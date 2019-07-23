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Honor Band 5 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı

Renkli AMOLED ekran, kan oksijen değeri ölçümü, su altında dayanıklılık, sürekli nabız ölçümü gibi özellikler yeni Honor Band 5 akıllı bilekliğin önemli özellikleri arasında.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin Mi Band 4 akıllı bilekliği ilgi görmeye ve başarılı satışlar yapmaya devam ederken Huawei’nin cevabı gecikmedi. Honor Band 5 akıllı bileklik pek çok yönden Mi Band 4’ü doğrudan hedef alıyor.

Honor Band 5 özellikleri ve fiyatı

Honor Band 5 modeli 0.95 inçlik AMOLED renkli ekranla geliyor. Ekranın alt kısmında yuvarlak dokunmatik alan ile menüleri kontrol edebiliyorsunuz. Ekran biraz daha geniş bilgi alanı sunuyor ve 50 metreye kadar su altında dayanıklı.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Kuzey Kore’ye teknoloji transfer ediyor iddiası"

Bileklik standart akıllı özelliklerinin yanında bazı yönlerden rakiplerini geride bırakıyor. Örneğin sürekli nabız ölçme fonksiyonu yanında kandaki oksijen değerini ölçebilen bir özellik de mevcut. Bu özellik genelde orta seviye giyilebilir cihazlarda karşımıza çıkıyor.

Diğer taraftan egzersiz modu 10 farklı sportif aktiviteyi algılayabiliyor. Yine uyku monitörü de 6 farklı uyku sorununu tespit edebiliyor. Elde edilen veriler detaylı grafiker halinde kullanıcıya sunuluyor. Batarya 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Honor Band 5 modeli standart versiyon 28$, NFC versiyonu 31$ şeklinde ay sonunda satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/23/honor-band-5-features-a-blood-oxygen-level-sensor-at-just-28/ Yorum Yaz
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smart1978 12 dk.
Degistirilebillr kayislari yok. Yirtildi mi kayisi yenisini alirsiniz veya farkli renk veya tasarimlarda ekstra kayislar kullanma imkaniniz da yoktur...
Bataryasi cok iddiali degil. EKG li olsaymis...
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foreveriphone 19 dk.
Tam mi band 4 düşünürken bunu gördüm ve bunu almaya karar verdim umarım Türkçe dil desteği vardır.
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V4LKyR 45 dk.
Honor Band 4 kullanıyorum... Band 4 ile Band 5 arasında ne gibi farklar var, bunları yazsaydınız daha efektif ve kaliteli bir haber olurdu.
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interwap 55 dk.
Başka marka cihaz desteği kısıtlı olduğundan telefon yazılımınını sevmesemde değerleri gayet başarılı.
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