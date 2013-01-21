Huawei, 4 çekirdekli ve 4.5-inç HD ekranlı Ascend G615'i Almanya pazarı için duyurdu

Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei, bugün sürpriz şekilde yeni modeli Ascend G615'i Almanya pazarı için duyurdu.





134 mm uzunluğunda, 67.5 mm genişliğinde, 10.5 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında dizayn edilen Ascend G615'e, 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen - 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) HiSilicon K3V2 platformu, 16 çekirdekli HiSilicon grafik işlem birimi ve 1 GB'lık sistem belleği hayat veriyor. Hatırlatmak gerekirse K3V2 platformuna daha önce 6.1-inç ekranlı Ascend Mate ile 5-inç Full HD ekranlı Ascend D2 modellerinde rastlanmıştık.

8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen Ascend G615'te, kapasite microSD kartlar yardımıyla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. Akıllı telefonun 4.5-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif IPS ekranında ise 1280 x 720 piksel çözünürlük sunulmakta. Menü tuşları ekranın üzerine değil, ekranın hemen altına yerleştirilmiş.



Hücresel ağlar üzerinden hızlı internet bağlantısı için 21 Mbps HSPA alt yapısı desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 desteği sunan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel çözünürlüğünde; arka yüzünde anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ana kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Batarya tarafında 2.150 mAh kapasite yeterli görülmüş.



Ascend G615, önümüzdeki şubat ayından itibaren, 299 Euro fiyat etiketiyle Almanya pazarında boy gösterecek. Akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle satılacak ve ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacak.





http://bestboyz.de/ascend-g615/