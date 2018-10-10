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Honor 8C geliyor

Ay içerisinde Mate 20 amiral gemi serisini tanıtacak olan Huawei bir yandan alt seviyeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Honor 8C yarın itibariyle resmiyet kazanacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Honor 8C geliyor

Ekim ayı lansmanlar açısından adeta dolu dolu geçiyor. Gerek masaüstü gerekse mobil tarafta birbiri ardına yeni ürünler tanıtılıyor. Nokia, Intel, Microsoft ve LG ile başlayan lansman serisi Huawei ile devam ediyor.

Honor 8C özellikleri

Firmanın 11 Ekim tarihine rezerve yaptığı lansmanında Honor 8C akıllı telefon modeli sahneye çıkacak. Orta seviyeye hitap eden Honor 8C modeli için firmanın web sitesinde de rezervasyonlar başladı.

Ayrıca Bkz. "Apple A12 Bionic yonga seti mercek altında"

Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş.

4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB/64GB depolama kapasitesi seçeneklerine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda. Hali hazırda rezervasyon için 14$ kapora ödemek gerekiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-8C-specs-sheet_id109681 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 ay
LG nin telefonu, Mate 20 Pro yanında sönük kaldı...
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Kayrabey 7 ay
8x gelsin be abicim. Yana yana bekliyorum vallahi.
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