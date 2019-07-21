LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi

Analistlere göre Apple'ın 2019 iPhone modellerinde kullanacağı OLED ekran siparişleri Samsung'un dışındaki şirketlere de verileceği yönünde. Bunların ilk sırasında ise bir başka Güney Koreli şirket olan LG geliyor.

2020 iPhone'ların hepsi OLED ekranlı olabilir

MacRumors'un haberine göre Barclays analistleri tarafından yayınlanan yeni bir raporda, yeni nesil iPhone'lardaki OLED ekranların 2020 yılına kadar LG dışında BOE şirketine de yaptırılabileceği ifade ediliyor. Çin merkezli BOE ismi sürpriz olsa da, Apple'ın OLED ekranlarla ilgili olarak LG ile çalışmak istediği 2018'in Haziran ayından beri söyleniyordu.

https://www.macrumors.com/2019/07/19/lg-2019-boe-2020-iphone-oled-displays-barclays/

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2019'daekranlı iki iPhone modeli görmemiz bekleniyor. İlki 5.8 inç ekranlı'nin ve ikincisi ise 6.5 inç ekranlı'in halefi olacak. 2019 iPhone modellerinden üçüncüsü isemodelinin yeni versiyonu olan 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacak.yılındaki yüm iPhone modelleriningeleceği söylentisi ise Apple'ın tedarikçileribir diğer sebebi olarak gösteriliyor.