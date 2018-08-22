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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, Android Pie tabanlı EMUI 9.0 güncellemesini IFA’da duyuracak

Çinli teknoloji devi Huawei, Android Pie'ın tüm özelliklerini içeren EMUI 9.0 güncellemesini IFA 2018 fuarında ortaya çıkaracak. Güncellemenin ilk olarak P20 serisi için yayınlanacağı belirtiliyor.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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En hızlı büyüyen Android telefon üreticilerinden biri olan Huawei, Android Pie güncellemesi için izleyeceği yol haritası hakkında bazı detaylar verdi. Bildiğiniz üzere Google birkaç hafta önce Android 9 Pie güncellemesini yayınlamıştı ve artık üreticilerin cihazlarına göndermelerini bekliyoruz. Huawei, Android Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzünü IFA 2018'de ortaya çıkaracak.
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EMUI 9.0 bu ayın sonunda düzenlenecek fuarda duyurulmasının ardından güncelleme uyumlu cihazlara gönderilmeye başlayacak. Huawei ilk etapta amiral gemisi cihazlara öncelik verecek. Android Pie'ın tüm özelliklerini içeren EMUI 9.0 güncellemesini alacak ilk modelin Huawei P20 serisi olacağı belirtiliyor. Çinli şirketin IFA 2018'den hemen sonra P20 serisi için güncellemeyi yayınlayıp yayınlamayacağını şu an için bilemiyoruz.

Önce P20 daha sonra Mate serisine gelecek

P20 serisi güncellemeyi aldıktan sonra, Mate serisi için yayınlanacak. Yine aynı şekilde bu güncelleme için de tarih belirtilmedi. Şirket, Android 9 Pie ile tam uyumlu olan çok sayıda akıllı telefona sahip olsa da diğer cihazlar için nasıl bir yol haritası izleyeceğini açıklamış değil. Bu cihazlar için EMUI 9.0'ın ne zaman sunulacağını önümüzdeki günlerde öğrenmeyi umuyoruz.

https://mybroadband.co.za/news/smartphones/272343-when-huawei-smartphones-will-get-android-9.html Yorum Yaz
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Ussuz 9 ay
Görsel paintten bile daha dandik bir programla hazırlanmış
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ytcNN 9 ay
Honor 10 ne zaman gelir
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ERIKCI 9 ay
Mate 8 kesin yoktur da acaba mate 9 a verecekler mi
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interwap 9 ay
Huawei'nin geleceği parlak. Kararlı gidiyor.
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