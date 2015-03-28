Honor serisinin yeni üyesi sızıntılarda görüldü

Huawei, bir süredir düşük bütçede iddialı modellerini Honor markasıyla piyasaya sürüyor. Hatta Honor 6+ modelinin Nexus varyasyonunun geleceği de bir süredir konuşulanlar arasında. Rusya kaynaklı bir sızıntı ise Honor serisine at olduğu iddia edilen yeni modeli gözler önüne seriyor.
Pek çok fotoğraf ile birlikte modelin bazı özellikleri de sızdırılmış durumda. Kaynağa göre 5 inç ekrana sahip akıllı telefon 8 çekirdekli 64-bit işlemci barındırıyor. İşlemci detayları paylaşılmamış ancak Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin çipsetlerinden birinin kullanılabileceği söyleniyor.
Sızdırılan fotoğraflarda ayrıca ekranın alt kısmındaki kapasitif tuşları da görüyoruz. Tuş tasarımları ise cihazın Lollipop sürümü ile çıkacağının bir göstergesi. Telefonun fiyatının ise 13 000 - 15 000 Rus Rublesi seviyesinde olacağı konuşuluyor. Bu birimi Türk Lirasına çevirdiğimizde ise 585 - 675 TL arası bir fiyat karşımıza çıkıyor.
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Bir tane Çinli de geleceğim deyip konuştuğu tarihte gelse dişimi kıracağım. Xiaomi, Honor, ZTE... Lenovo da geleceğini söylediği tarihlerden 1.5 yıl sonra geldi herhalde.
Bunlar gelene kadar fiyatları da iyice "normalleşecek." Hiç gelmesinler o zaman.
O olayı samsung,lg,sony,htc cihazlarına çok güzel sızıntı yapılıyor BASEBAND ından imeisine kadar sızdıranlar bu firma bunlardan
Huwai,iphone,one plus one, gibi firmaların cihazları nedense senin dediğin gibi göster ama elletme tarzı sızıntılar çok manidar