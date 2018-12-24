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Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2018'de 200 milyon cihazlık satış hedefini geride bırakarak kendi tarihindeki en yüksek rakama ulaşmış oldu. Detaylar haberimizde.
4 ay
7,4b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı
 
Bu yıl Huawei için her ne kadar talihsizliklerle dolu geçen bir yıl olsa da şirket, 2018 yılını çok önemli bir rekorla kapattı. Huawei, bu yıl için belirlemiş olduğu 200 milyon cihazlık satış rakamını geride bırakmayı başardı. 
Nova 4 modelinin tanıtım etkinliğinde konuşan mobil bölüm başkanı He Gang, 25 Aralık'ta 200 milyon  cihazlık satış rakamını geçmeyi beklediklerini açıklamıştı. Tahmini oldukça isabetliydi ve şirket, belirlenen tarihten çok kısa zaman önce bahsi geçen satış rakamını geride bıraktığını duyurdu. Geçtiğimiz yılı 153 milyonluk bir satış rakamı ile kapatan şirket, kendi tarihinde ilk kez bu denli yüksek bir rakama ulaşmış oldu.
Şirketin 8 yıl içerisinde kat etmiş olduğu mesafeyi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. 
 
Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı
 
Şirketin 100 milyon cihazlık satış rakamın Temmuz ayında geride bıraktığı hatırlandığında sadece 5 ayda 100 milyon daha satış yapılmış olması oldukça takdire şayan. Üstelik Amerika ile yaşanan gerginlikler, çeşitli ülkelerde yapılan yasaklamalar, şirket içinde yaşanan bir takım gerginlikler ve daha pek çok talihsizlik düşünüldüğünde bu yıl Huawei için bir hayli zorluydu.
Huawei2018 yılı için belirlemiş olduğu hedefe böylelikle ulaşmış oldu. Sırada ise 2019 için belirlemiş hedef var. Bu yıl için 180-200 milyonluk bir satış rakamı öngördüğünü belirten şirket, 2019 için hedefinin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak olduğunu dile getirmişti. Huawei 2019'da bu idealini gerçekleştirerek zirveye yerleşebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
https://www.cnet.com/news/huawei-exceeds-200-million-smartphone-shipments-setting-company-record/ Yorum Yaz
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alaz1903 4 ay en beğenilen
Dünyayı Teknosa'dan ve bulunduğu ülkeden ibaret sanan Dh kullanıcıları yorumlarını esirgememiş yine. Biri satış temsilcilerine yedirmişler parayı der, biri DxOmark sitesine yedirmişler parayı der, biri reklam başarısı der. Bir kişi de demez ki bu adamlar kendi işlemci chipsetlerini kendileri geliştiriyorlar, dünyanın en iyi mobil kamera çözümlerini üretiyorlar, sanal zeka odaklı uygulamalar geliştiriyorlar, malzeme kalitesi olarak çıtayı çok yüksek bir yere taşıdılar, yüz tanıma ve ekrandan parmak izi tanıma alanında, hızlı şarj alanında en iyi teknoloji bunlarda... He reklam he. Vestel'e sabah akşam reklam yapın bakalım kaç tane satılıyor?
Dünyayı Teknosa'dan ve bulunduğu ülkeden ibaret sanan Dh kullanıcıları yorumlarını esirgememiş yine. Biri satış temsilcilerine yedirmişler parayı der, biri DxOm...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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KuvvetMira27 4 ay
Takdire şayen bir başarı , biz bu gemiyi karçırdık dememek lazım 8 yıl önce adı bile olmaya firma lider oldu telefon dünyasında , insan gerçekten hayret ediyor.
Takdire şayen bir başarı , biz bu gemiyi karçırdık dememek lazım 8 yıl önce adı bile olmaya firma lider oldu telefon dünyasında , insan gerçekten hayret ediyor....
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1 Yanıt Yanıtla +13
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MDV 4 ay
inanilmaz reklam basarisi. Her ne yapiyorlarsa cok dogru yoldalar
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DelirteJackson 4 ay
Bu huawei markasının arkasında da yahudiler varmış diye video izledim geçen youtube’dan. Video linki atayım. m.youtube.com/...
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BLooregard Q.Kazoo 4 ay DelirteJackson
Türkçe olunca kapadım direk çünkü doğru olma olasılığı "sıfır" ki israil varsa arkasında benim için daha mutlu edici bir haber olur. Hayatında tek dil olduğu sürece hayatın hep küçücük olacak ve bu tarz banyo terliği terk videolara mahsur kalacaksınız.
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Ayyıldız Türk 4 ay
Bu başarı tesadüf değil reklam vs geçin bunları dünya Apple vs Samsun’dan ibaret değil
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Night_Blade 4 ay
Bu noktaya çıkmak zordur. Dünyanın en büyüğü de olabilirsin ama asıl zor olan şey bu noktada kalabilmek. Bakalım Samsung ve Apple'ın yapabildiğini Huawei yapabilecek mi? (Ayrıca daha ismini bile doğru söyleyemiyorum, söyleyeni de daha görmedim :))
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alaz1903 4 ay en beğenilen
Dünyayı Teknosa'dan ve bulunduğu ülkeden ibaret sanan Dh kullanıcıları yorumlarını esirgememiş yine. Biri satış temsilcilerine yedirmişler parayı der, biri DxOmark sitesine yedirmişler parayı der, biri reklam başarısı der. Bir kişi de demez ki bu adamlar kendi işlemci chipsetlerini kendileri geliştiriyorlar, dünyanın en iyi mobil kamera çözümlerini üretiyorlar, sanal zeka odaklı uygulamalar geliştiriyorlar, malzeme kalitesi olarak çıtayı çok yüksek bir yere taşıdılar, yüz tanıma ve ekrandan parmak izi tanıma alanında, hızlı şarj alanında en iyi teknoloji bunlarda... He reklam he. Vestel'e sabah akşam reklam yapın bakalım kaç tane satılıyor?
2 Yanıt Yanıtla +24
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MDV 4 ay alaz1903
son 4 ayda moskva, biskek, taskent, samerkent ve bakude oldum. ulkelerin tum operatorleri huawei reklami yapiyor. nerdeyse her magazada huaweye ozel kampaniyalar var. moskva ve baku metrosu huawei posterleri ile dolu. kendi cpu larini yapma ve leica ile anlasmalari filan guzel adimlar. sen uyduruk vestelnen huawei gibi markani nasil bir tutarsin? ben reklam basarisi dedim diye huawei cop bir markami oldu?
yukarida yazdigim sehirler moskva disinda tas catlasa yillik 100 bin filan satarlar ama o sehirleri bile ele kecirmisler.
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ShadowWyvern 4 ay alaz1903
Malzeme kalitesi mi cidden mi çin malı telefondan malzeme kalitesi beklemek

youtube.com/...
youtube.com/...
ve son olarak nokianın nokia 2 model 700liralık telefonu
youtube.com/...
üst modelleride atardımda şimdi en düşüğü bile böyle sağlamken ne gerek var
diyeceksin nokiada çin malı iphone da onlar çinde üretiliyor ancak marka ve değerleri tasarımı başka ülkeler tarafından yapılıyor ucuz çinden değil
Bonus: Xiaomi youtube.com/...
artık boş yere çin malını övmeye gerek yok yaptıkları işlemcide göz boyamaca oyunlarda qualcommdan daha iyi tepe işlemci yok şuanda samsungda aynı şekilde kendi saçma işlemcilerini atıyor millette alıyor üzücü...(Herşey reklam kısaca)
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Galatas4ray 4 ay
Lider olamaması mümkün değildi zaten.Nereye gitsen herkes Huawei primini almak için öneriyordu teknosa, vs heryerde satış temsilcilerine yedirmişler parayı.
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Xloud 4 ay Galatas4ray
Galatas4ray
Lider olamaması mümkün değildi zaten.Nereye gitsen herkes Huawei primini almak için öneriyordu teknosa, vs heryerde satış temsilcilerine yedirmişler parayı.

Haha hadi ya. Samsungda Note 9 da 50 lira veriyor mağaza müdürlerini belli bir satışı aşınca tatile vs yolluyo ama işe yaramıyor sanırım.
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12 Angry Men 4 ay
Satışlarının artması iyidir, pazarda rekabet olur.
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MDV 4 ay
inanilmaz reklam basarisi. Her ne yapiyorlarsa cok dogru yoldalar
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KuvvetMira27 4 ay
Takdire şayen bir başarı , biz bu gemiyi karçırdık dememek lazım 8 yıl önce adı bile olmaya firma lider oldu telefon dünyasında , insan gerçekten hayret ediyor.
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EnDiViT 4 ay
Huawei uzun yıllardır piyasada olan mobil cihazı yeni çıkmış markadır. Yıllardır piyasada wınn cihazları vardır ayrıca operatörlerin bir çok verici istasyonları (baz istasyonları) bu markadır 👍
Bundan dolayı Huawei cihazlarının cekim gücünün diğer markalara göre daha iyi olduğunu düşünüyorum, sanırım bir sonraki cihazım Huawei olacak benimde
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