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Honda Civic Type R prototipinin iç tasarımı ilk defa Montreal'de sergilendi

Honda yeni Civic Type R prototipinin iç tasarımını ilk defa Montreal Otomobil Fuarında sergiledi. Normal versiyona göre pek çok değişim yer aldığı iç alanda pek çok yerde kırmızı detaylar kullanılmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,7b
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13
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Honda yeni Civic Type R modelini halen prototip olarak adlandırsa da sergilenen aracın tamamlanmış bir modele oldukça yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni aracı Montreal Otomobil Fuarında da sergileyen Honda, yaklaşmakta olan hot hatchin kapılarını burada ilk kez otomobil severlere açtı.
Fuardan gelen fotoğraflarda da görüldüğü üzere yeni Type R'ın iç tasarımında, direksiyon, konsol, kapı içleri ve Recaro koltuklar gibi pek çok parçada kırmızı renge ağırlık verilmiş. Yeni Honda Civic'in normal versiyonuyla karşılaştırıldığında metal vites topuzu, delikli metal pedallar ve karbon fiber trimler göze çarparken, Comfort ve R+ modlarının yer aldığı sürüş modu seçme butonu da dikkat çeken bir diğer detay.
Fuarda araçla ilgili konuşan Honda Kanada Ürün Planlama ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü. Hayato Mori, birkaç ay içinde netleşecek yeni Type R'ın motor detaylarıyla ilgili bir onaylama yapmazken, aracın önceki iddiaların aksine yalnızca 6-ileri manuel şanzıman ile geleceğini belirtti. "En saf haliyle hafif bir spor otomobilde, altı ileri manuel şanzıman ile gitmekten başka seçeneğimiz yoktu." sözlerini söyleyen Mori, CVT iddialarına da son vermiş oldu.
Araca gücünü verecek 2.0 litrelik turbo VTEC motorun 300 beygir üzerinde güce sahip olması beklenirken, Honda mühendislerinin motor üzerindeki çalışmaları devam ettiği için henüz kaç beygir güce sahip olacağı net olarak belli değil. 

http://www.motor1.com/news/134026/honda-civic-typer-prototype-interior/ Yorum Yaz
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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
Valla içi de dışı da çok güzel olmuş ama ancak uzaktan bakarız.
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1 Avatar
LambayaFunfDe 2 yıl
içini beceremiyor japonlar. bkz. gtr
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benhuraxu 2 yıl
Manuel şanzıman + benzinli büyük hacimli motor en keyif veren kombinasyon bence
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BOLDVIPER 2 yıl
biz daha bırını alamadık mıllet 2 cıyı cıkarıyor
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Pi 2 yıl
Simetri hastalığım var maalesef. Bakınca ruhum darlandi. Araba simetrik olacak aga
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fotbes 2 yıl
Çift katmanlı kokpitten vazgeçip, tüm otomobillerdeki gibi standart tasarıma geçmesi bende hayal kırıklığı yarattı.
Bu şekilde direksiyonun altında km sayaç göstergeleri tüm markalarda standart iken, Honda çift katmanlı kokpitle bence çok güzel ve "ben farklıyım" diyen bir tasarım yaratmıştı. Direksiyona geçince insan kendini uçaktaymış gibi hissediyordu.
Keşke öyle devam etseydi, bu Honda'ya özel bir farklılık olsaydı.
Evet kesinlikle kötü denemez, hatta güzel şu yeni tasarım.. Kırmızı detaylar ve keskin hatlar çok hoş..
Ama şu tek katman olayı... Yani direksiyon altında sayaç vs.. Milyonlarca arabada hep aynı..
Honda farklı olanı yapmışken, onu geliştireceğine terk etti.
Bir tek peugeot 3008 biraz ona yaklaşık bir tasarım sunsa da, daha basit ve sade kaldı fikrimce..
2012 - 2015 civic sedan modellerdeki tasarımı, biraz daha güzelleştirilmiş ve yumuşak plastik kullanılarak kalitesi arttırılmış olarak düşünün..
Fena olmaz mıydı?
Ben o tasarıma takılı kaldım..
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zotacing 2 yıl
CVT gibi akülü araba vitesiyle performans arabası mı yapılır zaten, aferin Honda'ya ilk defa gözüme girdiler.
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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
Valla içi de dışı da çok güzel olmuş ama ancak uzaktan bakarız.
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Delikli Nane 2 yıl
telefonun duvar kağıdından sıkılmıştım zaten
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Xloud 2 yıl
Şu dıştaki renk çok iyi duruyor gun metal gibi bişey dokusuda mat sanki.
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