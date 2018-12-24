Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı

Bu yıl Huawei için her ne kadar talihsizliklerle dolu geçen bir yıl olsa da şirket, 2018 yılını çok önemli bir rekorla kapattı. Huawei, bu yıl için belirlemiş olduğu 200 milyon cihazlık satış rakamını geride bırakmayı başardı.

Nova 4 modelinin tanıtım etkinliğinde konuşan mobil bölüm başkanı He Gang, 25 Aralık'ta 200 milyon cihazlık satış rakamını geçmeyi beklediklerini açıklamıştı. Tahmini oldukça isabetliydi ve şirket, belirlenen tarihten çok kısa zaman önce bahsi geçen satış rakamını geride bıraktığını duyurdu. Geçtiğimiz yılı 153 milyonluk bir satış rakamı ile kapatan şirket, kendi tarihinde ilk kez bu denli yüksek bir rakama ulaşmış oldu.

Şirketin 8 yıl içerisinde kat etmiş olduğu mesafeyi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.



Şirketin 100 milyon cihazlık satış rakamın Temmuz ayında geride bıraktığı hatırlandığında sadece 5 ayda 100 milyon daha satış yapılmış olması oldukça takdire şayan. Üstelik Amerika ile yaşanan gerginlikler, çeşitli ülkelerde yapılan yasaklamalar, şirket içinde yaşanan bir takım gerginlikler ve daha pek çok talihsizlik düşünüldüğünde bu yıl Huawei için bir hayli zorluydu.

https://www.cnet.com/news/huawei-exceeds-200-million-smartphone-shipments-setting-company-record/

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yılı için belirlemiş olduğu hedefe böylelikle ulaşmış oldu. Sırada iseiçin belirlemiş hedef var. Bu yıl içinbir satış rakamı öngördüğünü belirten şirket,için hedefinin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak olduğunu dile getirmişti.'da bu idealini gerçekleştirerek zirveye yerleşebilecek mi hep birlikte göreceğiz.