Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak

Honor, 20i modelini 17 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihaz çentikli bir ekranla gelecek ve bu çentiğin içerisinde 32MP selfie kamerası yer alacak. Weibo üzerinden bir videoyla yapılan açıklamaya göremodelinidüzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihaz çentikli bir ekranla gelecek ve bu çentiğin içerisindeyer alacak.

Honor 20i’den diğer donanımsal özelliklere bakarsak Kirin 710 çipseti bizi ilk olarak karşılıyor. Bu çipsete 6GB RAM eşlik ediyor. Cihazın ekranı 6,21 inçlik bir LCD panelden oluşuyor.

https://www.weibo.com/3206603957/HoNrGvVnL?type=comment

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Pekin’de gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğiyle ilgili pek bir bilgi çıkaramadığımız video, cihazın model numarasını paylaştı.vekodlarıyla gelen cihazlar, daha önce TENAA sızıntısında gördüğümüz cihazlarla aynı. Bu modellerde ön tarafta aynı kamera yer alırken arka tarafta ise üçlü bir kurulum bulunuyordu.Honor 20i kendisine şimdiden bir tanıtım videosu kazansa da Huawei’nin alt firması çok daha heyecan verici bir şeylerin üzerinde çalışıyor.laptopları,rakip olmayı istiyor ve bunun için ne yapacak henüz bilmiyoruz. Daha fazla detay için önümüzdeki haftaları beklememiz gerekecek.