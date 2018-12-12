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Honor View 20'in resmi posterleri telefonun ön tasarımını ortaya çıkardı

Ekrana entegre kamera tasarımı ve 48 megapiksel arka kamerası ile piyasadaki amiral gemisi telefonlar arasındaki yerini alacak Honor View 20'in resmi posterleri yayınlandı.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor View 20, önümüzdeki günlerde resmen tanıtılarak piyasadaki amiral gemisi akıllı telefonların arasına katılacak. Çinli şirket bugün cihazın ön tasarımını gözler önüne seren birkaç posterini paylaştı.
Yukarıdaki görsellerden de anlaşılabileceği gibi Honor View 20'nin ekranında ön kamerayı barındıran küçük bir delik var. Bu sayede akıllı telefon çentikli telefonlardan daha yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak. Biraz kalın olan alt çerçeve dışındaki diğer çerçevelerin oldukça ince olduğunu görüyoruz.
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Akıllı telefon daha hızlı bir bağlantı elde edilebilmesi için 4G ve Wi-Fi sinyallerini birleştiren Link Turbo özelliği, inanılmaz tam ekran deneyimi sunan ekrana entegre kamera tasarımı ve 48 megapiksellik arka kamerasıyla öne çıkacak.

Çin'de Honor V20 olarak çıkacak

Çinli şirket daha önce Honor View 20'de bulunan 48 megapiksel Sony IMX586 sensörü ile çekilmiş fotoğraf örneklerini paylaşmıştı. Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilen cihazın aynı zamanda 22.5 W hızlı şarj desteği de sunacağını belirtelim.
Akıllı telefonun Çin'de 2.699 yuan yani 390 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Cihaz ilk olarak 26 Aralık tarihinde Çin'de Honor V20 olarak tanıtılacak. Global lansman etkinliği ise 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

https://www.weibo.com/3206603957/H6RgumDJT?from=page_1006063206603957_profile&wvr=6&mod=weibotime Yorum Yaz
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dark_hell_86 5 ay en beğenilen
Nokta çentiğe baktıkça aklıma İzzet Altınmeşe geliyor :D
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FlyingUnderpants 5 ay
Çentik çentik diye tipsiz telefonları yedirdiler millete senelerdir. Demek ki en iyi çözüm çentik değilmiş ve eminim hızla bırakacaklar çentik işini.
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dark_hell_86 5 ay en beğenilen
Nokta çentiğe baktıkça aklıma İzzet Altınmeşe geliyor :D
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ozancn 5 ay
Bence Android telefonlarının tasarımlarında Goggle'ın direk bir müdehalesi var.
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