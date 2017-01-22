Honda Civic Type R prototipinin iç tasarımı ilk defa Montreal'de sergilendi

Honda yeni Civic Type R modelini halen prototip olarak adlandırsa da sergilenen aracın tamamlanmış bir modele oldukça yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni aracı Montreal Otomobil Fuarında da sergileyen Honda, yaklaşmakta olan hot hatchin kapılarını burada ilk kez otomobil severlere açtı.

Fuardan gelen fotoğraflarda da görüldüğü üzere yeni Type R'ın iç tasarımında, direksiyon, konsol, kapı içleri ve Recaro koltuklar gibi pek çok parçada kırmızı renge ağırlık verilmiş. Yeni Honda Civic'in normal versiyonuyla karşılaştırıldığında metal vites topuzu, delikli metal pedallar ve karbon fiber trimler göze çarparken, Comfort ve R+ modlarının yer aldığı sürüş modu seçme butonu da dikkat çeken bir diğer detay.

Fuarda araçla ilgili konuşan Honda Kanada Ürün Planlama ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü. Hayato Mori, birkaç ay içinde netleşecek yeni Type R'ın motor detaylarıyla ilgili bir onaylama yapmazken, aracın önceki iddiaların aksine yalnızca 6-ileri manuel şanzıman ile geleceğini belirtti. "En saf haliyle hafif bir spor otomobilde, altı ileri manuel şanzıman ile gitmekten başka seçeneğimiz yoktu." sözlerini söyleyen Mori, CVT iddialarına da son vermiş oldu.

Araca gücünü verecek 2.0 litrelik turbo VTEC motorun 300 beygir üzerinde güce sahip olması beklenirken, Honda mühendislerinin motor üzerindeki çalışmaları devam ettiği için henüz kaç beygir güce sahip olacağı net olarak belli değil.

http://www.motor1.com/news/134026/honda-civic-typer-prototype-interior/