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LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi

Yayınlanan yeni bir rapora göre, yeni nesil iPhone'larda kullanılacak olan OLED ekranların tedariği sadece Samsung'la sınırlı olmayacak. LG'nin de tedarikçi listesine katıldığı belirtiliyor.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi
Analistlere göre Apple'ın 2019 iPhone modellerinde kullanacağı OLED ekran siparişleri Samsung'un dışındaki şirketlere de verileceği yönünde. Bunların ilk sırasında ise bir başka Güney Koreli şirket olan LG geliyor.

2020 iPhone'ların hepsi OLED ekranlı olabilir

MacRumors'un haberine göre Barclays analistleri tarafından yayınlanan yeni bir raporda, yeni nesil iPhone'lardaki OLED ekranların 2020 yılına kadar LG dışında BOE şirketine de yaptırılabileceği ifade ediliyor. Çin merkezli BOE ismi sürpriz olsa da, Apple'ın OLED ekranlarla ilgili olarak LG ile çalışmak istediği 2018'in Haziran ayından beri söyleniyordu.
2019'da OLED ekranlı iki iPhone modeli görmemiz bekleniyor. İlki 5.8 inç ekranlı iPhone XS'nin ve ikincisi ise 6.5 inç ekranlı iPhone XS Max'in halefi olacak. 2019 iPhone modellerinden üçüncüsü ise XR modelinin yeni versiyonu olan 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacak. 2020 yılındaki yüm iPhone modellerinin OLED ekranla geleceği söylentisi ise Apple'ın tedarikçileri çoğaltmasının bir diğer sebebi olarak gösteriliyor.

https://www.macrumors.com/2019/07/19/lg-2019-boe-2020-iphone-oled-displays-barclays/ Yorum Yaz
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intel7mix 7 dk.
amoled panel üretimi arttıkça orta segment hepsinde amoled ekrana geçecek
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Lady Fantasy 24 dk.
Apple’ın klâsını konuşturduğu bir alan. Ekranın tasarımını Apple yapıyor ve bunu Samsung üretime geçiriyor. İşletim sistemi seviyesinde bir optimizasyonla ekran potansiyelinin tamamı kullanılıyor. Sonuç mu? OLED paneli üreten firma olan Samsung’un yaptığı ekrandan daha iyisi. Tasarlayan Apple iken, kimin ürettiğinin bir önemi yok.
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