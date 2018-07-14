Honor Note 10'un yeni bir görseli ortaya çıktı

Honor'un yaklaşan amiral gemisi Note 10 ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün cihaz hakkında yeni ve heyecan verici şeyler öğreniyoruz. Şimdi ise Note 10'un tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel yayınlandı. İlk göze çarpan şey ise Honor Note 10'un son model akıllı telefonların çoğunda gördüğümüz çentikli ekran yerine ince bir üst çerçeve çerçeve ile gelecek olması.

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Honor'un başkanı kısa süre önce Honor Note 10 modelinin çıkacağını doğrulamıştı. Amiral gemisi, 2016 yılında piyasaya sürülen Note 8'in devamı niteliğinde olacak. Şirket geçtiğimiz yıl Note telefon çıkarmadı ve başkan da son birkaç yıldır bu cihaz üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Devasa ekran ve 5.500 mAh pil

Akıllı telefonu çalışır şekilde görmemizi sağlayan görsel, Note 10'un devasa bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Duyumlara göre cihazın 6.9 inçlik AMOLED ekranı olacak. Ayrıca Kirin 970 yonga setinden güç alması beklenen akıllı telefonun çift arka kamera, GPU Turbo teknolojisi ve 5.500 mAh pille gelmesi bekleniyor.

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