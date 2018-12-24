Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı

Bu yıl Huawei için her ne kadar talihsizliklerle dolu geçen bir yıl olsa da şirket, 2018 yılını çok önemli bir rekorla kapattı. Huawei, bu yıl için belirlemiş olduğu 200 milyon cihazlık satış rakamını geride bırakmayı başardı.
Nova 4 modelinin tanıtım etkinliğinde konuşan mobil bölüm başkanı He Gang, 25 Aralık'ta 200 milyon cihazlık satış rakamını geçmeyi beklediklerini açıklamıştı. Tahmini oldukça isabetliydi ve şirket, belirlenen tarihten çok kısa zaman önce bahsi geçen satış rakamını geride bıraktığını duyurdu. Geçtiğimiz yılı 153 milyonluk bir satış rakamı ile kapatan şirket, kendi tarihinde ilk kez bu denli yüksek bir rakama ulaşmış oldu.
Şirketin 8 yıl içerisinde kat etmiş olduğu mesafeyi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
Şirketin 100 milyon cihazlık satış rakamın Temmuz ayında geride bıraktığı hatırlandığında sadece 5 ayda 100 milyon daha satış yapılmış olması oldukça takdire şayan. Üstelik Amerika ile yaşanan gerginlikler, çeşitli ülkelerde yapılan yasaklamalar, şirket içinde yaşanan bir takım gerginlikler ve daha pek çok talihsizlik düşünüldüğünde bu yıl Huawei için bir hayli zorluydu.Huawei, 2018 yılı için belirlemiş olduğu hedefe böylelikle ulaşmış oldu. Sırada ise 2019 için belirlemiş hedef var. Bu yıl için 180-200 milyonluk bir satış rakamı öngördüğünü belirten şirket, 2019 için hedefinin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak olduğunu dile getirmişti. Huawei 2019'da bu idealini gerçekleştirerek zirveye yerleşebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
https://www.cnet.com/news/huawei-exceeds-200-million-smartphone-shipments-setting-company-record/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yukarida yazdigim sehirler moskva disinda tas catlasa yillik 100 bin filan satarlar ama o sehirleri bile ele kecirmisler.
youtube.com/...
youtube.com/...
ve son olarak nokianın nokia 2 model 700liralık telefonu
youtube.com/...
üst modelleride atardımda şimdi en düşüğü bile böyle sağlamken ne gerek var
diyeceksin nokiada çin malı iphone da onlar çinde üretiliyor ancak marka ve değerleri tasarımı başka ülkeler tarafından yapılıyor ucuz çinden değil
Bonus: Xiaomi youtube.com/...
artık boş yere çin malını övmeye gerek yok yaptıkları işlemcide göz boyamaca oyunlarda qualcommdan daha iyi tepe işlemci yok şuanda samsungda aynı şekilde kendi saçma işlemcilerini atıyor millette alıyor üzücü...(Herşey reklam kısaca)
Haha hadi ya. Samsungda Note 9 da 50 lira veriyor mağaza müdürlerini belli bir satışı aşınca tatile vs yolluyo ama işe yaramıyor sanırım.
Bundan dolayı Huawei cihazlarının cekim gücünün diğer markalara göre daha iyi olduğunu düşünüyorum, sanırım bir sonraki cihazım Huawei olacak benimde
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