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Honor 8X resmi olarak satışa başladı

Huawei’nin düzenlediği etkinlikle resmi olarak ülkemize giriş yapan Honor 8X modeli raflardaki yerini aldı. Şimdilik satış sadece A101 sanal mağazası üzerinden yapılıyor.
6 ay
5,9b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta sizlere bilgisini verdiğimiz gibi Huawei Honor 8X akıllı telefon modeli ülkemize giriş yaptı ve A101 çevrim içi mağazası üzerinde satışa başladı. Huawei yeni modelinin ülkemize girişi adına bir de etkinlik düzenledi. Hali hazırda Honor 8X modelinin bir süre A101 platformuna özgü kalacağı anlaşılıyor.

Honor 8X özellikleri ve fiyatı

Honor 8X modelinde 6.5 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekrandaki çentik biraz büyük ancak ekran-kasa oranı yüzde 91 gibi rekor bir seviyeye çıkmış.

Yonga seti tarafında Kirin 710 kullanılmış. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise daha performanslı ARM Mali G51 birimi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 8X sürprizi"

GPU Turbo teknolojisi ile gelen telefon ayrıca gerçek zamanlı titreşimler ile 30 farklı senaryoda oyunların gerçekçiliğini arttırıyor. Bellek ve depolama olarak 4GB RAM/64GB seçeneği sunulmuş.

Kamera tarafında da çıtayı yükselten model 20MP + 2MP çözünürlüğünde arka çift kamera ve 16MP çözünürlüğünde ön kamera kullanıyor. Ön kamera 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Ayrıca yapay zekâ tabanlı güzelleştirme seçenekleri mevcut.

Batarya kapasitesi ise 3750mAh seviyesinde olacak. Ayrıca hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 8X için belirlenen fiyat seviyesi 2299TL. Ayrıca kutu içerisinde üst seviye bir kulaklık da hediye ediliyor.

 

https://online.a101.com.tr/urun/honor-cep-telefonu-8x.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hellori Hazretleri 6 ay en beğenilen fastmustaine
ÖLGÖ VÖ30+ 2550 TÖLÖ
HÖNÖR PÖLÖY 2600 TÖLÖ
e o zaman;
mi mix 2 2800 TL
pocophone 3200 TL
mi 8 3600 tl
s9 3900 tl
oneplus 6 4500 tl
note 9 5200 tl
diye uzar gider. hepimiz xs max alalım böyle diye diye?
ÖLGÖ VÖ30+ 2550 TÖLÖHÖNÖR PÖLÖY 2600 TÖLÖe o zaman;mi mix 2 2800 TLpocophone 3200 TLmi 8 3600 tls9 3900 tloneplus 6 4500 tl
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1 Yanıt Yanıtla +19
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fastmustaine 6 ay Hellori Hazretleri
Sen deniz seviyesinde bir üslup ve zekayla cevap verince biz de senin seviyenden konuşuyoruz.
Bak şimdi Honor hiç bir zaman fiyat düşüren bir firma değil sadece kur farkı olunca fiyat düşürüyor. Honor Play de bu sayede indirime gitti. Yani dolar 5'in altına gelmedikçe bu adamlar bu telefonun fiyatını 2000'e çekmeyecekler.
2300'e daha iyi telefon öner demişsin bak sana daha ucuza bir telefon öneriyim: Gm9 pro. 2100 tl ye amoled ekranı ile çift hoparlörü ile snapdragon 660 işlemcisi ile type c portu ile özellikle kamerası ile her şeyiyle bu telefondan üstün ve 200 tl dha ucuz. Sadece Honor 8x in tasarımı çok daha iyi bence.
Ama gm9 pro 2900 tl ye çıktı sonra düştü diye cevap vericeksindir seni tahmin etmek zor değil. Bak şimdi gm9 pro çıktığında kur 7 seviyelerine yakındı kur 5.5 seviyesine inince fiyatı indirdiler. Ancak Honor 8x çıkışını yaptığı gün kur 5.4 seviyesinde yani aynı kur seviyesinde biri çok daha iyi özellikler sunmasına rağmen 2100 tl, diğeri 2300 tl.
Sen deniz seviyesinde bir üslup ve zekayla cevap verince biz de senin seviyenden konuşuyoruz.Bak şimdi Honor hiç bir zaman fiyat düşüren bir firma değil sa...
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fastmustaine 6 ay
Lg V30+ 2550 TL
Honor Play 2600 TL
2 Yanıt Yanıtla +8
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besiktas 6 ay
Honor Play’in bundan kamerası kötü ama işlemcisi bir tık daha iyi..Valla kafam çok karıştı..
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TahaGursoy 6 ay
Ben bugün sipariş geçtim sayı 400 e çıkmıştı gelir umarim
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muammer816 6 ay
fiyat evet bi tık pahalı. xaomi telefonları vadi istanbulda bulunan mağazasında inceledim. xaomi nin genel olarak malzeme kalitesi bana düşük geldi açıkcası,bu yüzden fiyatı da daha uygun herhalde.içi dolu dış malzemesi düşük gibi.elbette bu honor 8x in malzeme kalitesini bilemiyorum.fakat bence orta seviye için güzel görünüyor.a101 de satılması da güzel olay bence.
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koreli41 6 ay
Bu nasıl kirin 710,BT 5.0,type-c, 3üncü noise cancelation mikrofon yok, özellikler kırpılmış
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Kayrabey 6 ay koreli41
Aynı işlemci Mate 20 Lite modelinde de var onda da B4.2
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OverClocK1ng 6 ay
Şu telefonun işlemcisi, teknik özellikleri, muhteşem kasa oranı ve bataryasına bakıyorum. Sonra aklıma neredeyse 3000 liradan telefon satmaya çalışıp da elinde patlayınca "Enflasyonla mücadele" bahanesine fiyat düşüren ama düşmüş fiyatla bile bu telefondan daha alınası olmayan General Mobile geliyor. Baksın da telefon görsün. Bu cihaz bu fiyataysa, General Mobile'ın o cihazı satması gereken fiyat 1800...
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Y-ZiyA 6 ay
Normal fiyatı 1100 TL civarında. Yanında kulaklıkla geliyor. 2300 TL oluyor.
Kulaklığı 1200 TL'ye satın yine 1100 TL'ye almış olursunuz. Her şeyi başkası mı düşünsün biraz da siz akıl edin böyle şeyleri genç nesil.
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NinJaus 6 ay
Satın aldım arkadaşlar 1-2 güne gelir şimdiden alacaklara hayırlı olsun.
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Kayrabey 6 ay NinJaus
İlk 200e girmişsinizdir umarım.
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machinarium 6 ay NinJaus
Ben sipariş verdiğimde ilk 200 kişiye verilecek diye yazmıyordu. Şimdi baktım ilk 200 diyor. Hayırlısı bakalım.
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b.sen 6 ay
Kimse demiyor ki honor 7x 1800 bandında iken bu telefon nasıl 1700 olsun .
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Kayrabey 6 ay b.sen
Olabilir. Mate 20 lite çıkana dek Mate 10 lite 2.400e kadar fırladı. Şimdi 2.000e satılamıyor çünkü Mate 20 lite 2.800e düştü. 7x 100 lira ucuzlayıp 8x 1.900e gelebilirdi.
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BlueDay_86 6 ay
Bu fiyata alınanilir özellikleri oldukça iyi kamera kalitesini merak ettim doğrusu
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Kayrabey 6 ay BlueDay_86
Resim kısmında srun yok gayet güzel ama video çekimleri çok kötü. Hadi OIS yok bu fiyata olmaz da zaten ama EIS te yok. Dünyanın inceleme videosunu izledim. Neredeyse Hintçe öğrenecektim düşün :) Video çekimlerinde inanılmaz sallanma var. Aynı segment bir çok telefonla karşılaştırma yapılmış fark bariz orta da. Huawei nedense video olayını bir türlü çözemedi gitti.
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TahaGursoy 6 ay
Verilen kulaklık Huawei Bluetooth kulaklık 200 TL değerinde ben birazdan sipariş vereceğim
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Kayrabey 6 ay TahaGursoy
Yalnız dikkat edin bu kulaklık sipariş veren ilk 200 kişiye... Geç kalırsanız aynı paraya sadece telefon gelir :)
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