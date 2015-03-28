Honor serisinin yeni üyesi sızıntılarda görüldü

Huawei, bir süredir düşük bütçede iddialı modellerini Honor markasıyla piyasaya sürüyor. Hatta Honor 6+ modelinin Nexus varyasyonunun geleceği de bir süredir konuşulanlar arasında. Rusya kaynaklı bir sızıntı ise Honor serisine at olduğu iddia edilen yeni modeli gözler önüne seriyor.

Sızdırılan fotoğraflarda ayrıca ekranın alt kısmındaki kapasitif tuşları da görüyoruz. Tuş tasarımları ise cihazın Lollipop sürümü ile çıkacağının bir göstergesi. Telefonun fiyatının ise 13 000 - 15 000 Rus Rublesi seviyesinde olacağı konuşuluyor. Bu birimi Türk Lirasına çevirdiğimizde ise 585 - 675 TL arası bir fiyat karşımıza çıkıyor.

Pek çok fotoğraf ile birlikte modelin bazı özellikleri de sızdırılmış durumda. Kaynağa göre 5 inç ekrana sahip akıllı telefon 8 çekirdekli 64-bit işlemci barındırıyor. İşlemci detayları paylaşılmamış ancak Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin çipsetlerinden birinin kullanılabileceği söyleniyor.