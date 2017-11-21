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Honda hatalı hava yastıklarını değiştirmek için Facebook'tan faydalanacak

Honda, Japon otomobil ekipmanları üreticisi Takata tarafından üretilen hatalı hava yastıklarını değiştirmek için araç sahiplerini Facebook üzerinden bulmayı planlıyor.
1 yıl
1,7b
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11
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Honda hatalı hava yastıklarını değiştirmek için Facebook'tan faydalanacak
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Japon otomobil ekipmanları üreticisi Takata, ürettiği hava yastıkları ile ABD'deki bugüne kadar en büyük geri çağırma hareketine neden olmuş ve Takata tarafından üretilen hava yastıklarının bulunduğu on milyonlarca otomobil geri çağrılmıştı. Takata'ya ait hava yastıklarını kullanan otomobil üreticilerinden biri de Honda. Hatalı hava yastıklarının sebep olduğu dünya genelinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan 18 kazanın, 17'si Honda'ya ait otomobillerde gerçekleştiği için şirket geri çağırma ve hava yastığı değiştirme operasyonlarına özenle yaklaşıyor. Bununla birlikte halen hava yastıklarını değiştirmek için talepte bulunmayan sürücüler mevcut.


Müşterilere Facebook ile Ulaşacak 

Honda'nın ABD'deki hatalı hava yastıklarının yüzde 71'ini değiştirdiği tahmin ediliyor ancak araçlarındaki hatalı hava yastığı değiştirilmeyen 5 milyona yakın Honda müşterisi var. İşte bu büyük kitleye bir an önce ulaşmak ve hava yastıklarını değiştirmek isteyen şirket yeni bir yöntem deneyecek: Araç sahiplerini Facebook üzerinden bulmak. Facebook'ta araçların hava yastıklarının değiştirilmesini konu alan bir reklam yayınlayacak olan şirket, Facebook'un reklamverenlere belirli alt grupları hedeflemesine izin vermeleri için sunduğu aracı kullanacak. Şirket henüz otomobillerini kendisine getirmeyen müşterilerin mail adreslerini Facebook kullanıcılarıyla eşleştirecek ve sadece bu kullanıcıların reklamı görmesini sağlayacak. Yani reklam aslında belirli kişilere iletilen özel bir hatırlatma mesajı olacak.

Honda'nın müşterileri, hava yastıklarını ücretsiz olarak değiştirmeye davet ettiği videolarda yer alan kişiler ise doğrudan Takata'nın hava yastıkları nedeniyle yaralanan kişiler olacak. Şirket böylece insanları, açılırken şarapnel parçaları fırlatan ve sürücü koltuğundaki kişiyi yaralayabilen hava yastıklarının son derece tehlikeli olduğu konusunda ikna etmeye çalışacak


Honda bu hamlesiyle ne kadar kişiye ulaşır henüz kestirmek zor ancak ABD'de toplam 18.5 milyon adet bugüne kadar değiştirilmemiş hatalı hava yastığı mevcut. Takata'nın hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 18 ölüm ve 200 civarında yaralanma vakası yaşandı. Bu acı tabloyu da göz önünde bulundurursak şirketlerin, henüz kendilerine talepte bulunmayan müşterilere bir şekilde ulaşıp araçlarındaki hava yastıklarını değiştirmelerinin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

 

https://www.reuters.com/article/us-honda-takata/honda-to-use-facebook-to-find-owners-with-defective-takata-airbags-idUSKBN1DK1K2 Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Eskiden honda ikinci alcağım marka olurdu şuan toyotaya biniyorum. CRV de turbo hortum patlaması ve şu civiclerdeki göçük problemi beni iyice soğuttu markadan.
Heleki C stunundaki göcük ki meraktan nerde civic görsem gözüm oraya takılıyor ve gördüklerimin hepsinde var. Kimi zor belli oluyor kimisi çok belirgin. Youtube de izlemesem haberim olmuyacaktı.
Honda yaptığı aracın arkasında durmuyorsa neden tercih edilsinki.
Eskiden honda ikinci alcağım marka olurdu şuan toyotaya biniyorum. CRV de turbo hortum patlaması ve şu civiclerdeki göçük problemi beni iyice soğuttu markadan.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Onurmsq 1 yıl
Kaporta göçüğü yalnız değilsin
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Göleli_At_Hırsızı 1 yıl
Ulan 5-10k indirim yapsalar yarın f\p diye koşarsınız
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Panthér 1 yıl
Olmayan hatası da yok??
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KaymaklıLokum 1 yıl
Şu hondanın da hatasız tek bir parçası yok.
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ufuk-34JD58 1 yıl
daçya kullanıyoruz çok sıkıcı heyecanı yok.insan bi hata yapar ,bi servise gidek bizide çağırsınlar
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HondatugraL 1 yıl
Bize bizzat telefona msj geldi randevu aldık değiştiler aynı gün geri döndük.
Bide şu Honda nın her konusuna giripte göçük yazmaktan sıkılmadınız mı ya anladık göçüklü tamam ne yanı yıllardır oturdun pusuda mı bekledin hata yapsınlar diye. Bir yerden sonrada gına geliyor artık okumaktan görmekten. Hondan varsa git yetkili mercihlerde ara hakkını buraya yazınca çözülmüyor Hondan yoksada sırf laf atmak için yazışmayın artık.
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khytr89 1 yıl
Honda nin adi cok kirlendi. Coken kaporta yuze jilet gibi seyler firlatan airbag ve daha ortaya cikmamis bir ton sey vardir eminim. Çinli ve Hindistanlı ureticilerin bile boyle vukuatlari yok.
Asimo yu da piyasaya surmesinler simdi o da insanlari bogar mogar mazallah ??
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khytr89 1 yıl
Araci satarken musterilerinin bilgilerini almiyorlar mi ? Arasinlar,mektup gondersinler durumu anlatsinlar.
O da mi olmadi adrese gidip degistirsinler servise cekmelerine bile gerek yok.
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farevel 1 yıl
Biz de yerli otomobili yaani’yi üretenlerle yapıyoruz işte
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Eskiden honda ikinci alcağım marka olurdu şuan toyotaya biniyorum. CRV de turbo hortum patlaması ve şu civiclerdeki göçük problemi beni iyice soğuttu markadan.
Heleki C stunundaki göcük ki meraktan nerde civic görsem gözüm oraya takılıyor ve gördüklerimin hepsinde var. Kimi zor belli oluyor kimisi çok belirgin. Youtube de izlemesem haberim olmuyacaktı.
Honda yaptığı aracın arkasında durmuyorsa neden tercih edilsinki.
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sniper23 1 yıl 1ses1
1ses1

Eskiden honda ikinci alcağım marka olurdu şuan toyotaya biniyorum. CRV de turbo hortum patlaması ve şu civiclerdeki göçük problemi beni iyice soğuttu markadan.

Heleki C stunundaki göcük ki meraktan nerde civic görsem gözüm oraya takılıyor ve gördüklerimin hepsinde var. Kimi zor belli oluyor kimisi çok belirgin. Youtube de izlemesem haberim olmuyacaktı.

Honda yaptığı aracın arkasında durmuyorsa neden tercih edilsinki.



Ben Liverpool'da iken hiç böyle bir şey rastlamadım. Sanırım Türkiye'de piyasada dolaşan arabaların genel olarak dandik olmasından kaynaklı.
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Onurmsq 1 yıl
Kaporta göçüğü yalnız değilsin
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