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Honor serisinin yeni üyesi sızıntılarda görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Honor serisinin yeni üyesi sızıntılarda görüldü
Huawei, bir süredir düşük bütçede iddialı modellerini Honor markasıyla piyasaya sürüyor. Hatta Honor 6+ modelinin Nexus varyasyonunun geleceği de bir süredir konuşulanlar arasında. Rusya kaynaklı bir sızıntı ise Honor serisine at olduğu iddia edilen yeni modeli gözler önüne seriyor.
Pek çok fotoğraf ile birlikte modelin bazı özellikleri de sızdırılmış durumda. Kaynağa göre 5 inç ekrana sahip akıllı telefon 8 çekirdekli 64-bit işlemci barındırıyor. İşlemci detayları paylaşılmamış ancak Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin çipsetlerinden birinin kullanılabileceği söyleniyor.

Sızdırılan fotoğraflarda ayrıca ekranın alt kısmındaki kapasitif tuşları da görüyoruz. Tuş tasarımları ise cihazın Lollipop sürümü ile çıkacağının bir göstergesi. Telefonun fiyatının ise 13 000 - 15 000 Rus Rublesi seviyesinde olacağı konuşuluyor. Bu birimi Türk Lirasına çevirdiğimizde ise 585 - 675 TL arası bir fiyat karşımıza çıkıyor.

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mustafa1300 4 yıl
huawei dedimmi aklıma arktık sanal tuş geliyor kalsın
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Guaire 4 yıl
Sözde Honor da gelecekti. Huawei Türkiye müdürü Donanımhaber'e röportajda 2014 sonuna yetiştirmeye çalıştıklarını söylemişti.

Bir tane Çinli de geleceğim deyip konuştuğu tarihte gelse dişimi kıracağım. Xiaomi, Honor, ZTE... Lenovo da geleceğini söylediği tarihlerden 1.5 yıl sonra geldi herhalde.

Bunlar gelene kadar fiyatları da iyice "normalleşecek." Hiç gelmesinler o zaman.
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ayhanjan 4 yıl
Tr ye gelmemesi çok kötü....
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Reddemon35 4 yıl
Gelmeyen tele Çok honor duyduk
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Goruntusu cidden hos. Tasarimi begendim
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musa_unsal2005 4 yıl
Bu anır serisine hastayım. Honor 6 plus ı bekliyorum ama bunu da değerlendirebilirim yüksek bellekli olursa.
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inexo 4 yıl
türkiyeye gelmeyen seri
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YüceÜstad 4 yıl
bende bu sızıntı resimlerine ayarım ...sanki hazine anasını satim yandan köşeden ucundan acık resimler ...
göster ama elletme


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Uçan Gergedan 4 yıl YüceÜstad
YüceÜstad

bende bu sızıntı resimlerine ayarım ...sanki hazine anasını satim yandan köşeden ucundan acık resimler ...
göster ama elletme




O olayı samsung,lg,sony,htc cihazlarına çok güzel sızıntı yapılıyor BASEBAND ından imeisine kadar sızdıranlar bu firma bunlardan
Huwai,iphone,one plus one, gibi firmaların cihazları nedense senin dediğin gibi göster ama elletme tarzı sızıntılar çok manidar
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