saglayacakta ileride yazilimlar gelisince kac yuzbin kisi isten cikarilacak ben onu merak ediyorum ... Hukumetlerin bu tur durumlarda sirketlerin yok ettikleri istihdama karsi agir vergiler getirmeleri lazim, benim anlamadigim herkez isten cikarilirsa urettikleri malzemeyi kime satacaklar... ilk robotik uretim furyasinda dunyanin gelir ve fiyatlandirma seviyeleri alt ust olmustu simdi biraz dengede ama bu ikinci furyada neler olur bilmiyorum cunku mekanikte yazilimda cok gelisti yakinda madmax e doneriz
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Çok Önemli Birisi 8 yıl
30 yıl sonra tek insan gücü bunları çalıştıranlar olacak demedi demeyin
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proyuris 8 yıl
Dünya nüfusu 7 milyar oldu. İnsan sayısı arttıkça insana verilen kıymette bir o kadar düşüyor. Dolayısıyla mutlu, huzurlu yaşamak gittikçe hayal olmaya başladı. Öyle ki artık hayatta kalmak için çalışıyoruz. Robotlar çok daha verimli ve az maliyetle iş çıkaracaklar. Sorun yaratmayacaklar. İntihar etmeyecekler. Dolayısıyla daha çok kazandıracak. Peki insanlığın geri kalanı ne yapacak? Zaten bilinçsizce çoğalıyoruz. Bilim insanları boşuna dünya için felaket senaryoları yazıp çiziyor. Asıl felaket gözümünüzün önünde. Nükleer güç ise bu işin tadı tuzu. İçecek su, yiyecek ekmek bulamayınca kopacak kıyamet.
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