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Honor 4C'nin Avrupa modeli Huawei G Play Mini Resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Honor 4C'nin Avrupa modeli Huawei G Play Mini Resmiyet kazandı
 
Huawei'nin yeni bir modeli G Play Mini kısa bir süre önce İtalya'da resmiyet kazandı. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çin'de duyurulan Huawei Honor 4C modeline bir çok konuda oldukça benziyor. Farklılaşan nadir kısımlardan birisi ise cihazın ekranının üst kısmının tasarmı.

Bu farklılık dışında kasa bir çok konuda Honor 4C modeli ile benzer iken iki modelin teknik özellikleri de aynı. Bu teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse 5 inç HD çözünürlükte ekrana sahip model Kirin 620 çipsetinden gücünü alıyor. Cihaza 2 GB sistem belleği ve 8 GB depolama alanı eşlik ederken arka kısımda 13 MP ön kısımda ise 5MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş. Batarya kapasitesi 2550 mAh olan G Play Mini'nin 4G desteği bulunmuyor.

İtalya için 229 Euro fiyata sahip olan modelin Avrupa fiyatlandırmasının aynı olması bekleniyor. Honor 4C modelinin Avrupa'da satışa sunulacak varyasyonu olarak düşünebileceğimiz Huawei G Play Mini modelinin kısa bir süre sonra bu bölgedeki diğer ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor.

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ssbrutality 4 yıl
Reklamın Bir Kaç yıl Öncesine ait Lewis Hamilton'un Mc laren Mercedes P1 üzerinden yapılması da ayrı bir ironi tabi :))
1 Yanıt Yanıtla +3
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doctor_bey 4 yıl ssbrutality
ssbrutality
Reklamın Bir Kaç yıl Öncesine ait Lewis Hamilton'un Mc laren Mercedes P1 üzerinden yapılması da ayrı bir ironi tabi :))

İnternete 'Formula 1 resimleri' yazıp çıkan ilk şeyi koymuşlar galiba
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Fenomenon 4 yıl
Fiyatı çok iyi. Umarım Türkiye'ye de gelir. Ama ismi biraz daha kısa olabilirdi.
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