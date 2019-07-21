Honor 9X, 9X Pro ve Mate 30 Lite'ın görselleri ortaya çıktı

Kısa süre önce Honor 9X, Honor 9X Pro ve Mate 30 Lite modellerinin tüm özellikleri TENAA'da listelenmişti. Ancak Çinli sertifikasyon kurumu akıllı telefonların görsellerini yayınlamadı. Şimdi ise TENAA listeleri cihazların görüntülerini içerecek şekilde güncellendi.

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Honor 9X ve Honor 9X Pro'ya ait görseller akıllı telefonların çentiksiz ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Honor 9X (HLK-AL00/TL00) çift arka kamera ile gelirken Honor 9X Pro (HLK-AL10) üçlü kamera sistemi ile piyasaya sürülecek. Her iki telefonda da parmak izi sensörü yan tarafta bulunuyor.

Huawei Mate 30 Lite

Huawei Mate 30 Lite'ın görüntüsü ise cihazın delikli ekran taşıyacağını gösteriyor. Akıllı telefonun arka panelinde dört kamera sensörü ve LED flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir modül var. Altına ise parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiş.

Honor 9X serisi 23 Temmuz tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Ancak Mate 30 serisinin ne zaman resmiyet kazanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2bpyRJpt4NjHKKvxhw66dV0q