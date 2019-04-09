Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak

Huawei'nin alt firması Honor, yeni modelini 17 Nisan'da tanıtacak. Cihaz orta seviye özellikler gösteriyor ve rakiplerinden nasıl farklılaşacak henüz bir bilgimiz veya tahminimiz yok.
1 ay
2b
1
2
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Weibo üzerinden bir videoyla yapılan açıklamaya göre Honor, 20i modelini 17 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihaz çentikli bir ekranla gelecek ve bu çentiğin içerisinde 32MP selfie kamerası yer alacak.
Pekin’de gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğiyle ilgili pek bir bilgi çıkaramadığımız video, cihazın model numarasını paylaştı. HRY-TL00T ve HRY-AL00Ta kodlarıyla gelen cihazlar, daha önce TENAA sızıntısında gördüğümüz cihazlarla aynı. Bu modellerde ön tarafta aynı kamera yer alırken arka tarafta ise üçlü bir kurulum bulunuyordu.
Honor 20i’den diğer donanımsal özelliklere bakarsak Kirin 710 çipseti bizi ilk olarak karşılıyor. Bu çipsete 6GB RAM eşlik ediyor. Cihazın ekranı 6,21 inçlik bir LCD panelden oluşuyor.
Honor 20i kendisine şimdiden bir tanıtım videosu kazansa da Huawei’nin alt firması çok daha heyecan verici bir şeylerin üzerinde çalışıyor. Honor Magicbook 2019 laptopları, Apple MacBook’lara rakip olmayı istiyor ve bunun için ne yapacak henüz bilmiyoruz. Daha fazla detay için önümüzdeki haftaları beklememiz gerekecek.

https://www.weibo.com/3206603957/HoNrGvVnL?type=comment Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
huawei yeni işlemci koymaya kıyamıyor herhalde
alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanerk 1 ay
6 gb ram se iyi Kirin 710 olmayaydı iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Logitech yeni kablosuz kulaklığını tanıttı 1 ay Çin, kripto para madenciliğini yasaklamayı düşünüyor 1 ay YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor 1 ay Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri 1 ay AMD’den Intel’e bir transfer daha 1 ay Nvidia GeForce MX 250 ekran kartlı notebook alacaklar dikkat 1 ay Microsoft Launcher son güncellemeyle ana ekrana köklü değişiklikler getirdi 1 ay Tesla'nın Gözcü Modu, bir hırsızlık zanlısının kısa sürede yakalanmasını sağladı 1 ay Twitter, günlük takip edebileceğiniz hesap limitini düşürdü 1 ay Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor 1 ay Ray Tracing çekirdekleri yongada Nvidia’nın iddia ettiği kadar alan kaplamıyor 1 ay New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl? 1 ay Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi 1 ay Drone düşmanı lazer silahını görüntüledik 1 ay Zorlu arazi şartlarında yük taşımak için tasarlanan Zetros 8x8 incelemesi 1 ay Hamilelik sürecinde egzersiz yapmak, yavruları obeziteye karşı koruyor 1 ay Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor 1 ay Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak Sonraki Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir 1 ay Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti 1 ay WhatsApp, iPad'e geliyor 1 ay Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu 1 ay Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün 1 ay Cloud Stinger Wireless: HyperX’in en ucuz kablosuz PS4 ve PC oyuncu kulaklığı 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimler 1 ay Asus 5G destekli yeni Zenfone 6'da çift kızaklı tasarımı geri getirebilir 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başlıyor 1 ay RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı 1 ay Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir 1 ay Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı 1 ay 2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon 1 ay Bang & Olufsen Beovision Harmony açılır kapanır yapısı ile dikkat çekiyor 1 ay 17 inçlik MacBook Pro, 2021 yılına kadar gelmeyebilir 1 ay Galaxy J serisi sona erdi 1 ay 306 beygirlik yeni Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC tanıtıldı 1 ay Kurumsal İşletmeler Neden 0850 Numarayı Tercih Ediyor? 1 ay Snapchat baştan yazılmış Android uygulamasını kullanıcılara sundu 1 ay iPad Pro ile çizim yapmak | Uzmanından dinliyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim