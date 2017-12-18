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Huawei, Android kullanımını kolay ve hızlı hale getiriyor

Huawei, Android telefonların karmaşık arayüzünü kolaylaştıran özellikler içeren EMUI arayüzü ile kullanım deneyimini iyileştiriyor. İlk defa akıllı telefon kullanacakların bile zorlanmamasını sağlıyor
1 yıl
5,2b
1
18
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei, Android kullanımını kolay ve hızlı hale getiriyor
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Kullanıcı odaklı ürünlerle dikkat çeken Huawei, akıllı telefon dilini yeniden yorumluyor. Geliştirdiği teknolojilerde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen markanın kolay arayüze ve yeni nesil kısa yollara sahip akıllı telefonları, kullanımı hem eğlenceli hem de hızlı hale getiriyor.

Huawei ile kolay Android

Huawei, Android telefon arayüzünün karmaşık yapısını kolaylaştıran birtakım özellikler sunuyor. Kullanmaya yeni başlayanların bile zorluk çekmeyerek adapte olabilmesi özelliğine sahip EMUI arayüzünde Huawei, kullanıcılarına tema desteğini de sunarak arayüzü özgürce özelleştirebilmelerini sağlıyor. Arayüzü özelleştirmenin yanı sıra telefon uygulamalarını da herhangi bir karışıklığa sebep olmadan istenilen şekilde düzenleme imkânı sunuyor.

Parmak hareketlerine kısayol atama

Knuckle gesture olarak bilinen ‘tık tık’ hareketi ile ekrana çizdiğiniz harfler ve hareketler Huawei’de anlam kazanıyor. Parmak eklemi hareketlerinizi algılayan ekranı ile Huawei akıllı telefonları kullanımı oldukça kolaylaştıran özellikleri de beraberinde getiriyor. Ekrana çift tık hareketi yaptığınızda ekran görüntüsü alınırken, ekrana tek uzun tık hareketi yaptığınızda telefonunuz görüntü ve ses kaydetmeye başlıyor. Bu sayede ekran görüntüsü almak istediğiniz hiçbir anı kaçırmazken ekranı sesli bir şekilde kaydedebilme özelliği ile güzel hatıraları kaydetmenizi sağlıyor.

Ekranda parmak ekleminizle bir alan belirlediğinizde sadece o bölümün ekran görüntüsünü alabilirken;  alınan bu ekran görüntüsünü telefonda bulunan daire veya kalp gibi çeşitli şekillere anında dönüştürülebilmesi özelliği de arayüz özellikleri arasında bulunuyor. Ana ekranda ekleminizle çizdiğiniz harfler ise sizi belirlediğiniz uygulamalara götürmenin kısa yolu görevini görüyor. Örneğin ekrana ‘W’ harfi yazdığınızda ister hava durumuna, isterseniz en çok kullandığınız uygulamaya gidebiliyorsunuz. Ekrana ‘C’ çizdiğinizde ise kameraya gidebilir veya ‘S’ harfi çizdiğinizde de ekran kaydı alabilirsiniz. Çizilen harflere atanılan bu özellikleri ayarlar menüsünden istenilen şekilde değiştirilebilme imkânı da sunan arayüzde tümüyle kullanıcı odaklı ve kişiselleştirmeye açık özelliğiyle Huawei’nin kullanıcılarını öenmsediğini bir kez daha gösteriyor.  


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Giresunlufuk 1 yıl en beğenilen
EMUI gerçekten hem güzel hem de hızlı bir arayüz.
1 Yanıt Yanıtla +16
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DODANLI 1 yıl ApsinteX
Her şey ekranda olması bir seçenek Huawei de. İsterseniz uygulama çekmecesi yaparsınız.
İsterseniz mesajların yanlışlıkla gitmesini engellemek için 6 saniye süre koyarsınız.
Elinize aldığınızda cihazın sesini kısmasını istersiniz.
Kulağınıza götürdüğünüzde telefonun açılmasını sağlarsınız
Ters çevirdiğinizde sessize alır
İstediğiniz saatte kapatır istediğiniz saatte açar.
Ekrana tek parmağınız ile iki tıklamada ekran resmi alır, çift parmağınız ile çift tıklamada video kaydeder.
Vb bir çok işlevselliği olan bir arayüzdür Huawei nin arayüzü ;)
Her şey ekranda olması bir seçenek Huawei de. İsterseniz uygulama çekmecesi yaparsınız.İsterseniz mesajların yanlışlıkla gitmesini engellemek için 6 saniye...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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ogzhnakcy90 1 yıl
Huawei her konuda en iyisidir. Nokta.
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Leventtr 1 yıl
Bence huawei android sisteminin apple dır
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yasin3322 1 yıl
Emui arayüzü bence müthiş. Kullanıcı dostu. Göze hitap ediyor. Tabi ios güzel olduğu için ona benzetilmiş. Bence çok tatlı ve akıcı bir arayüz. Beğenmeyenleri anlamıyorum. Gidip saf android mi yükleyelim ki? Ayrıca Miui arayüzüde harika .
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Kerim5100 1 yıl
R E K L A M L A N D I N I Z
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dijitall 1 yıl
Nova 2 modelini kullanıyorum. İnanın çok güzel arayüz. Samsung dan gına gelmişti. Çinli bir marka kullanıyormuşum havası kesinlikle yok. Çünkü kaliteli bir model.
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V4LKyR 1 yıl
En alta bu bir reklamdır yazmalısınız. Ayıp bir şey değil, ben de severim Huawei'i.
Fakat reklam yapıyorsanız, reklam yapıyoruz diye yazacaksınız.
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damn2u 1 yıl
Bende kurulumunu kolay ve hızlı hale getiriyor diye okudum, cidden bu iş devrim olur diyecektim.
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ApsinteX 1 yıl
Ben Emuı ve tarzı arayüzleri hiç sevmiyorum. Tabi ki bazı kullanıcılar için son derece stabil ve kullanışlı olabilir ama bana göre değil. Benim için arayüzde ki en önemli etkin kişiselleştirme zenginliğidir. Ben menüye girip düzenleme ve klasörleme yapmak isterim. Her şeyin ana ekranda olması hiç bana göre değil.
1 Yanıt Yanıtla +2
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DODANLI 1 yıl ApsinteX
Her şey ekranda olması bir seçenek Huawei de. İsterseniz uygulama çekmecesi yaparsınız.
İsterseniz mesajların yanlışlıkla gitmesini engellemek için 6 saniye süre koyarsınız.
Elinize aldığınızda cihazın sesini kısmasını istersiniz.
Kulağınıza götürdüğünüzde telefonun açılmasını sağlarsınız
Ters çevirdiğinizde sessize alır
İstediğiniz saatte kapatır istediğiniz saatte açar.
Ekrana tek parmağınız ile iki tıklamada ekran resmi alır, çift parmağınız ile çift tıklamada video kaydeder.
Vb bir çok işlevselliği olan bir arayüzdür Huawei nin arayüzü ;)
2 Yanıt Yanıtla +6
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husnukiller 1 yıl
E ama yazinin basina sonuna bir yerlerine bu bir reklamdir yazmayi unutmussunuz?
Huawei'yi severim tamam da, bu haber degil ki reklam. Alttan reklam parasi alip haber yapacaksaniz Android Oreo guncellemesi ile birlikte EMUI arayuzundeki degisiklikler diye girip sunlar da vardi diye alttan ilistiriverin, bu kadar duz yazmayin. Haber adi altinda kor goze parmak seklinde reklam yayinlamaniz rahatsiz edici.
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marsli61 1 yıl
Samsung Samsung ormanın kıralı
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