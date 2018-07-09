Honor Note 10 doğrulandı

Huawei’nin yeni dev ekranlı telefonu Honor Note 10 resmi olarak da doğrulandı. Firma yayınladığı görsel ile yakın zamanda yeni akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu.

Honor Note 10 özellikleri

Xiaomi’nin Mi Max serisine rakip olacak Honor Note 10 modeli segment olarak biraz yukarıda konumlanacak. 6.9 inçlik Super AMOLED ekran Samsung’dan tedarik edilirken Kirin 970 yonga seti ile grafik konusunda da önde olacak.

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Telefonda çentik tasarımına dair bir işaret bulunmazken 18:9 görüntü oranı taşıyacağı daha önce gündeme gelmişti. Arka kısımda çift kamera dizilimi yer alırken yapay zekâ ile fotoğraf yetenekleri geliştiriliyor.

4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunması beklenen modelin 6000 mAh kapasiteli batarya iddiası da yalanlandı. Kaynaklar 5000 mAh civarında bir batarya olmasını bekliyor.

Huawei Honor Note 10 modelinin henüz ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı ancak hazırlıklar yakın bir tarihe işaret ediyor. Bu bakımdan muhtemelen Xiaomi Mi Max 3 sonrasında sahneye çıkacaktır.