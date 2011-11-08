Hon Hai robot üretimi tesislerini Taichung'da hayata geçiriyor

Bir süre önce elektronik parça ve cihaz üreticisi Foxconn'un insan işçiler yerine robot otomasyon sistemleri kullanacağını sizlere duyurmuştuk. Firmanın kurucusu Hon Hai firması bu kararı hayata geçirecek ilk adımı attı.





Hon Hai eş başkanı Terry Gou, geçtiğimiz hafta Tayvan'ın Taichung bölgesi belediye başkanı Jason Hu ile basın mensupları önünde anlaşma imzalayarak robotik ekipman üretim tesislerinin temelini attıklarını açıkladı.





Robotik teknolojileri araştırma merkezi ve ekipman üretim fabrikası, Tayvan Bilim Parkı'nda faaliyete geçecek. Fabrikanın işletme hakkı Hon Hai alt kuruluşu Foxnum Technology tarafından yürütülecek.





Terry Gou birkaç yıl içinde akıllı robot imparatorluğu kuracaklarını açıkladı. Projenin 3 ila 5 yıl arasında arasında 4 milyar dolarlık bir üretim değeri elde edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2000 kişiye de iş imkanı sağlanacak.





Tayvan devlet başkanı Ma Ying - jeou da temel atma töreninde hazır bulundu ve Hon Hai firmasının ülkeye yatırımlarını takdir ettiğini açıkladı.





Hon Hai bir dönem Foxconn fabrikasında yaşanan işçi intiharları ve üretim aksamaları nedeniyle gelecek 3 yıl içinde 1 milyon robotik üretim sistemini devreye alacak bir proje başlattığını duyurmuştu.