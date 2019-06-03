Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor 20 ve 20 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonları ortaya çıktı

Honor'un geçen ay tanıttığı amiral gemisi telefonlarının 12 GB RAM'li versiyonları geliyor. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA, Honor 20 serisine katılacak yeni modelleri listeledi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,4b
1
2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honor geçtiğimiz ay Honor 20 ve Honor 20 Pro adlı iki yeni amiral gemisi tanıtmıştı. Şirket her iki telefonun da tek bir varyantını duyurdu. Honor 20, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelirken Honor 20 Pro karşımıza 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile çıktı.
Ayrıca Bkz. "BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı"
TENAA listesine bakılırsa mevcut Honor 20 serisine katılacak başka modeller de olacak. Çinli sertifikasyon kurumunun web sitesinde hem Honor 20 (YAL-AL00) hem de 20 Pro'nun (YAL-AL10) 12 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantları listelendi.

Çin'e özel olabilir

Honor 20 serisini genişletecek bu telefonların hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak üreticilerin bazı özel modelleri sadece kendi iç pazarlarında piyasaya sürdüklerine şahit oluyoruz. Dolayısı ile 12 GB RAM'li versiyonlar Honor'un ana vatanı Çin'e özel olabilir.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=rraknvfTEOXnCmfx6hq4rTNb1Bskhq4F Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 1 hf.
Geleceği meçhul olan bir markayı bu saatten sonra kim alır ki? Google başta olmak üzere tüm teknoloji devleri desteği kesti....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 1 hf.
Güncelleme olayı honor için geçerli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor 1 hf. Yeni Find My uygulaması kayıp Apple cihazları internet olmadan bile bulacak 1 hf. Xiaomi Mi 9T’nin tanıtım tarihi açıklandı 1 hf. Apple sonunda iPad modellerine mouse desteği ekliyor 1 hf. Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor 1 hf. 100TL Fiyata 1080p ve Full Aksesuarlı Piranha 1125 Aksiyon Kamerasını İnceliyoruz 1 hf. iOS 13 de Xbox ve PlayStation oyun kollarını destekleyecek 1 hf. Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu 1 hf. iOS uygulamaları sonbaharda macOS platformunda 1 hf. Apple, watchOS 6'yı tanıttı: App Store sonunda Apple Watch’a geliyor 1 hf. Modüler Mac Pro tanıtıldı 1 hf. iPad artık kendi işletim sistemine sahip 1 hf. Ford v. Ferrari filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı 1 hf. Basınçlı havayla çalışan yumuşak robotlar geliyor 1 hf. Örümcek genleri mantar genlerinin içine ekleniyor 1 hf. Microsoft'un yeni yapay zekası ile müşteri hizmetleri botu oluşturulabiliyor 1 hf. Apple evrensel güvenli giriş özelliğini duyurdu 1 hf. Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı olacak 1 hf. iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 hf. Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Honor 20 ve 20 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonları ortaya çıktı Sonraki Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU 1 hf. Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da rakip tanımadı 1 hf. Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi 1 hf. Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor 1 hf. BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı 1 hf. Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi 1 hf. Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor 1 hf. Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor 1 hf. La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı 1 hf. İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor 1 hf. Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği 1 hf. Samsung 13 ve 15 inçlik Notebook 7 serisini tanıttı 1 hf. Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi 1 hf. Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor 1 hf. Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları 1 hf. Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek 1 hf. iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor 1 hf. Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook 1 hf. Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor 1 hf. Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mayıs Satışları
DH Forum
Microsoft E3 2019 Basın Konferansındaki
Bölüm Sonu Canavarı
Doom Eternal 22 Kasım'da Çıkacak
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim