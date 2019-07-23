Honor Band 5 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin Mi Band 4 akıllı bilekliği ilgi görmeye ve başarılı satışlar yapmaya devam ederken Huawei’nin cevabı gecikmedi. Honor Band 5 akıllı bileklik pek çok yönden Mi Band 4’ü doğrudan hedef alıyor.

Honor Band 5 özellikleri ve fiyatı

Honor Band 5 modeli 0.95 inçlik AMOLED renkli ekranla geliyor. Ekranın alt kısmında yuvarlak dokunmatik alan ile menüleri kontrol edebiliyorsunuz. Ekran biraz daha geniş bilgi alanı sunuyor ve 50 metreye kadar su altında dayanıklı.

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Bileklik standart akıllı özelliklerinin yanında bazı yönlerden rakiplerini geride bırakıyor. Örneğin sürekli nabız ölçme fonksiyonu yanında kandaki oksijen değerini ölçebilen bir özellik de mevcut. Bu özellik genelde orta seviye giyilebilir cihazlarda karşımıza çıkıyor.

Diğer taraftan egzersiz modu 10 farklı sportif aktiviteyi algılayabiliyor. Yine uyku monitörü de 6 farklı uyku sorununu tespit edebiliyor. Elde edilen veriler detaylı grafiker halinde kullanıcıya sunuluyor. Batarya 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Honor Band 5 modeli standart versiyon 28$, NFC versiyonu 31$ şeklinde ay sonunda satışa sunulacak.