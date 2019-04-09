Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak

Teknoloji Editörü
Weibo üzerinden bir videoyla yapılan açıklamaya göre Honor, 20i modelini 17 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihaz çentikli bir ekranla gelecek ve bu çentiğin içerisinde 32MP selfie kamerası yer alacak.Pekin’de gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğiyle ilgili pek bir bilgi çıkaramadığımız video, cihazın model numarasını paylaştı. HRY-TL00T ve HRY-AL00Ta kodlarıyla gelen cihazlar, daha önce TENAA sızıntısında gördüğümüz cihazlarla aynı. Bu modellerde ön tarafta aynı kamera yer alırken arka tarafta ise üçlü bir kurulum bulunuyordu.
Honor 20i’den diğer donanımsal özelliklere bakarsak Kirin 710 çipseti bizi ilk olarak karşılıyor. Bu çipsete 6GB RAM eşlik ediyor. Cihazın ekranı 6,21 inçlik bir LCD panelden oluşuyor.
https://www.weibo.com/3206603957/HoNrGvVnL?type=comment Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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