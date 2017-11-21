Honda hatalı hava yastıklarını değiştirmek için Facebook'tan faydalanacak

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Japon otomobil ekipmanları üreticisi Takata, ürettiği hava yastıkları ile ABD'deki bugüne kadar en büyük geri çağırma hareketine neden olmuş ve Takata tarafından üretilen hava yastıklarının bulunduğu on milyonlarca otomobil geri çağrılmıştı. Takata'ya ait hava yastıklarını kullanan otomobil üreticilerinden biri de Honda. Hatalı hava yastıklarının sebep olduğu dünya genelinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan 18 kazanın, 17'si Honda'ya ait otomobillerde gerçekleştiği için şirket geri çağırma ve hava yastığı değiştirme operasyonlarına özenle yaklaşıyor. Bununla birlikte halen hava yastıklarını değiştirmek için talepte bulunmayan sürücüler mevcut.





Müşterilere Facebook ile Ulaşacak

Honda'nın ABD'deki hatalı hava yastıklarının yüzde 71'ini değiştirdiği tahmin ediliyor ancak araçlarındaki hatalı hava yastığı değiştirilmeyen 5 milyona yakın Honda müşterisi var. İşte bu büyük kitleye bir an önce ulaşmak ve hava yastıklarını değiştirmek isteyen şirket yeni bir yöntem deneyecek: Araç sahiplerini Facebook üzerinden bulmak. Facebook'ta araçların hava yastıklarının değiştirilmesini konu alan bir reklam yayınlayacak olan şirket, Facebook'un reklamverenlere belirli alt grupları hedeflemesine izin vermeleri için sunduğu aracı kullanacak. Şirket henüz otomobillerini kendisine getirmeyen müşterilerin mail adreslerini Facebook kullanıcılarıyla eşleştirecek ve sadece bu kullanıcıların reklamı görmesini sağlayacak. Yani reklam aslında belirli kişilere iletilen özel bir hatırlatma mesajı olacak.

Honda'nın müşterileri, hava yastıklarını ücretsiz olarak değiştirmeye davet ettiği videolarda yer alan kişiler ise doğrudan Takata'nın hava yastıkları nedeniyle yaralanan kişiler olacak. Şirket böylece insanları, açılırken şarapnel parçaları fırlatan ve sürücü koltuğundaki kişiyi yaralayabilen hava yastıklarının son derece tehlikeli olduğu konusunda ikna etmeye çalışacak





Honda bu hamlesiyle ne kadar kişiye ulaşır henüz kestirmek zor ancak ABD'de toplam 18.5 milyon adet bugüne kadar değiştirilmemiş hatalı hava yastığı mevcut. Takata'nın hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 18 ölüm ve 200 civarında yaralanma vakası yaşandı. Bu acı tabloyu da göz önünde bulundurursak şirketlerin, henüz kendilerine talepte bulunmayan müşterilere bir şekilde ulaşıp araçlarındaki hava yastıklarını değiştirmelerinin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.reuters.com/article/us-honda-takata/honda-to-use-facebook-to-find-owners-with-defective-takata-airbags-idUSKBN1DK1K2