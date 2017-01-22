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Yeni nesil Volkswagen Beetle tamamen elektrikli olabilir

Geçtiğimiz haftalarda ikonik T2 Bus modelinin elektriklisini tanıtan Volkswagen, elektrikli araç ürün gamına Beetle'ın tamamen elektrikli bir versiyonunu da ekleyebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in ikonik modeli Beetle'ın yeni nesilinin her ne kadar Golf platformu üzerine geliştirileceği beklense de, Alman üretici elektriğe yönelim planının parçası olarak yeni modeli elektrikli MEB platformu üzerine geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı.
Bu açıklama sonrası Volkswagen'in elektrikli araç ürün gamında nostalji kartını oynadığını söyleyebiliriz. Birkaç hafta önce Detroit'de gerçekleşen Kuzey Amerika Uluslarası Otomobil Fuarında klasik VW T2 Bus modelini temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli I.D. BUZZ modelinin tanıtımı sonrası pek çok kişinin aklına elektrikli bir Beetle modeli piyasaya sürülebilir mi sorusu gelmişti.
Bu konudaki soruları yanıtlayan Volkswagen tasarım bölümü başkanı Klaus Bischoff, VW Vortex'in sorusuna bu durumun gerçekleşmesi için sıkı bir mücadele verdiğini söylemiş. Bu konuda Automobile'a da konuşan Bischoff"Şimdiye kadar hiç bir karar alınmadı, ancak Bug'un geleceği elektrikli olabilir." sözlerini söylemiş.
Volkswagen'in 2025 yılına kadar 30 yeni elektrikli araç modelini sürmeyi ve yılda 2-3 milyon elektrikli araç üretmeyi planladığını göz önüne alırsak firmanın bu tarz ikonik modellerin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi isteyeceğini düşünebiliriz.
Volkswagen, elektrikli otomobillerin seri üretimine başlamayı planlayan az sayıdaki otomobil üreticisi arasındayken, şirketin yeni platformunun 2020'den önce üretime girmesi beklenmiyor ve bu nedenle bu konseptlerin hepsi şu an için sadece konsept olarak kalacak.

http://www.vwvortex.com/news/volkswagen-considering-electric-beetle/ Yorum Yaz
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YA-KU-ZA 2 yıl en beğenilen
Türkiyede maaşlar bin üçyüz tele olduğundan ülke çomarlarını ilgilendirmeyen durumdur, tabi benide
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esmerbuyucu 2 yıl
Mümkünse New Beetle gibi yuvarlak hat çizgilerine sahip olsun. Beetle A5'in köşeli yapısı var, önden bakıldığında kaput dizaynı hoş durmuyor. Bagajın klasik modeldeki gibi ön tarafta olması hayli garip olur.
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Thomassee 2 yıl
Winterkorn'un cagirdigi Bischoff mu

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wehrmacht 2 yıl
Fiyat maliyeti düşürecek bir yol bulabilirlerse teslayı sıkıştırır
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir yalanın anatomisi !
orta doğuda büyük bir din savaş çıkarmak istiyorsanız !
bu savaşın petrol için çıkmadığına kendi halkınızı inandırmanız gerekir !!!
dünya tarihindeki bütün büyük savaşlar kaynaklar için yapılan savaşlardır !
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Piêr Dé Sans 2 yıl SEO-Uzmanı
Mesajlarına dikkat ediyorum, kadıköy'de gazete satan ucuz solcular gibi, her konuda mutlaka dini, sömürüyü ve şu " !! " işaretlerini kullanıyorsun. Habere yorum yapmayacaksan protesto veya demagoji yapacaksan git dünya gündemine abicim.
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benheryerdeyim 2 yıl
Evimizin önünde şarj doldurma alanları kurulacak mı peki
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MrKemal17 2 yıl benheryerdeyim
benheryerdeyim
Evimizin önünde şarj doldurma alanları kurulacak mı peki

Benzinli araba aldığında evinin önüne akaryakıt istasyonu kurulmadığına göre, elektrikli araba aldığında da evinin önüne şarj doldurma istasyonu kurulmayacak.
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silver0021 2 yıl
Woswosun bu araci iddiali bir menzille gelirse cok satacağına eminim. Sonuçta bu aracin milyonlarca hayrani olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
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zotacing 2 yıl
Acaba atıyorum 85 kWh batarya var diyip gerçekte 50 kWh bataryalı araba satıp yakalanırlar mı ileride? Dizel motorda yaptıkları olay gibi...
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Jeopol 2 yıl
cocuklugumuza biraktigi etki nedeniyle sevdigimiz tek vw modeli. fiyati ve sanzimani iyi olsa keske
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montreal28 2 yıl
mukemmel olur, tarihte de innovatif bir arabaydı şimdi de elektrikli motora öncülük etsin
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fullflavor1977 2 yıl
harbiden bu araca yakisir, 200 beygir ve 400km menzilde tam olur.
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