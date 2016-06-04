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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei 20 Haziran'da Avrupa'da yeni bir Honor modelini piyasaya sürmeyi planlıyor

Huawei gönderdiği davetiyelerle Honor markası altında bir cihazını Avrupa pazarına getireceğini duyurdu. Sanal ortamda gerçekleşek olan etkinliğin detayları haberimizde...
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Huawei bugün göndermeye başladığı medya etkinliği davetiyleriyle 20 Haziran tarihinde piyasaya sunacağı bir cihazın duyurusunu yaptı. Firmanın alt markası Honor'un adı altında gerçekleşek etkinlikle yeni ve "heyecan verici" bir ürünün Avrupa lansmanı yapılacak.
Davetiye üzerinde de görüldüğü üzere tanıtılacak olan ürün; hızlı, sağlam ve uygun fiyatlı sözcükleriyle betimleniyor.
Davetiyede belirtilenlere göre firmanın etkinlikte yeni bir Honor cihazı tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmezken, ürünün Avrupa lansmanı olarak belirtilmesi de şu an mevcut olan bir cihazın Avrupa piyasasına getirilebileceğini düşündürtüyor.

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Barni Moloztaş 2 yıl
Gelsin
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kadirirdem 2 yıl
Honor 8 geliyor
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Eskizos 2 yıl
v8 gelsin
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onsos1100 2 yıl
Pahalı geliyor telefonlar. Snapdragon 625 ile 1000-1100 arası gelmesi lazım ama en az 1250 olacak fiyatı
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