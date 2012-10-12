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Huawei, Android 4.1.1 işletim sistemli yeni akıllı telefonu Y300'ü sergiledi

6 yıl
4,6b
1
42
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Huawei, Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da düzenlenen teknoloji fuarında yeni modeli Y300'ü teknoloji meraklılarının karşısına çıkardı.
Elimize ulaşan bilgilere göre 120 gram ağırlığında tasarıma sahip olan Huawei Y300'ün ön yüzünde dokunmaya duyarlı üç adet tuş yerleştirilmiş. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği yeni akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' sürümü ile geliyor. Merak edenler için işlemcinin modeli hakkında bilgi bulunmuyor. Akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranı ise 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde.
Son olarak 1730 mAh'lik batarya ile donatılan Y300'ün, aralık ayına doğru Brezilya'da 250$ fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Orta segmentte konumlandırılan akıllı telefonun diğer pazarlara açılıp açılmayacağına dair bilgi verilmemiş.

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/huawei-y300-um-smartphone-dual-chip-com-android-41-por-r-449.html Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Sanırım tasarım olarak kalastan ilham almışlar ...
5 Yanıt Yanıtla +23
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mormic 6 yıl
şu firmaya hiç güvenim kalmadı zamanında x5 kullanıyordum adamlar resmen rezil etmişlerdi bizi. Yazılım desteği sıfır, şimdi nasıl bilmiyorum ama bir daha asla bir ürününü alıp kullanmam.
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nurettinaz 6 yıl
Bir markanın resmen doğuşuna şahitlik ettik. İlk başlarda bu ne böyle deyip inanılmaz dalga geçtim ve ürünlerine asla güvenmedim hatta tasarımları o kadar beterdi ki ucuz çin malları bile daha şık duruyırdu. Ancak son zamanlarda ki atakları doananımları sağlam seçmesi ve ayrıca arkadaşımda görüp kurcaladıktan sonra cidden beğenmeye başladım. Ülkemize de oldukça yatırım yapıyorlar. Umarım böyle devam eder...
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luxaeterna 6 yıl
Onbinlerce müşterisini kandırmış bir firma olarak (bkz: Ideos X5) protesto ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Hakkım helal değil bu markaya!
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ecs_elite_group 6 yıl
hellomoto nun bi modeline benziyo ama adını hatırlıyamadım
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Raikirin 6 yıl
2GB Ramlerin kullanılmaya başlanması ile çita yükseliyor.Zamanla 512'ler kaybolacaktır.
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Aseudra 6 yıl
Tasarım çalıntı gibi geldi.
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ozqur333 6 yıl
tip resmen 10 üzerinden 0 ya düz renksiz malzeme kalitesi 0 olan bir telefon
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exomaniac 6 yıl
xbox 360 da bile 522 mb ram varken ve onca grafik ve fizik yükü ile yapay zekanın ustesinden gelebilirken optimize duzgun edilmedigi icin uygulamalar tasınabilir cihazlardaki sıkıntılar beni hep tebessume suruklemistir. :)
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kımyasal 6 yıl
Tasarımı yapan mühendis torpillimi
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wolverine55 6 yıl
tasarımı ilkokul tasarım yarışmasından seçmişler gibi
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aziz77 6 yıl
çoğu insan ram diye tutturmuş,jellybean çift çekirdek ve 512 mb ram ile harika çalışıyor,bu gün arkdaşın xperia u telefonuna android 4.0.4 güncellemeyi yaptım harika çalışıyor,en ufak kasma yok boşta yaklaşık 190 mb kalıyor.
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AzRocK 6 yıl aziz77
aziz77
çoğu insan ram diye tutturmuş,jellybean çift çekirdek ve 512 mb ram ile harika çalışıyor,bu gün arkdaşın xperia u telefonuna android 4.0.4 güncellemeyi yaptım harika çalışıyor,en ufak kasma yok boşta yaklaşık 190 mb kalıyor.

Jelly Bean = 4.0.4
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Bukalemun 6 yıl aziz77
aziz77
çoğu insan ram diye tutturmuş,jellybean çift çekirdek ve 512 mb ram ile harika çalışıyor,bu gün arkdaşın xperia u telefonuna android 4.0.4 güncellemeyi yaptım harika çalışıyor,en ufak kasma yok boşta yaklaşık 190 mb kalıyor.

Ics 4.0.4

Jb 4.1.1

Ayrica SE arc TEK CEKIRDEK onda da ICS 4.0.4 var ve gayet güzel ))

Xperia U da problem SABIT HAFIZA ! ! !
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-Freedom- 6 yıl
1gb ram olsa daha iyi olurdu bence 768 mb de olurdu ram en kotu bu ne 512 mb ram mi olur 800 tl ye satarsa iyi olur
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anarchistdoomer 6 yıl
ram olmamıs.
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osmanefeozkan 6 yıl
yeni ideos x5
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