Honor 20 ve 20 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonları ortaya çıktı

Honor geçtiğimiz ay Honor 20 ve Honor 20 Pro adlı iki yeni amiral gemisi tanıtmıştı. Şirket her iki telefonun da tek bir varyantını duyurdu. Honor 20, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelirken Honor 20 Pro karşımıza 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile çıktı.

Ayrıca Bkz.

"BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı"

TENAA listesine bakılırsa mevcut Honor 20 serisine katılacak başka modeller de olacak. Çinli sertifikasyon kurumunun web sitesinde hem Honor 20 (YAL-AL00) hem de 20 Pro'nun (YAL-AL10) 12 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantları listelendi.

Çin'e özel olabilir

Honor 20 serisini genişletecek bu telefonların hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak üreticilerin bazı özel modelleri sadece kendi iç pazarlarında piyasaya sürdüklerine şahit oluyoruz. Dolayısı ile 12 GB RAM'li versiyonlar Honor'un ana vatanı Çin'e özel olabilir.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=rraknvfTEOXnCmfx6hq4rTNb1Bskhq4F