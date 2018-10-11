Honor Magic 2’nin resmi tanıtım videosu yayınlandı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz ay Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Magic 2’yi görücüye çıkartmıştı. Kızaklı tasarımı, çerçevesiz ekranı ve çentiksiz tasarımıyla Honor Magic 2 fuarın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Cihazın resmi tarihi bugüne kadar hepimiz için büyük bir merak konusuydu. Cihazın Çin televizyonunda yayınlanan resmi tanıtım videolarıyla ile bu soru işareti hepimiz için kaybolmuş oldu. Cihazın resmi tanıtımı 31 Ekim’de gerçekleştirilecek. Ayrıca yayınlanan tanıtım videosunda cihazın merakla beklenen kızaklı tasarımı net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Cihazın teknik özellikleri konusunda şu an için çok fazla bilgimiz yok. Ancak Huawei’in IFA 2018’de değinmiş olduğu özelliklerden söz edecek olursak cihaz, gücünü Huawei’in yakın geçmişte tanıttığı Kirin 980 işlemciden alacak. 6,4 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip olacak olan cihaz, çok büyük ihtimalle Android 8.1 işletim sistemine sahip olacak.

https://www.gsmarena.com/honor_magic_2_official_video_teaser-news-33691.php

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Cihazla ilgili en göze çarpan detaylardan biri ise tıpkı’ye benzeyenisminde yapay zeka destekli bir sesli komut sistemine sahip olacak olması.