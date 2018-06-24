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Honor 10'a GPU Turbo teknolojisi geldi

Huawei, Honor Play ile birlikte tanıttığı GPU Turbo teknolojisini diğer akıllı telefonlarına getiriyor. Şirket grafik işleme performansını %60'a kadar arttıran yeni özelliği Honor 10 modeline taşıdı.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei geçtiğimiz haftalarda, en son amiral gemisi Honor Play ile birlikte, akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran GPU Turbo teknolojisini de duyurmuştu. Şirket yazılım güncellemesi aracılığıyla etkinleştirilebilecek yeni teknolojisini tanıttıktan sonra bunun Honor Play'in yanı sıra Huawei marka birçok telefona da geleceğini açıkladı. Çinli teknoloji devi bu yöndeki ilk adımını atarak Honor 10 için beta test sürecini başlattı.
Ayrıca Bkz. "Fossil Group'un yeni Wear OS akıllı saatleri yolda"
Huawei Pollen Club resmi forum sayfası aracılığıyla beta test programına kayıt yaptırılarak yeni teknolojiyi içeren firmware yazılımını almak mümkün. GPU Turbo, grafik işleme performansını %60'a kadar arttırabildiği için özellikle oyunlarda çok yararlı olacak. Söz konusu teknolojinin aynı zamanda güç tüketimini yüzde 30'a kadar azaltabildiği belirtiliyor. Yeni teknoloji hangi Kirin yonga setine sahip olursa olsun, hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı Huawei telefonlarda çalışabilecek.
Honor 10'a GPU Turbo teknolojisi geldi

GPU Turbo hangi telefonlara gelecek?

Şirket, GPU Turbo teknolojisini alacak cihazları zaten onaylamış durumda. Honor Play ve Honor 10'un yanı sıra, Haziran sonunda Huawei Mate 10 ve Honor V10 modelleri GPU Turbo teknolojisine sahip olacak. Temmuz ayında da tüm P20 serisi, Mate RS Porsche Design, Nova 2S ve M5 tabletler güncellenecek. Daha sonrasında ise bunları diğer bazı telefonlar takip edecek.

https://www.gsmarena.com/huaweis_gpu_turbo_tech_arrives_on_honor_10_currently_in_beta-news-31830.php Yorum Yaz
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oguzhan diric 11 ay en beğenilen
Bu özellik gpu ya overclock dan başka bişey mi yapacak şimdi? Yazılımla en fazla ne yapılabilir? Maden böyle bir saat hızını yakalaya biliyor gpu un neden önceden bu hızdan çıkarmadın. Yazılım ile performans artarken, nasıl enerji tasarrufu sağlanacak. Tamamen pazarlama oyunu.
Bu özellik gpu ya overclock dan başka bişey mi yapacak şimdi? Yazılımla en fazla ne yapılabilir? Maden böyle bir saat hızını yakalaya biliyor gpu un neden önced...
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DH Misafiri 10 ay
arkadaşlar çok biliyorsunuz ama ıphonelarda işlemci ve rami %70-80 perfomlaslı kullanıyor yazlımsal olarak bilin istedim.yanı yazılımlı bunlarda % 60 perfornmas artıabılır applede oldugu gibi batryaı verimli kullanıbilir.
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izmirliyim_89 11 ay
Telefon Türkiye’ye gelmedi ki daha. İsterse roket taksınlar bize yararı yok :)
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atkosturanadam 11 ay
Umarım en kısa zamanda verir huawei mate 10 lite telefonum var rezalet bi grafik performansı alıyorum 1000 tl lik bi telefondan hallice
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Lumibrite 11 ay atkosturanadam
GPU turbo gelse de pek farkı olmaz bence çünkü kullandıkları gpu uyduruk.
P9 lite'den, en son çıkan lite modeline kadar hep aynı gpu var.
Mali T-830 MP2, 900 Mhz
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oguzhan diric 11 ay en beğenilen
Bu özellik gpu ya overclock dan başka bişey mi yapacak şimdi? Yazılımla en fazla ne yapılabilir? Maden böyle bir saat hızını yakalaya biliyor gpu un neden önceden bu hızdan çıkarmadın. Yazılım ile performans artarken, nasıl enerji tasarrufu sağlanacak. Tamamen pazarlama oyunu.
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