Huawei, 10 saniye içinde 15 milyon dolarlık P20 ve P20 Pro satışı yaptı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlarda yaptığı çıkışla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yapan dev şirket geçtiğimiz ay tanıttığı yeni amiral gemileri Huawei P20 ve P20 Pro'nun satışlarında bir rekora imza attı.
10 saniyede 15 milyon dolarlık satış
Geçtiğimiz Perşembe günü Huawei'nin çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Huawei P20 ve P20 Pro modelleri tabiri caizse kapış kapış satmaya başladı. Huawei, sadece ilk 10 saniye içinde Huawei P20 ve P20 Pro modellerinden 15 milyon dolarlık (100 Milyon Yuan) satış yaparak bir rekora imza attı. Rekor satışta kaç adet akıllı telefonun satıldığı bilgisi yer almasada Huawei'nin stoklarının oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz.
Her iki modelin satışlarından elde edilen bu gelir, Huawei P20 ve P20 Pro'nu diğer ülkelerde de çok fazla rağbet göreceği gerçeğini de beraberinde getiriyor. Özellikle Huawei P20 Pro'nun tasarımı, donanım özellikleri ve benzersiz üçlü kamerası bu telefonun Huawei'nin lokomotifi olacağının açık bir göstergesi.
https://www.gsmarena.com/huawei_sells_p20_and_p20_pro_phones_worth_15_million_in_10_seconds-news-30565.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fotoğraflarda da hep arkası gösterilmiş
Hem editorleri daha iyi ve ozgun icerik konusunda tesvik edecek bir yapiyida beraberinde getirecektir .
Alâkasız bir yorum oldu belki benimkisi ama 😇
zaten bu satışların neredeyse tamamı toptan sevkiyattan başkabirşey değil
ortalama 16,5 bin adet satışı 10 saniyede perakende olarak satmak için 16 bin telefoncuda bu telefonun olması ve aynı anda satış yapmaları gerekir.
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