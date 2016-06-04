Huawei 20 Haziran'da Avrupa'da yeni bir Honor modelini piyasaya sürmeyi planlıyor

Huawei bugün göndermeye başladığı medya etkinliği davetiyleriyle 20 Haziran tarihinde piyasaya sunacağı bir cihazın duyurusunu yaptı. Firmanın alt markası Honor'un adı altında gerçekleşek etkinlikle yeni ve "heyecan verici" bir ürünün Avrupa lansmanı yapılacak.

Davetiye üzerinde de görüldüğü üzere tanıtılacak olan ürün; hızlı, sağlam ve uygun fiyatlı sözcükleriyle betimleniyor.

Davetiyede belirtilenlere göre firmanın etkinlikte yeni bir Honor cihazı tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmezken, ürünün Avrupa lansmanı olarak belirtilmesi de şu an mevcut olan bir cihazın Avrupa piyasasına getirilebileceğini düşündürtüyor.