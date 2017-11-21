Honda hatalı hava yastıklarını değiştirmek için Facebook'tan faydalanacak

Müşterilere Facebook ile Ulaşacak
Honda'nın ABD'deki hatalı hava yastıklarının yüzde 71'ini değiştirdiği tahmin ediliyor ancak araçlarındaki hatalı hava yastığı değiştirilmeyen 5 milyona yakın Honda müşterisi var. İşte bu büyük kitleye bir an önce ulaşmak ve hava yastıklarını değiştirmek isteyen şirket yeni bir yöntem deneyecek: Araç sahiplerini Facebook üzerinden bulmak. Facebook'ta araçların hava yastıklarının değiştirilmesini konu alan bir reklam yayınlayacak olan şirket, Facebook'un reklamverenlere belirli alt grupları hedeflemesine izin vermeleri için sunduğu aracı kullanacak. Şirket henüz otomobillerini kendisine getirmeyen müşterilerin mail adreslerini Facebook kullanıcılarıyla eşleştirecek ve sadece bu kullanıcıların reklamı görmesini sağlayacak. Yani reklam aslında belirli kişilere iletilen özel bir hatırlatma mesajı olacak.
Honda bu hamlesiyle ne kadar kişiye ulaşır henüz kestirmek zor ancak ABD'de toplam 18.5 milyon adet bugüne kadar değiştirilmemiş hatalı hava yastığı mevcut. Takata'nın hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 18 ölüm ve 200 civarında yaralanma vakası yaşandı. Bu acı tabloyu da göz önünde bulundurursak şirketlerin, henüz kendilerine talepte bulunmayan müşterilere bir şekilde ulaşıp araçlarındaki hava yastıklarını değiştirmelerinin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.reuters.com/article/us-honda-takata/honda-to-use-facebook-to-find-owners-with-defective-takata-airbags-idUSKBN1DK1K2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Heleki C stunundaki göcük ki meraktan nerde civic görsem gözüm oraya takılıyor ve gördüklerimin hepsinde var. Kimi zor belli oluyor kimisi çok belirgin. Youtube de izlemesem haberim olmuyacaktı.
Honda yaptığı aracın arkasında durmuyorsa neden tercih edilsinki.