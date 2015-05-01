Honor 4C'nin Avrupa modeli Huawei G Play Mini Resmiyet kazandı

Huawei'nin yeni bir modeli G Play Mini kısa bir süre önce İtalya'da resmiyet kazandı. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çin'de duyurulan Huawei Honor 4C modeline bir çok konuda oldukça benziyor. Farklılaşan nadir kısımlardan birisi ise cihazın ekranının üst kısmının tasarmı.

Bu farklılık dışında kasa bir çok konuda Honor 4C modeli ile benzer iken iki modelin teknik özellikleri de aynı. Bu teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse 5 inç HD çözünürlükte ekrana sahip model Kirin 620 çipsetinden gücünü alıyor. Cihaza 2 GB sistem belleği ve 8 GB depolama alanı eşlik ederken arka kısımda 13 MP ön kısımda ise 5MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş. Batarya kapasitesi 2550 mAh olan G Play Mini'nin 4G desteği bulunmuyor.İtalya için 229 Euro fiyata sahip olan modelin Avrupa fiyatlandırmasının aynı olması bekleniyor. Honor 4C modelinin Avrupa'da satışa sunulacak varyasyonu olarak düşünebileceğimiz Huawei G Play Mini modelinin kısa bir süre sonra bu bölgedeki diğer ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor.