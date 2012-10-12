Huawei, Android 4.1.1 işletim sistemli yeni akıllı telefonu Y300'ü sergiledi

Çin merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Huawei, Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da düzenlenen teknoloji fuarında yeni modeli Y300'ü teknoloji meraklılarının karşısına çıkardı.



Elimize ulaşan bilgilere göre 120 gram ağırlığında tasarıma sahip olan Huawei Y300'ün ön yüzünde dokunmaya duyarlı üç adet tuş yerleştirilmiş. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği yeni akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' sürümü ile geliyor. Merak edenler için işlemcinin modeli hakkında bilgi bulunmuyor. Akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranı ise 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde.

Son olarak 1730 mAh'lik batarya ile donatılan Y300'ün, aralık ayına doğru Brezilya'da 250$ fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Orta segmentte konumlandırılan akıllı telefonun diğer pazarlara açılıp açılmayacağına dair bilgi verilmemiş.



http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/huawei-y300-um-smartphone-dual-chip-com-android-41-por-r-449.html