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Huawei, ABD’deki yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Bazı kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Huawei, ABD’deki yüzlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. İşten çıkarmalar Ar-Ge için kullanılan Futurewei firmasından olacak.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, ABD’deki yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
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Son zamanlarda yaşanan gelişmeler, ABD ve Huawei arasındaki gerilimi gevşetmeye başladı. Ancak firmaya uygulanan yaptırımların büyük etkileri oldu. Hala kara listede bulunan Huawei, ABD’deki çalışanları için önemli bir karar almaya hazırlanıyor. The Wall Street Journal’a göre yakın zamanda ABD’deki yüzlerce Huawei çalışanı işten çıkarılacak.

Çinli çalışanlara opsiyon sunuluyor

İşten çıkarmalar Huawei’nin ABD’de bulunan Futurewei araştırma laboratuvarlarından olacak. Teksas, Kaliforniya ve Washington eyaletlerine yayılan Futurewei, 850 çalışana istihdam sağlıyor. İşten çıkarılacakların sayısı tam olarak belli değil ama yine WSJ’ye göre daha önce belirttiğimiz gibi yüzlerce kişiyi bulacak.

Huawei’nin Çinli çalışanlarına özel bir opsiyon sunduğu belirtildi. İşten çıkarılacak olan Çinli çalışanlar, Çin’e geri dönerek orada Huawei ile çalışmayı tercih edebilecek. Hatta bazı çalışanların bu konu hakkında bilgilendirildiği söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu"

Bu hamlenin arkasındaki sebep, ABD’deki şirketlerin Huawei ile olan ilişkilerini kesmeye yönlendirilmesi olarak tahmin ediliyor. Görünen o ki her ne kadar ABD tarafından yeşil ışık yakılmaya başlansa da firma kara listeden tamamen çıkarılana kadar yansımalarını görmeye devam edeceğiz.


https://www.engadget.com/2019/07/14/huawei-extensive-us-job-cuts/ Yorum Yaz
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