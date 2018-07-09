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Honor Note 10 doğrulandı

Xiaomi Mi Max 3 modelinin karşısına konumlanacak olan Honor Note 10 modeli firma tarafından da doğrulandı. Paylaşılan görsel 18:9 görüntü oranına işaret ediyor.
10 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Honor Note 10 doğrulandı

Huawei’nin yeni dev ekranlı telefonu Honor Note 10 resmi olarak da doğrulandı. Firma yayınladığı görsel ile yakın zamanda yeni akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu.  

Honor Note 10 özellikleri

Xiaomi’nin Mi Max serisine rakip olacak Honor Note 10 modeli segment olarak biraz yukarıda konumlanacak. 6.9 inçlik Super AMOLED ekran Samsung’dan tedarik edilirken Kirin 970 yonga seti ile grafik konusunda da önde olacak.

Ayrıca Bkz. "İki yeni Samsung tableti onay sürecinde görüntülendi"

Telefonda çentik tasarımına dair bir işaret bulunmazken 18:9 görüntü oranı taşıyacağı daha önce gündeme gelmişti. Arka kısımda çift kamera dizilimi yer alırken yapay zekâ ile fotoğraf yetenekleri geliştiriliyor.

4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunması beklenen modelin 6000 mAh kapasiteli batarya iddiası da yalanlandı. Kaynaklar 5000 mAh civarında bir batarya olmasını bekliyor.

Huawei Honor Note 10 modelinin henüz ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı ancak hazırlıklar yakın bir tarihe işaret ediyor. Bu bakımdan muhtemelen Xiaomi Mi Max 3 sonrasında sahneye çıkacaktır.

 

https://www.gsmarena.com/huawei_will_announce_the_honor_note_10_soon-news-32133.php Yorum Yaz
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belekbeach 10 ay
huawei parasnın sonuna kadar hakkını veriyor ki talep geliyor
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Esteban C 10 ay belekbeach
Aynen katılıyorum. Tüm sorulara cevap niteliğinde olmuş yorumun dostum. Fazla söze gerek yok

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Esteban C 10 ay
Amma taktınız şu işlemci olayına. Adamlar kendi işlemcisini üretiyor. Lite modellere bile çok iyi donanım koyan bir firma Huawei.

Snapdragon yoksa ortalığı yıkıyor millet. Snapdragon ile yapıp Kirin ile yapamadığınız birşey var mı ?



2 Yanıt Yanıtla +2
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Bloodin 10 ay Esteban C
Kirin 970 P20 Pro'da bile kullanılan çok üstün bir işlemci, Snapdragon 845'ten sonraki en iyi işlemci durumunda şu an, bu yüzden orta seviye bir işlemci ile gelecek olan Mi Max 3'ün karşısında çok iyi bir rakip olacaktır diye düşünüyorum.
Fakat gel gelelim ki bir dediğinize hiç katılmıyorum. Huawei'nin Lite serilerinin fiyatlarına göre çok kötü bir donanım kullandığını düşünüyorum. Normal ve pro serisi olan abileriyle uzaktan yakından alakaları olmayan lite serilerinin tamamen yaratılan ismin, yani Mate 10 veya P20 gibi isimlerin ekmeğini yemek için kurulmuş tuzaklar olduğu aşikar, millet P20 Pro'nun fotoğraf kapasitesine bakıp gidip OIS olmayan 2.2 diyaframlı P20 Lite'ı alıyor, sonra sonuç hüsran ama etrafına da çaktıramıyor "P20 var olm, en iyi fotoğraf çeken cihaz" diye dolanıyor ortalıkta...
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intel7mix 10 ay Esteban C
Custom rom desteği sıfır olan bir işlemciyi neden alayım ki. Play store da uygulamalar ve oyunlar snapdragon işlemcilerle daha uyumlu çalışıyor ve hata verme sayısı daha az.
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damn2u 10 ay
Snapdragon 636/660/710 işlemciler SD821/835 arası işlemci grubu olmasına rağmen enerji verimliliği konusunda muazzam derecede iyiler. Kirin 970 performans konusunda ne kadar önde olursa olsun enerji verimliliği konusunda saydığım işlemcilere denk olmadığı için bu cihazı benim nazarımda alınamaz yapıyor.
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intel7mix 10 ay damn2u
Kirin işlemcilere büyük kapasiteli bataryalar kurtarıyor. 4000 mah batarya koyunca o kadar fazla enerji tüketmiş farkı olmuyor. Diğerlerinde 3500 mah anca olunca oda en iyisi
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