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Honor 8X Max özellikleri sızdırıldı

Honor'un yeni orta segment telefonları 8X ve 8X Max benchmark görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerle birlikte Honor 8X Max'ın Snapdragon 660 işlemcisinden güç aldığı ortaya çıktı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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2
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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 Honor'un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı yeni orta segment telefonları Honor 8X ve 8X Max benchmark programlarında görüldü. Sızdırılan benchmark görüntüleri ile birlikte Honor 8X Max'ın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Honor 8X Max özellikleri

Honor 8X Max modelinde 2244 x 1080 piksel çözünürlükte 7.12 inç büyüklüğünde küçük v çentikli ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Snapdragon 636 veya Snapdragon 660 ile gelmesi bekleniyordu. Sızdırılan görüntülerle birlikte cihazın gücünü Snapdragon 660 çipsetinden aldığı ortaya çıktı. Snapdragon 660 sekiz adet 2.2 Ghz Kryo 260 çekirdeğinden gücünü alıyor. Grafik tarafında sekiz çekirdekli yapıdaki işlemciye Adreno 512 grafik birimi eşlik ediyor. Ayrıca cihazın 4 GB RAM'e sahip olduğu görsellerde görülüyor. Honor 8X Max'ın depolama tarafında henüz bir bilgi mevcut değil fakat cihazın 4900 mAh batarya ve arka tarafında çift kamera ile gelmesi bekleniyor.
Honor 8X ve 8X Max'ın 5 Eylül tarihinde tanıtılacağı firma tarafından doğrulandı. Sızdırılan teknik özelliklerin doğruluğu ise henüz Honor tarafından onaylanmadı.
Honor 8X Max özellikleri sızdırıldı
 

https://www.phonearena.com/news/Honor-8X-Max-leaked-specs_id108158 Yorum Yaz
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koyunsavar 9 ay en beğenilen
Şaka değil bu sefer lahmacun küreği teorisi gerçek oldu.
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Bandogge 9 ay
cihazin olculeri şu sekildeymis 6.99 x 3.40 x 0.32 inches (177.57 x 86.24 x 8.13 mm)
mi max 2, 164 mm olmasi lazim kaldi ki bu cihazi kullaniyorum ne kadar buyuk oldugunu biliyorum, honor 8x max gercekten abartmis.
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koyunsavar 9 ay en beğenilen
Şaka değil bu sefer lahmacun küreği teorisi gerçek oldu.
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