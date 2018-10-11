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Honor Magic 2’nin resmi tanıtım videosu yayınlandı

Kirin 980 işlemci ve sürgülü tasarım ile bu yıla damgasını vuracak cihazlar arasında yer alan Honor Magic 2'nun resmi tanıtım videosu yayınlandı. Detaylar haberimizde.
7 ay
4,4b
1
6
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz ay Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Magic 2’yi görücüye çıkartmıştı. Kızaklı tasarımı, çerçevesiz ekranı ve çentiksiz tasarımıyla Honor Magic 2 fuarın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
Cihazın resmi tarihi bugüne kadar hepimiz için büyük bir merak konusuydu. Cihazın Çin televizyonunda yayınlanan resmi tanıtım videolarıyla ile bu soru işareti hepimiz için kaybolmuş oldu. Cihazın resmi tanıtımı 31 Ekim’de gerçekleştirilecek. Ayrıca yayınlanan tanıtım videosunda cihazın merakla beklenen kızaklı tasarımı net bir şekilde gözler önüne seriliyor.
Cihazın teknik özellikleri konusunda şu an için çok fazla bilgimiz yok. Ancak Huawei’in IFA 2018’de değinmiş olduğu özelliklerden söz edecek olursak cihaz, gücünü Huawei’in yakın geçmişte tanıttığı Kirin 980 işlemciden alacak. 6,4 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip olacak olan cihaz, çok büyük ihtimalle Android 8.1 işletim sistemine sahip olacak.
Cihazla ilgili en göze çarpan detaylardan biri ise tıpkı Siri’ye benzeyen Yoyo isminde yapay zeka destekli bir sesli komut sistemine sahip olacak olması.
https://www.gsmarena.com/honor_magic_2_official_video_teaser-news-33691.php Yorum Yaz
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V4LKyR 7 ay en beğenilen
Siri, Yoyo, Bixby, Lulu, Kaka, Momo... Bu nedir böyle asistanların ismi hep iki hece salak şeyler?
"Hasan Abdulkadir" diye bir asistan üretelim.
1 Yanıt Yanıtla +10
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mck94 7 ay
Nokia eger maziden gelen tasarim anlayisini bu yonde ilerletseydi muhtemelen bu tarz telefonlari coktan uretmis ve gelistirmis olurdu. Keske nokiadan gorsek bu hareketleri...
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grafman09 7 ay
Biri honurdamaya başladı :))
İyi iyi de azcık küçük yapın şu telefonları, bu gidişle 10 inç telefonları görecez..
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Das Boot 7 ay
Eski n95'imi hatirlatti
ciksin bi gorelim bakalim
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huseyincarnege 7 ay
honor koptu geliyor
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V4LKyR 7 ay en beğenilen
Siri, Yoyo, Bixby, Lulu, Kaka, Momo... Bu nedir böyle asistanların ismi hep iki hece salak şeyler?
"Hasan Abdulkadir" diye bir asistan üretelim.
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mlhkhy 7 ay
Bizim tayfa yapsa yapsa "Haso" yada "Memo" isim yaparlar 😁
İşin şakası adamlar Tüm Dünya dillerinde aynı telaffuzu mümkün olan kısa isimleri cihazların asistanları sorunsuz algılayacağı için böyle iki heceli isimleri buluyorlar.
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