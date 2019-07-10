Redmi Note 7 altı ay içinde 15 milyon adet sattı

Redmi markası, Xiaomi’nin kendini daha üst seviyeye çıkarma planlarının ardından ortaya çıktı. Bugüne kadar yeni alt markadan Redmi K20 Pro amiral gemisi dahil birçok model gördük. Ancak firma, ilk çıkışını Redmi Note 7 ile yaptı. Uygun fiyat odaklı bu model üst üste gelen rekor haberleriyle Redmi’nin yüzünü güldürdü. Bugün ise altı ay sonunda 15 milyon satış adedini geride bıraktığı açıklandı.

Kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi

Redmi Note 7’nin başarısının altındaki temel sebep hiç şüphesiz fiyatına kıyasla sunduğu iddialı donanımı. Ülkemizde de uzun süredir raflarda bulunan Redmi Note 7, kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Orta sınıfa yönelik olan bu model, Snapdragon 660 yonga seti, 6.3 inç ekran Full HD ekran, 4000 mAh batarya, 48 MP arka kamera gibi özellikler sunuyor.

Redmi Note 7’nin ilk rekor haberi tabii ki bu değil. Sadece 129 gün içerisinde 10 milyon satış adedini geride bıraktığını sizlere aktarmıştık. Görünen o ki satışlar hızla devam ediyor. Tabii ki bu sayının büyük çoğunluğunu Çin ve Hindistan oluşturuyor. Firma, çeşitli kampanyalar ve fiyat indirimleriyle Redmi Note 7 satışlarına devam edecek gibi.

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Her ne kadar ülkemize giriş yapmasa da Redmi Note 7’nin bir de Pro versiyonu mevcut. Tasarım ve teknik özellikleri normal versiyona bir hayli benzeyen Redmi Note 7 Pro, Snapdragon 675 yonga seti ve Sony IMX586 48 MP ana kamera sensörüyle farklılaşıyor. Satış rakamlarına bu modelin de dahil olduğunu belirtelim.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1148825671617003521