Huawei, Android Pie tabanlı EMUI 9.0 güncellemesini IFA’da duyuracak

En hızlı büyüyen Android telefon üreticilerinden biri olan Huawei, Android Pie güncellemesi için izleyeceği yol haritası hakkında bazı detaylar verdi. Bildiğiniz üzere Google birkaç hafta önce Android 9 Pie güncellemesini yayınlamıştı ve artık üreticilerin cihazlarına göndermelerini bekliyoruz. Huawei, Android Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzünü IFA 2018'de ortaya çıkaracak.

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EMUI 9.0 bu ayın sonunda düzenlenecek fuarda duyurulmasının ardından güncelleme uyumlu cihazlara gönderilmeye başlayacak. Huawei ilk etapta amiral gemisi cihazlara öncelik verecek. Android Pie'ın tüm özelliklerini içeren EMUI 9.0 güncellemesini alacak ilk modelin Huawei P20 serisi olacağı belirtiliyor. Çinli şirketin IFA 2018'den hemen sonra P20 serisi için güncellemeyi yayınlayıp yayınlamayacağını şu an için bilemiyoruz.

Önce P20 daha sonra Mate serisine gelecek

P20 serisi güncellemeyi aldıktan sonra, Mate serisi için yayınlanacak. Yine aynı şekilde bu güncelleme için de tarih belirtilmedi. Şirket, Android 9 Pie ile tam uyumlu olan çok sayıda akıllı telefona sahip olsa da diğer cihazlar için nasıl bir yol haritası izleyeceğini açıklamış değil. Bu cihazlar için EMUI 9.0'ın ne zaman sunulacağını önümüzdeki günlerde öğrenmeyi umuyoruz.

https://mybroadband.co.za/news/smartphones/272343-when-huawei-smartphones-will-get-android-9.html