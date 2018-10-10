Honor 8C geliyor

Ekim ayı lansmanlar açısından adeta dolu dolu geçiyor. Gerek masaüstü gerekse mobil tarafta birbiri ardına yeni ürünler tanıtılıyor. Nokia, Intel, Microsoft ve LG ile başlayan lansman serisi Huawei ile devam ediyor.

Honor 8C özellikleri

Firmanın 11 Ekim tarihine rezerve yaptığı lansmanında Honor 8C akıllı telefon modeli sahneye çıkacak. Orta seviyeye hitap eden Honor 8C modeli için firmanın web sitesinde de rezervasyonlar başladı.

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Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş.

4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB/64GB depolama kapasitesi seçeneklerine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda. Hali hazırda rezervasyon için 14$ kapora ödemek gerekiyor.