Honor 8X resmi olarak satışa başladı

Geçtiğimiz hafta sizlere bilgisini verdiğimiz gibi Huawei Honor 8X akıllı telefon modeli ülkemize giriş yaptı ve A101 çevrim içi mağazası üzerinde satışa başladı. Huawei yeni modelinin ülkemize girişi adına bir de etkinlik düzenledi. Hali hazırda Honor 8X modelinin bir süre A101 platformuna özgü kalacağı anlaşılıyor.

Honor 8X özellikleri ve fiyatı

Honor 8X modelinde 6.5 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekrandaki çentik biraz büyük ancak ekran-kasa oranı yüzde 91 gibi rekor bir seviyeye çıkmış.

Yonga seti tarafında Kirin 710 kullanılmış. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise daha performanslı ARM Mali G51 birimi yer alıyor.

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GPU Turbo teknolojisi ile gelen telefon ayrıca gerçek zamanlı titreşimler ile 30 farklı senaryoda oyunların gerçekçiliğini arttırıyor. Bellek ve depolama olarak 4GB RAM/64GB seçeneği sunulmuş.

Kamera tarafında da çıtayı yükselten model 20MP + 2MP çözünürlüğünde arka çift kamera ve 16MP çözünürlüğünde ön kamera kullanıyor. Ön kamera 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Ayrıca yapay zekâ tabanlı güzelleştirme seçenekleri mevcut.

Batarya kapasitesi ise 3750mAh seviyesinde olacak. Ayrıca hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 8X için belirlenen fiyat seviyesi 2299TL. Ayrıca kutu içerisinde üst seviye bir kulaklık da hediye ediliyor.