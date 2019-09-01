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Honor 20S'in 32 megapiksel ön kamera ile geleceği onaylandı

Huawei'nin alt markası Honor, 4 Eylül'de yeni bir akıllı telefon duyuracak. Honor 20S adlı modelin 32 megapiksellik selfie kamerasına sahip olacağı şirket tarafında doğrulandı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor 20S henüz tanıtılmış olmasa da dün ortaya çıkan basın görselleri sayesinde nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Şimdi ise yakında resmiyet kazanacak akıllı telefonun 32 megapiksellik selfie kamerasıyla geleceğini gösteren kısa bir teaser videso yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Honor 20S'in ön tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı"
Cihazdaki ön kamera, tıpkı Honor 20 serisi gibi düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekilmesini sağlayan "Süper Gece Modu" özelliğine sahip olacak. Her ne kadar arka kamera hakkında resmi bir bilgi olmasa da telefonun 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi ile geleceği söyleniyor.

4 Eylül'de tanıtılacak

Honor 20S, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.26 inç ekran taşıyacak. Gücünü ise Kirin 980 yonga setinden alacağı bildiriliyor. 6/8 GB RAM seçenekleri ile sunulacak cihaz muhtemelen 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Son olarak telefonun 20 W hızlı şarj özellikli 3.650 mAh pil içereceğini belirtelim. Honor 20S, 4 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

https://www.weibo.com/3206603957/I4CxAeaKd Yorum Yaz
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esmerbuyucu 4 gün
Ucuz yollu Galaxy Note 10 olmuş.
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smart1978 4 gün
Note10+ daki derinlik sensoru kamerasi VGA yani 640x480 gibi 20 yil oncesine ait cozunurluktedir :) ...
VGA cozunurlugu demek 0.3 megapiksel demektir. Bu da bizlere Honor un ToF kamerasi daha detayli ve daha duzgun cektigi anlami cikmaktadir :) . Nerdeyse 7 kat daha yuksek Note10+ a gore ToF megapikseli olarak :) Sasirdim :) ...
Samsung ise SOK etmeye devam ediyor ! ...
samsung.com/...
Huawei alt markasi olmasina ragmen enteresan olacak kamera odakli bir cihaz bataryasi da bircogunu memnun edecek gibi cozunurluk 2K bile degil :) ...
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