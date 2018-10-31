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Honor Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Kızaklı yapısıyla, 512GB kapasite seçeneği, zengin gerçeklik odaklı kamera sistemi ile Honor Magic 2 yılın dikkat çekici telefonları arasına katıldı. Honor Magic 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
17,6b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zengin gerçeklik odaklı olarak 2016 yılında tanıtıldığında Honor Magic çok da fazla dikkat çekmemişti. Ne var ki ikinci nesilde Huawei çok çalıştı ve yılın en çok merak edilen telefonlarından birisi haline getirdi. Honor Magic 2 sektörde pek çok ilke imza atıyor.

Honor Magic 2 özellikleri

6.39 inçlik AMOLED ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan Honor Magic 2 modeli ekrana entegre parmak izi okuyucuya sahip. Ayrıca kızaklı yapı sayesinde ekran-kasa oranında yüzde 94 civarında bir oran yakalanıyor.

Ayrıca Bkz. "Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda"

Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. Bellek tarafında 6GB RAM/8GB RAM seçenekleri ve 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri sunulmuş. 3400mAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj ile destekleniyor. Telefonda YoYo adında Huawei’nin Çince sanal asistanı yer alıyor.

 

Honor Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kameralar

Telefonun ilgi çekici özelliklerinden birisi kızaklı arka kısım. Bu kısımda ön kameralar yer alıyor. Honor Magic 2 modeli ana akım bir akıllı telefon gibi görünse de profesyonelleri de hedefliyor. Bu bakımdan 16MP çözünürlüğünde tek bir özçekim kamerası bulunuyor. Diğer iki kamera ise 3D ToF sensör olarak kullanılıyor.

ToF teknolojisi lazer ışınlarıyla mesafeyi ölçebilen ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına aktarabilen bir teknoloji. 20MP+2MP çözünürlüğündeki iki kamera bu işe yarıyor. Derinlik algısını geliştiren ToF sensörler ile gelişmiş zengin gerçeklik ve karma gerçeklik uygulamaları, gelişmiş yüz tanıma sistemi mümkün hale geliyor.

Arka kısımda ise 16MP + 24MP + 16MP şeklinde 3 kamera yer alıyor. Mate 20 serisinin aksine kameralar sadece ultra geniş açı ve RGB-monokrom fonksiyonları için kullanılıyor. Kameralar yapay zekâ ile destekleniyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Magic 2 modeli 4 konfigürasyonda tüketicilere sunulacak. Satışlar ise önümüzdeki günlerde başlıyor:

6GB RAM + 128GB depolama kapasitesi için 545$

8GB RAM + 128GB depolama kapasitesi için 616$

8GB RAM + 256GB depolama kapasitesi için 688$

8GB RAM + 512GB depolama kapasitesi için 831$

 

https://www.pocket-lint.com/phones/news/honor/146179-honor-magic-2-slider-cameras-specs-official Yorum Yaz
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cngzmls 6 ay en beğenilen smart1978
smart1978
Balon islemci ve GPU yetmedi fiyati da asiri balon gibi sisirilmis ...
Turkiye fiyati ile tam bir felaket oolacak.
4K 60 FPS kabiliyeti olmayan Kirin 980 den bir cacik olmaz ...

4k 60 fps çok mu önemli? Kaç kişi önemsiyor 4k çekimi? Kullanıcının emin ol %5'inin bile umrunda değil 4k. Bu kadar az kişinin önemsediği bir özellik için bir işlemciye çöp demek mantıklı mı?
smart1978Balon islemci ve GPU yetmedi fiyati da asiri balon gibi sisirilmis ...Turkiye fiyati ile tam bir felaket oolacak.4K 60 FP...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Kayrabey 6 ay KalemKolik
Şuan 1080p çekiyor neredeyse bütün telefonlar ve bence gayet yeterli...
Suratındaki en ufak sivilceyi de görmeyelim o kadar da mühim değil...
Dedene Allah rahmet etsin peki baban ne yapsın? O dedesini belki de hiç çekemedi çünkü böyle teknoloji O'nun zamanında yoktu... Olduğu kadarı ile idare etmek bence en iyisi...
4k video falan filan hepsi göz boyama. Bunlar var şunlar var deyip deli paralara telefon satmaya çalışıyorlar...
Yanımda çalışan eleman Note 8 kullanıyor belki daha kalemini yerinden çıkarmış değil. Sırf hava olsun bu bölümdeki en iyi telefon bende olsun diye gitti 6bin lira verdi. 2.000 lira maaşla çalışan adam...
3 gün önce bir arkadaşımla buluştum. iPhone 8Plus almış. Daha ayarlarına girmedim dedi. Maksat onu almak içinde ne var bilmez. Bu kafa yüzünden ihtiyacımız olmayan şeylere ihtiyacımız varmış gibi allayıp pullayıp satıyorlar işte.
Çoğu gereksiz özellik. 4k gibi...
Şuan 1080p çekiyor neredeyse bütün telefonlar ve bence gayet yeterli...Suratındaki en ufak sivilceyi de görmeyelim o kadar da mühim değil...Dedene All...
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Kayrabey 6 ay
4K ile çoğu kullanıcının işi olmuyor.
Elinde Note9 ile yaptığı tek şey sosyal medya da like olan bir dünya insan var.
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MaSSive 6 ay
Qualcom ,Exynos gibi piyasaya yön vermiş,daha tecrübeli firmaların işlemcileri varken, diğer özellikleri ne olursa olsun,Kirin işlemcili bir cihaza , bu kadar para vermem.
Kirin 980 ile şimdi den 2017 çıkışlı SD845 kıyaslamaya başlanmış ama, Kirin 980 nin rakibi SD855 tir.
Sd845 li son sürüm cihazların birçoğu da son sürüm de olsa Android e rağmen ,iphone nun O meşhur batarya stanby bekleme ,ekran kullanım sürelerini rahatlıkla yakalamıştır.
Yani Kirin 980 ile SD 855 kafa kafaya olsalar bile,kalkıpta hemen hemen aynı paraları verip Kirin işlemciyi tercih etmem.
Huawei özellikle TR piyasasın da reklamlarla, piyasada söz sahibi olduğunu sanıyor,satışlarıda bir nebze öyle gösteriyor ama öyle şuan ki konumunu ne Kirin işlemciye ne de kamerasına borçlu.
Huawei TR piyasasın da çok büyük reklam ve suni sonuçlarla adından söz ettirmiş bir firma.
Samsung ve İphone a bile kafa tutacak kadar şımarmış ,fiyatı ile bu iki firma ile aşık atmaya başlamış ben oldum diyor.Bu tavrı bile bana itici geliyor.Şuan ki fiyatlarını bile kesinlikle hak etmeyen bir firma .
Hemen hemen piyasada ki mobile markaları kullanmışımdır ,Huawei hariç.Honor Play almayı düşünürken, son anda aşağıdaki performans ile paramı almayı başaramadılar.
Özellikle TR piyasasın da akıllı telefon seçenlerin çoğu işlemciye bakıp almıyor.Herkes Donanımhaber de ki bir kesim gibi, telefonun,işlemcinin üretim teknolojisine, devrelerine,kameranın mercek diafram aralığına kadar hatim edip almıyor.
Akıllı telefon kullananların arasında büyük bir anket yapsan, çoğunluğu kullandığı telefonun hangi işlemciye sahip olduğunu bile bilmez.
Aşağıda görüldüğü üzere, Turbo destekli Kirin 970 li Honor play in ,SD845 li Poco F1 karşısında sonuçları.
Ekran renklerine oranlarına da dikkat etmeyi unutmayın.
Bir de kalkıpta bu teste bakıp, yok işte bir saniye oyunu geç açsa ne olur, geç başlasa ne olur ,şu olsa ne olur olmasa ne olur gibi yorumlar yapacak olanlar varsa,hiç boşa tartışmaya girmesinler zira Kirin 970 bile fazla gelir bu kişilere.Bir işlemcinin oyunu veya uygulamayı daha hızlı açması, video çekerken video nun kalitesi adı üstünde sn de slise de ki işlem sayısı vb fps hızı işlemcinin hünerine bağlı.
Oyun aç ,uygulama aç önce hangisi girdi uygulamaya olarak değil. Açtığın oyun veya çektiğin Video yu da süreklilik halinde aynı bu karşılaştırmada ki gibi SD845 in Kirin 970 e göre daha hızlı işlediğini gösterir.

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kakarikikiri 6 ay
4k 60fps beklentisi olan arkadaşlara 20bin tl lik sony a7r3 gibi fullframe bir makinanın bile 4k 30 fps çekim yapabildiğini hatırlatayım, keza canon 5d markV aynı şekilde 60fps video kaydı yapamıyor. kaldı ki 4k 60fps kaydın depolamasıda ayrı bir derttir, kurgusu montajı bambaşka dertler. bilemiyorum arkadaşlar, gönül ister ki 8k 900fps kayıt yapsın, accıkta yer kaplasın ama gerçekçi olmak lazım. izlediğimiz filmleri bile 30fps izliyoruz ki çoğuda 23fps dir, neticede oyun oyanmıyoruz 144hz görüntü alalım. hiç film izlerken bu neden 60fps değil diye şikayet ettiniz mi ki? nedir yani bu 60fps beklenditisin altında ki neden O.o?
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pyr@mid 6 ay
Forum, işlemci markalarına sempatilerini/nefretlerini bilimsel bir data gibi yazan cahillerle doldu.
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d_net 6 ay
4k ya laf edenler ; 1993 de Amiga ile tarattığım 320x256 resimler şimdi emoji boyutuna geldi. 5 sene sonra , evet sadece 5 sene sonra 32k standart olacak ve çektikleriniz pul gibi kalacak . Bunun öncüsü de VR teknolojisi olacak. Benim defalarca başıma geldi bu iş sonra akıllandım LG 3d telefonumla çektiğim görüntüleri şuan vr ile seyrediyorum ve o güne gidip o anı yaşıyorum. Keşke 4k çekebilseymiş 3d yi diyorum. Ekran da önemli telefonda 4k ekran ne işe yarar ki demiştim zamanında. Şimdi 2k s7 bile yetersiz VR sözkonusu olunca. Bence VR ready telefonlar çıkacak ileride özellikle yüksek çözünürlüklü ekranı olan, ona göre de fiyatı olur elbette.
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__Nikolaus__ 6 ay
Bu gözler 4k 60 fps ye gereksiz diyen teknoloji forumu üyelerinide gördü
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Kayrabey 6 ay __Nikolaus__
Evet gözlerine inanabilirsin. 4k herkes için gerekli değil. Bugün elindeki telefonun ayarlarına bile girmemiş insanlar var. Geçen bir arkadaşımla görüştüm P20 lite almış. Aldığı gibi takmış hattı o. Telefon süper özellikleri olan bir telefon değil belki ama insan bir merak eder ben telefon aldım nedir bu ne var ne yok. Yani kutudan standart ayar olarak kamera 360p video kaydetse, 5mp resim kaydetse haberi olmayacak. Geç 4k'yı 8K çıksın başımızla. Ama bunu telefona koyup, "Bak 4k çekiyor o biçim" deyip 10.bine yakın fiyat biçmek tamamen gereksiz. 2k çekim ilk çıktı perişandı mesela. 5 dakika ile sınırlıydı. Telefonlar aşırı ısınıyordu. Teknoloji gelişti 4k çıktı sorunlar aşıldı ama inanın son kullanıcının %90'ının bu teknolojiye ihtiyacı yok. Olana da iyi fiyatla verseler keşke :)
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lvlono 6 ay
Kirin ve MTK işlemcilere alerjim var. Hele ki SD 845 varken kesin uzak duruyorum.
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V2 6 ay
Krin980 Snapdragon 845'den her anlamda daha iyi bir işlemci. Fazla küçümsüyorsunuz.
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maxmania 6 ay
her şeye eyvallah da ben şu "Honor Magic 2 sektörde pek çok ilke imza atıyor." cümlesine takıldım. hangi ilklere imza atmış haber içinde belirtseydiniz de bizde bilseydik.
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Y-ZiyA 6 ay
4K ile video çekmek bir şey de bunu 32, 64 GB gibi bir alanda saklamak başka bir şey.
Keşke yer kısıtları TB ile ölçülseydi de rahat rahat yüksek kalite çekimler yapsaydık
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TearsForFears 6 ay
Aynı fiyata oneplus 6t varken alınmaz.
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DenzeL_28 6 ay TearsForFears
kirin980 , sd845 göre 7NM avantajı ile şarj tüketimi konusunda daha verimli ve oyunlarda daha stabil FPS veren bir platform. Huawein SD845 ile karşılaştırma videoları vardı oyunlarda vb 2k18 de 60 FPS stabil veriyor, sd845 30 46 FPS lerde dalganıyor. Huawei yalan söylemiyorsa testlerde keza işlem performansı da 845 den iyi gözüküyor. Ocak ayında 7NM sd855 li cihazları görürüz 2 ay kalmış 10 NM işlemcili cihaz alınmaz artık.
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