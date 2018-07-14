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Honor Note 10'un yeni bir görseli ortaya çıktı

Huawei'nin alt markası Honor tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen Honor Note 10'un yeni bir görüntüsü sızdırıldı. Çalışırken görüntülenen telefon çentiksiz devasa bir ekranla gelecek.
10 ay
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor Note 10'un yeni bir görseli ortaya çıktı
Honor'un yaklaşan amiral gemisi Note 10 ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün cihaz hakkında yeni ve heyecan verici şeyler öğreniyoruz. Şimdi ise Note 10'un tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel yayınlandı. İlk göze çarpan şey ise Honor Note 10'un son model akıllı telefonların çoğunda gördüğümüz çentikli ekran yerine ince bir üst çerçeve çerçeve ile gelecek olması.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch, IFA 2018'de tanıtılacak"
Honor'un başkanı kısa süre önce Honor Note 10 modelinin çıkacağını doğrulamıştı. Amiral gemisi, 2016 yılında piyasaya sürülen Note 8'in devamı niteliğinde olacak. Şirket geçtiğimiz yıl Note telefon çıkarmadı ve başkan da son birkaç yıldır bu cihaz üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Devasa ekran ve 5.500 mAh pil

Akıllı telefonu çalışır şekilde görmemizi sağlayan görsel, Note 10'un devasa bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Duyumlara göre cihazın 6.9 inçlik AMOLED ekranı olacak. Ayrıca Kirin 970 yonga setinden güç alması beklenen akıllı telefonun çift arka kamera, GPU Turbo teknolojisi ve 5.500 mAh pille gelmesi bekleniyor.

https://m.weibo.cn/status/GpAdAcWv4?from=page_1005051769228100_profile&wvr=6&mod=weibotime&jumpfrom=weibocom Yorum Yaz
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kraix 10 ay en beğenilen
Kalem olmadığı sürece NOTE olmasının bir mantığı ve anlamı yok.
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Enigmatical 10 ay
Ne zaman çıkacak. Ya Mate 9'dan Honor Note 10'a geçip tablet almayacağım ya da iPad Pro alıp yoluma devam edeceğim. Bekleye bekleye içim çürüdü.
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arthurking 10 ay
mi max 3 ile note 10 arasınada bir seçim yapacağım. büyük ekran çok hoşuma gidiyor.cebe girsin yeter. çıksınlar bakalım kullanıcı yorumları ne diyecek.bence note 10 bir tık daha önde gözüküyor.
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kraix 10 ay en beğenilen
Kalem olmadığı sürece NOTE olmasının bir mantığı ve anlamı yok.
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EyeCoral 10 ay
Ya Kirin 970 i ne zannediyor insanlar, şu an bu işlemciyi kullanan telefonlar en uzun pil süresi veren telefonlar, performans olarak sd935 le sd 945 arası, daha ne olsun ki
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devrimdoga 10 ay EyeCoral
ki fazla fazla her işe yeter o işlemci
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astegon 10 ay
6.9"
5500 mAh
Kirin 970
Ne desem bilemedim. Zor besler bu küreği...
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cngzmls 10 ay
Kirin işlemcili tel kullandın mı? Biraderimde Mate 10 var. Elinden düşürmez gece 11'den önce şarjı bitmiyor. Ayrıca çok hızlı çalışıyor.
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Whippoorwill 10 ay
Yılın en iyilerinden.
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renega 10 ay
6.9" hm ipad mini 7" değilmiydi?
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DH Misafiri 10 ay
Huawei yavaş ciğerimi söktün.
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