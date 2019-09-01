Honor 20S'in 32 megapiksel ön kamera ile geleceği onaylandı

Honor 20S henüz tanıtılmış olmasa da dün ortaya çıkan basın görselleri sayesinde nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Şimdi ise yakında resmiyet kazanacak akıllı telefonun 32 megapiksellik selfie kamerasıyla geleceğini gösteren kısa bir teaser videso yayınlandı.

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"Honor 20S'in ön tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı"

Cihazdaki ön kamera, tıpkı Honor 20 serisi gibi düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekilmesini sağlayan "Süper Gece Modu" özelliğine sahip olacak. Her ne kadar arka kamera hakkında resmi bir bilgi olmasa da telefonun 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi ile geleceği söyleniyor.

4 Eylül'de tanıtılacak

https://www.weibo.com/3206603957/I4CxAeaKd

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Honor 20S, 1080 x 2340 piksel çözünürlükteekran taşıyacak. Gücünü iseyonga setinden alacağı bildiriliyor.seçenekleri ile sunulacak cihaz muhtemelendahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Son olarak telefonunhızlı şarj özelliklipil içereceğini belirtelim. Honor 20S,'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.