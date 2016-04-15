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Huawei, sanal gerçeklik alanına adım atıyor

Akıllı telefon pazarındaki pek çok rakibi gibi, Huawei de sanal gerçeklik konseptine daha fazla kayıtsız kalamadı. Huawei VR, firmanın ilk sanal gerçeklik gözlüğü oldu.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konseptinin giderek daha fazla ilgi görmesi, üreticilerin de bu alana yatırımlarını artırmasına neden oluyor. Oculus Rift gibi bazı firmalar, oldukça pahalı ve tam donanımlı kasklar geliştirmeyi tercih ediyor. Samsung ve LG gibi firmalar ise, bir akıllı telefondan güç alan nispeten daha ucuz gözlükler geliştiriyor. Bunların arasına şimdi Huawei de katıldı.

Huawei VR olarak piyasaya sürülecek olan gözlük, Samsung Gear VR modelinden hatırlayacağımız üzere, aksesuar tarzında geliştirilmiş. Gözlük, Huawei Mate 8, P9 ve P9 Plus ile uyumlu. Bu bakımdan telefonların Full HD ekranından faydalanıyor. Firma, 2 metreden 130 inçlik bir ekrana bakıyormuş hissinin oluşturulduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı"

Gözlük 20ms gecikme değerine sahip. Mavi ışığı filtreleyen bir teknoloji kullanan gözlük, böylece gözleri yormuyor. Firma, gözlüğün sektörde ilk kez 360 derece ses alanı oluşturabildiğini ifade ediyor. Gözlüğün kenar kısmında çeşitli kontrol tuşları ve dokunmatik bir alan mevcut.

95 derecelik bir bakış açısı sunan gözlük, ayarlanabilir -7 miyop lens değerine sahip. Gözlük ile birlikte, uyumlu hale getirilmiş 4000 film, 40 oyun, 350 panoramik görüntü ve 150 panoramik tur da hazır olacak. Oldukça geniş bir katalog ile destekleneceği görülen Huawei VR’nin şimdilik sadece Çin’de satılacağı belirtiliyor ve henüz net bir çıkış tarihi verilmedi. 


 

http://www.pocket-lint.com/news/137330-huawei-vr-headset-officially-here-to-take-on-samsung-gear-vr-and-lg-360-vr Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
OLLEY BE HUAWEİ YAŞASIN ÇİN KAHROLSUN ABD
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kadirirdem 3 yıl
rekabet iyidir tüketiciye yarar gelsin...
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PeYLeR. 3 yıl
Çok maliyetli değiller telefon yanında hediye olarak verilmesi güzel olur. Lakin fullhd yetersiz kalıyor. en iyi deneyimi sony z5 premium veriyor 4k gibi muazzam bir çözünürlük sayesinde
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ERIKCI 3 yıl
heeeh sen de geldin eksik olma bişeyden huawei 3
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