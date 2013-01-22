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Huawei, 24 Şubat Pazar günü basın konferansı düzenleyecek

6 yıl
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6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei, 24 Şubat Pazar günü basın konferansı düzenleyecek
Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Ascend Mate, Ascend D2 ve Ascend W1 modellerine resmiyet kazandıran Huawei, 2013 yılı için elindeki tüm kozları oynamış değil. Çinli üretici, 24 Şubat Pazar günü, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenleyeceği basın konferansı için şimdiden davetiyeler göndermeye başlamış. Mobil Dünya Kongresi'nin ise 25 Şubat Pazartesi gününden itibaren davetlilere kapılarını açacağının altını çizelim.
Peki Huawei, nasıl bir modelle teknoloji severlerin karşısına çıkmayı planlıyor?
Yürütülen tahminler, Huawei'ın, basın konferansı kapsamında Windows Phone 8 mobil işletim sistemli bir amiral gemisi tanıtacağı yönünde. 132 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde ve 10 mm kalınlığında tasarlanacağı rapor edilen Ascend W3, çift çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformunu, 1 GB RAM'i, 4.5-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranı ve anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı bünyesinde barındıracak.
Lansmanı gerçekleştirileceği düşünülen bir diğer model ise kuşkusuz Ascend P2. İncelik hususunda iddialı olan Ascend P2'nin, daha önce de sizlerle paylaştığımız üzere 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli HiSilicon K3V2 platformu, 2 GB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi, 5.0-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 8 GB ROM, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3.000 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özelliklerle geleceği konuşuluyor. Bakalım akıllı telefonlara ilişkin söylentiler ne kadar tutarlı çıkacak?
Huawei cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

http://www.gsmarena.com/huawei_teases_mwc_2013_announcement_on_february_24-news-5387.php Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl
mesona
umarım telefon piyasasından çekildiklerini ilan ederler

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Nécromant 6 yıl
Huawei telefon da mı üretiyodu
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mesona 6 yıl
umarım telefon piyasasından çekildiklerini ilan ederler
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depeche35 6 yıl
İdeos 5 'le bizim için zamanında yükselen değer olsa da , devamı olacak amiral gemilerini bizim pazarımıza sunmadıklarından gözümden düşmüş bir firma. Türkiyede telekominikasyon ağlarına ağırlık veren; cep sektörümüze önem vermeyen bir firma....
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enaz3posta 6 yıl
ascend p2 çok iyi olcak ama turkiyeye gelir mi gelirsede nekadar destek verilir.galaxy s4 çikmadan büyük konusmamak lazim.android dunyasinin referans urunleri galaxy serisidir.
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