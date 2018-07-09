Honor Note 10 doğrulandı

Huawei’nin yeni dev ekranlı telefonu Honor Note 10 resmi olarak da doğrulandı. Firma yayınladığı görsel ile yakın zamanda yeni akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu.
Honor Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin Mi Max serisine rakip olacak Honor Note 10 modeli segment olarak biraz yukarıda konumlanacak. 6.9 inçlik Super AMOLED ekran Samsung’dan tedarik edilirken Kirin 970 yonga seti ile grafik konusunda da önde olacak.Ayrıca Bkz. "İki yeni Samsung tableti onay sürecinde görüntülendi"
Telefonda çentik tasarımına dair bir işaret bulunmazken 18:9 görüntü oranı taşıyacağı daha önce gündeme gelmişti. Arka kısımda çift kamera dizilimi yer alırken yapay zekâ ile fotoğraf yetenekleri geliştiriliyor.
4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunması beklenen modelin 6000 mAh kapasiteli batarya iddiası da yalanlandı. Kaynaklar 5000 mAh civarında bir batarya olmasını bekliyor.
Huawei Honor Note 10 modelinin henüz ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı ancak hazırlıklar yakın bir tarihe işaret ediyor. Bu bakımdan muhtemelen Xiaomi Mi Max 3 sonrasında sahneye çıkacaktır.
https://www.gsmarena.com/huawei_will_announce_the_honor_note_10_soon-news-32133.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Snapdragon yoksa ortalığı yıkıyor millet. Snapdragon ile yapıp Kirin ile yapamadığınız birşey var mı ?
Fakat gel gelelim ki bir dediğinize hiç katılmıyorum. Huawei'nin Lite serilerinin fiyatlarına göre çok kötü bir donanım kullandığını düşünüyorum. Normal ve pro serisi olan abileriyle uzaktan yakından alakaları olmayan lite serilerinin tamamen yaratılan ismin, yani Mate 10 veya P20 gibi isimlerin ekmeğini yemek için kurulmuş tuzaklar olduğu aşikar, millet P20 Pro'nun fotoğraf kapasitesine bakıp gidip OIS olmayan 2.2 diyaframlı P20 Lite'ı alıyor, sonra sonuç hüsran ama etrafına da çaktıramıyor "P20 var olm, en iyi fotoğraf çeken cihaz" diye dolanıyor ortalıkta...