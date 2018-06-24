Honor 10'a GPU Turbo teknolojisi geldi

Huawei geçtiğimiz haftalarda, en son amiral gemisi Honor Play ile birlikte, akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran GPU Turbo teknolojisini de duyurmuştu. Şirket yazılım güncellemesi aracılığıyla etkinleştirilebilecek yeni teknolojisini tanıttıktan sonra bunun Honor Play'in yanı sıra Huawei marka birçok telefona da geleceğini açıkladı. Çinli teknoloji devi bu yöndeki ilk adımını atarak Honor 10 için beta test sürecini başlattı.

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Huawei Pollen Club resmi forum sayfası aracılığıyla beta test programına kayıt yaptırılarak yeni teknolojiyi içeren firmware yazılımını almak mümkün. GPU Turbo, grafik işleme performansını %60'a kadar arttırabildiği için özellikle oyunlarda çok yararlı olacak. Söz konusu teknolojinin aynı zamanda güç tüketimini yüzde 30'a kadar azaltabildiği belirtiliyor. Yeni teknoloji hangi Kirin yonga setine sahip olursa olsun, hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı Huawei telefonlarda çalışabilecek.

GPU Turbo hangi telefonlara gelecek?

Şirket, GPU Turbo teknolojisini alacak cihazları zaten onaylamış durumda. Honor Play ve Honor 10'un yanı sıra, Haziran sonunda Huawei Mate 10 ve Honor V10 modelleri GPU Turbo teknolojisine sahip olacak. Temmuz ayında da tüm P20 serisi, Mate RS Porsche Design, Nova 2S ve M5 tabletler güncellenecek. Daha sonrasında ise bunları diğer bazı telefonlar takip edecek.

https://www.gsmarena.com/huaweis_gpu_turbo_tech_arrives_on_honor_10_currently_in_beta-news-31830.php