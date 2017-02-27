Honda’dan yeni teknoloji: Elektrikli araçlar yolda giderken şarj edilebilir mi?

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Honda’nın Clarity adını verdiği yakıt hücreli araçlarla ilgili uzunca bir süredir çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Japon üretici bu modeli ABD, Japonya ve Avrupa pazarlarında satışa sunmuştu. Gündemdeki yeni teknoloji ise %100 elektrikli araçlardaki gidişatı farklı bir noktaya götürebilir.

Honda’nın da resmen doğruladığı bilgilere göre Japon üretici elektrikli araçların otoyolda giderken şarj olabilmesini hedefliyor. Gelecek ay düzenlenecek WCX 17 SAE World Congress Experience kapsamında bu noktada ulaştıkları mühendislik seviyesini sergilemek isteyen şirket, dinamik şarj teknolojisi ile elektrikli araçların menzilini uygun yollarda sınırsız bir noktaya taşıma hedefinde.

Yollara yerleştirilecek özel bir yapı sayesinde araçların hareket halindeyken şarj edilebilmesini sağlayacak olan Honda, bu noktada önemli bir yol almış. Sürüş esnasında araca yol üzerinden sağlanacak akım, aracın ihtiyaç duyacağından daha yüksek veya denk olabilirse pile yük binmeden ilerleme sağlanabilecek. Bu da menzil dışında daha birçok açıdan avantaj anlamına geliyor.

Şimdilik Sorun Altyapı Maliyeti

Şimdilik bu konudaki en önemli sorun sizlerin de tahmin edebileceği üzere alt yapı maliyeti. Honda’nın da asıl odaklandığı konuların başında bu durum geliyor. Test için hazırladıkları sistemde şirket 180kW ile saatlik 155km menzil sağlayacak enerjiyi elde etmeyi başarmış.

İlerleyen dönemde hem bu odakta hem de farklı alanlarda ilgi çekici gelişmelere tanık olabiliriz. Hali hazırda bu odakta çalışmalar yapan bağımsız teknoloji araştırmalarının da olduğunu biliyoruz. Hatta İngiltere, Fransa, Norveç, İsveç gibi ülkelerde otoyollara yerleştirilecek yapılar ise araçların kablosuz şarj olabilmesi için yasal alt yapı hazırlanmış ve çalışmalar çoktan başlamış durumda. Belki de elektrikli araçların geleceği böylesi bir noktaya kayabilir. Tabi bunu da zaman gösterecek.