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Huawei, 10 saniye içinde 15 milyon dolarlık P20 ve P20 Pro satışı yaptı

Akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemileri P20 ve P20 Pro geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Şirket yeni telefonlarını satışa sunduktan sadece 10 saniye sonra 15 milyon dolarlık satış yaptı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlarda yaptığı çıkışla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yapan dev şirket geçtiğimiz ay tanıttığı yeni amiral gemileri Huawei P20 ve P20 Pro'nun satışlarında bir rekora imza attı.

10 saniyede 15 milyon dolarlık satış 

Geçtiğimiz Perşembe günü Huawei'nin çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Huawei P20 ve P20 Pro modelleri tabiri caizse kapış kapış satmaya başladı. Huawei, sadece ilk 10 saniye içinde Huawei P20 ve P20 Pro modellerinden 15 milyon dolarlık (100 Milyon Yuan) satış yaparak bir rekora imza attı. Rekor satışta kaç adet akıllı telefonun satıldığı bilgisi yer almasada Huawei'nin stoklarının oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz.
Her iki modelin satışlarından elde edilen bu gelir, Huawei P20 ve P20 Pro'nu diğer ülkelerde de çok fazla rağbet göreceği gerçeğini de beraberinde getiriyor. Özellikle Huawei P20 Pro'nun tasarımı, donanım özellikleri ve benzersiz üçlü kamerası bu telefonun Huawei'nin lokomotifi olacağının açık bir göstergesi.

https://www.gsmarena.com/huawei_sells_p20_and_p20_pro_phones_worth_15_million_in_10_seconds-news-30565.php Yorum Yaz
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fendur 1 yıl en beğenilen
Örtülü reklam istemiyoruz artık.
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kymelria 1 yıl
adet söyle de anlayalım
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orientem 1 yıl
Çentiği olmasa iyi telefon aslında.
Fotoğraflarda da hep arkası gösterilmiş
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orislevin 1 yıl
Huawei'nin stoklarının oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz.
Şu cümle şeklinin yer aldığı her yazı nedense reklam kokusu sezdiriyor.
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fendur 1 yıl en beğenilen
Örtülü reklam istemiyoruz artık.
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Lene 1 yıl
Vay Bee Elde neler var neler.... Bizde Z2 ile kazınak durak.
kol gibi vergilerle..
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AF CoRSe 1 yıl
Inandirmadi bir kere site coker 10 sn icinde o kadar kisi ile az inandirici salla be hawai
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mustafaaydemir 1 yıl
Bence beğen buronu gelmeli hosumuza giden haberi begenebiliriz ticari kaygiyla yapilmiyorsa bence eglenceli olacaktir ve ilgiyi artiracaktir bu da gelirleri dusurmek yerine artmasina bile sebep olabilir.
Hem editorleri daha iyi ve ozgun icerik konusunda tesvik edecek bir yapiyida beraberinde getirecektir .
Alâkasız bir yorum oldu belki benimkisi ama 😇
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DH Misafiri 1 yıl
10 saniyede diyor bilmem idrak edebildin mi? Ne bekliyordun merak ediyorum?
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mehmedaltair 1 yıl
Ortalama olarak 700 dolara böldüm yaklaşık 21.500 adet satmışlar bu mu rekor ?
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LittleMonster 1 yıl mehmedaltair
10 saniye diyor. 1⃣0⃣
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Fx_57,5 1 yıl mehmedaltair
900 dolar sanırım fiyatı yani adet bazında 21.500den daha da az.
zaten bu satışların neredeyse tamamı toptan sevkiyattan başkabirşey değil
ortalama 16,5 bin adet satışı 10 saniyede perakende olarak satmak için 16 bin telefoncuda bu telefonun olması ve aynı anda satış yapmaları gerekir.
kısacası boş haber
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huseyincarnege 1 yıl
vay anasını yaw ekmek gibi satmış adamlar
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