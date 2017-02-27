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Honda’dan yeni teknoloji: Elektrikli araçlar yolda giderken şarj edilebilir mi?

Yakıt hücreli araçlar konusunda bazı çalışmaları bulunan Honda, elektrikli otomobiller konusuna farklı açılardan kafa yormaya devam ediyor. Şirketin çözüm aradığı yeni iş yolda şarj olabilen araçlar.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Honda’dan yeni teknoloji: Elektrikli araçlar yolda giderken şarj edilebilir mi?
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Honda’nın Clarity adını verdiği yakıt hücreli araçlarla ilgili uzunca bir süredir çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Japon üretici bu modeli ABD, Japonya ve Avrupa pazarlarında satışa sunmuştu. Gündemdeki yeni teknoloji ise %100 elektrikli araçlardaki gidişatı farklı bir noktaya götürebilir.

Honda’nın da resmen doğruladığı bilgilere göre Japon üretici elektrikli araçların otoyolda giderken şarj olabilmesini hedefliyor. Gelecek ay düzenlenecek WCX 17 SAE World Congress Experience kapsamında bu noktada ulaştıkları mühendislik seviyesini sergilemek isteyen şirket, dinamik şarj teknolojisi ile elektrikli araçların menzilini uygun yollarda sınırsız bir noktaya taşıma hedefinde.

Yollara yerleştirilecek özel bir yapı sayesinde araçların hareket halindeyken şarj edilebilmesini sağlayacak olan Honda, bu noktada önemli bir yol almış. Sürüş esnasında araca yol üzerinden sağlanacak akım, aracın ihtiyaç duyacağından daha yüksek veya denk olabilirse pile yük binmeden ilerleme sağlanabilecek. Bu da menzil dışında daha birçok açıdan avantaj anlamına geliyor.

Şimdilik Sorun Altyapı Maliyeti 

Şimdilik bu konudaki en önemli sorun sizlerin de tahmin edebileceği üzere alt yapı maliyeti. Honda’nın da asıl odaklandığı konuların başında bu durum geliyor. Test için hazırladıkları sistemde şirket 180kW ile saatlik 155km menzil sağlayacak enerjiyi elde etmeyi başarmış.

İlerleyen dönemde hem bu odakta hem de farklı alanlarda ilgi çekici gelişmelere tanık olabiliriz. Hali hazırda bu odakta çalışmalar yapan bağımsız teknoloji araştırmalarının da olduğunu biliyoruz. Hatta İngiltere, Fransa, Norveç, İsveç gibi ülkelerde otoyollara yerleştirilecek yapılar ise araçların kablosuz şarj olabilmesi için yasal alt yapı hazırlanmış ve çalışmalar çoktan başlamış durumda. Belki de elektrikli araçların geleceği böylesi bir noktaya kayabilir. Tabi bunu da zaman gösterecek.


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ugurozer 2 yıl en beğenilen
Kablosuz sarj unitellerinin 180 kw saat olanini dusunun birde kmlerce yollara dosenmesi gerekiyor sistemin vericilerinin. Benim aklim ne kadar pahali olacagini kesmedi.
Turkiyede dusundumde insallah bize gelmez adamlara surekli bozup yaptiklari asfalt icin para yetismiyor birde bu sistemi bozup yaptilarmi organlarimizi bile alirlar vergi olarak.
Kablosuz sarj unitellerinin 180 kw saat olanini dusunun birde kmlerce yollara dosenmesi gerekiyor sistemin vericilerinin. Benim aklim ne kadar pahali olacagini...
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nehuse 2 yıl
Yorumları okuyorum bu ülkede YGS fizik ortalamasının neden 4 net olduğunu daha iyi anlıyorum :)
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Hemican 2 yıl
Giden aractan elektrik uretip sonsuz enerji cikaran arkadaslar icin
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bende345 2 yıl
Açılın sevgili forumdaşlar , ben öğretmenim ....
"Antep sanayisinde, suyla çalışan araba yapan mucit usta " tadında mesaj atan arkadaşların suçlusu biziz.
Eğitim işini beceremedik . Çok pardon...


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alks 2 yıl
Araç hareket halindeyken dönen lastikler, dinamo görevi görüp bataryayı dolduramaz mı?
Örneğin; eskiden bisikletlerimizin lastiklerine taktığımız, dönerek enerji üretip ön ışığa güç veren dinamo gibi
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FRAPS_TR 2 yıl alks
alks
Araç hareket halindeyken dönen lastikler, dinamo görevi görüp bataryayı dolduramaz mı?
Örneğin; eskiden bisikletlerimizin lastiklerine taktığımız, dönerek enerji üretip ön ışığa güç veren dinamo gibi


ana motora yük biner ilerlemek için daha fazla enerji harcarsın
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iso227 2 yıl
2100 yılında olsaydık olabilirdi ama şimdi gerçeklerden çok uzak
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FRAPS_TR 2 yıl
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abrenax 2 yıl
Ölücülük öyle bir düzeye ulaşmış ki artık entropiyi de enerjiye çevirmeye çalışıyorlar.
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sdc55 2 yıl
çıksın hemen alalım
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1ses1 2 yıl
Diyelim olduda vatanımızda uygulamaya geçti diyelim. Kamyonu tırı otobüsü ne kadar elektrik ile çalışmıyan araç varsa bu şeridden çıkmaz. Demedi demeyin.
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tropik17 2 yıl
youtube.com/...
Bu abiyi projenin başına getirelim.
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FatihAsl 2 yıl
Mıknatısların itme çekme kuvveti ile çalışan bir motor yaptım. ilk hareketi verdikten sonra sınırsız enerji üretiyor. ancak mıknatıslar çok pahalı olduğu için büyük modelini yapamıyorum. bana havale gönderip ortak olacak arkadaşlar arıyorum. nasıl yazdım ama. bu yöntem 10 yıllardır işe yarıyor, daha çok işe yarayacak. sakın paranızı kimseye kaptırmayın. aklınızdan şu Fizik kanunu çıkarmayın. "Hiç bir enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz"
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NitroNos 2 yıl FatihAsl
Hayal gücün güzelmiş çocuk
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ceo-tr 2 yıl
bu kadar ciddiye almayın hocam. haberde güzelce anlatmış zaten. yorumlar biraz geyik, biraz eğlence amaçlı.
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