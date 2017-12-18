Huawei, Android kullanımını kolay ve hızlı hale getiriyor

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Kullanıcı odaklı ürünlerle dikkat çeken Huawei, akıllı telefon dilini yeniden yorumluyor. Geliştirdiği teknolojilerde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen markanın kolay arayüze ve yeni nesil kısa yollara sahip akıllı telefonları, kullanımı hem eğlenceli hem de hızlı hale getiriyor.

Huawei ile kolay Android

Huawei, Android telefon arayüzünün karmaşık yapısını kolaylaştıran birtakım özellikler sunuyor. Kullanmaya yeni başlayanların bile zorluk çekmeyerek adapte olabilmesi özelliğine sahip EMUI arayüzünde Huawei, kullanıcılarına tema desteğini de sunarak arayüzü özgürce özelleştirebilmelerini sağlıyor. Arayüzü özelleştirmenin yanı sıra telefon uygulamalarını da herhangi bir karışıklığa sebep olmadan istenilen şekilde düzenleme imkânı sunuyor.

Parmak hareketlerine kısayol atama

Knuckle gesture olarak bilinen ‘tık tık’ hareketi ile ekrana çizdiğiniz harfler ve hareketler Huawei’de anlam kazanıyor. Parmak eklemi hareketlerinizi algılayan ekranı ile Huawei akıllı telefonları kullanımı oldukça kolaylaştıran özellikleri de beraberinde getiriyor. Ekrana çift tık hareketi yaptığınızda ekran görüntüsü alınırken, ekrana tek uzun tık hareketi yaptığınızda telefonunuz görüntü ve ses kaydetmeye başlıyor. Bu sayede ekran görüntüsü almak istediğiniz hiçbir anı kaçırmazken ekranı sesli bir şekilde kaydedebilme özelliği ile güzel hatıraları kaydetmenizi sağlıyor.

Ekranda parmak ekleminizle bir alan belirlediğinizde sadece o bölümün ekran görüntüsünü alabilirken; alınan bu ekran görüntüsünü telefonda bulunan daire veya kalp gibi çeşitli şekillere anında dönüştürülebilmesi özelliği de arayüz özellikleri arasında bulunuyor. Ana ekranda ekleminizle çizdiğiniz harfler ise sizi belirlediğiniz uygulamalara götürmenin kısa yolu görevini görüyor. Örneğin ekrana ‘W’ harfi yazdığınızda ister hava durumuna, isterseniz en çok kullandığınız uygulamaya gidebiliyorsunuz. Ekrana ‘C’ çizdiğinizde ise kameraya gidebilir veya ‘S’ harfi çizdiğinizde de ekran kaydı alabilirsiniz. Çizilen harflere atanılan bu özellikleri ayarlar menüsünden istenilen şekilde değiştirilebilme imkânı da sunan arayüzde tümüyle kullanıcı odaklı ve kişiselleştirmeye açık özelliğiyle Huawei’nin kullanıcılarını öenmsediğini bir kez daha gösteriyor.