Yeni nesil Volkswagen Beetle tamamen elektrikli olabilir

Volkswagen'in ikonik modeli Beetle'ın yeni nesilinin her ne kadar Golf platformu üzerine geliştirileceği beklense de, Alman üretici elektriğe yönelim planının parçası olarak yeni modeli elektrikli MEB platformu üzerine geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Bu açıklama sonrası Volkswagen'in elektrikli araç ürün gamında nostalji kartını oynadığını söyleyebiliriz. Birkaç hafta önce Detroit'de gerçekleşen Kuzey Amerika Uluslarası Otomobil Fuarında klasik VW T2 Bus modelini temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli I.D. BUZZ modelinin tanıtımı sonrası pek çok kişinin aklına elektrikli bir Beetle modeli piyasaya sürülebilir mi sorusu gelmişti.

Bu konudaki soruları yanıtlayan Volkswagen tasarım bölümü başkanı Klaus Bischoff, VW Vortex'in sorusuna bu durumun gerçekleşmesi için sıkı bir mücadele verdiğini söylemiş. Bu konuda Automobile'a da konuşan Bischoff, "Şimdiye kadar hiç bir karar alınmadı, ancak Bug'un geleceği elektrikli olabilir." sözlerini söylemiş.

Volkswagen'in 2025 yılına kadar 30 yeni elektrikli araç modelini sürmeyi ve yılda 2-3 milyon elektrikli araç üretmeyi planladığını göz önüne alırsak firmanın bu tarz ikonik modellerin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi isteyeceğini düşünebiliriz.

Volkswagen, elektrikli otomobillerin seri üretimine başlamayı planlayan az sayıdaki otomobil üreticisi arasındayken, şirketin yeni platformunun 2020'den önce üretime girmesi beklenmiyor ve bu nedenle bu konseptlerin hepsi şu an için sadece konsept olarak kalacak.

http://www.vwvortex.com/news/volkswagen-considering-electric-beetle/