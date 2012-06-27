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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Ascend D Quad, çipset üretimindeki sıkıntılar sebebiyle tekrar ertelendi

6 yıl
2,7b
1
10
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmen duyurduğu 'dünyanın en hızlı dört çekirdekli akıllı telefonu' nitelemesine sahip Ascend D Quad modelini tekrar ertelediğini duyurdu. Bu ay üretime başladığı tahmin edilen cihazın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak üretim sürecinde önemli bir problem meydana geldi.
32 bit renk desteğine sahip bir GPU ile gelen Huawei'nin kendi geliştirdiği ve ürettiği K3V2 çipsetin üretiminde bazı teknik problemler nedeniyle Ascend D Quad, Ağustos, hatta Eylül'e kadar gecikecek. 
MWC 2012'nin sürpriz cihazı Ascend D Quad, Çinli Huawei'nin mobil sektördeki potansiyelini gözler önüne sermişti. Fuarın en iyi ürünleri arasındaki yerini alan telefonun Ağustos'ta satışa çıktığında tüketici üzerinde benzer bir etki bırakacağı konusunda şüpheler var.
4.5 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) Super IPS + ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Huawei K3V2 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza ve farklı büyüklüklerde pil çeşitleri sunacak olan Ascend D Quad'ın orta segment dolaylarında bir fiyatlandırmayla başarıya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Seri üretim sırasında maliyeti düşürmek için bazı değişiklikler de yapılabilir.
Amiral gemi akıllı telefonunu uzun süre erteleyen Huawei, halen bu yıl 60 milyon cihaz satabileceğini düşünüyor. Orta segment ilk Windows Phone 8 telefonu, Ascend P1 ve giriş seviyedeki ucuz ürünlerle bu satış rakamına ulaşılması mümkün görünüyor. 
Huawei Ascend D Quad'ın fiyatı ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Çipsette yaşanan teknik sorunların çözülmesinin ardından seri üretimin tekrar başlayacağı rapor edildi. Fakat her geçen gün dünya geneline biraz daha yayılan Samsung ve HTC'nin üst düzey modelleri Ascend D Quad için önemli bir engel haline geliyor. Çinli telekomünikasyon cihazları tedarikçisinin elini çabuk tutması gerekiyor. 

http://www.unwiredview.com/2012/06/26/huawei-delays-d-quad-flagship-again-at-least-until-august-this-time-blames-its-own-quad-core-cpu/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
En Azından Ertelense de Üretim Yapıyorlar Biz Ne Yapıyoruz
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İsmailozkoçak 6 yıl
Bir Yorum Yazmak İçin Ne Kadar Çok Sey İsteniyor üye Girişi Yetmiyormu
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cellman406 6 yıl
35fatih
PylogeHelal olsun adamlar kendileri GPU tasarlamışlar. Bugün Çin markası diye dalga geçiyorlar ama bunu yapan şu an yok. CPU tasarlayan telefon üretiisi bi Apple var bi Samsung.
apple mı? apple nerden alıyor sanıyorsun çipleri. samsungdan tabikide :D

"tasarlıyor" demiş zaten arkadaş, üretiyor dememiş.
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35fatih 6 yıl
Pyloge
Helal olsun adamlar kendileri GPU tasarlamışlar. Bugün Çin markası diye dalga geçiyorlar ama bunu yapan şu an yok. CPU tasarlayan telefon üretiisi bi Apple var bi Samsung.

apple mı? apple nerden alıyor sanıyorsun çipleri. samsungdan tabikide :D
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bkadem 6 yıl
Huawei; Sürekli ertelemelerle tüketicilerde oluşmuş bu marka de diğer markalara alternatif olabilir algısını yok ettiğinin farkında değil herhalde.
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danGerfuLL 6 yıl
Ertelesinler, en azından One S'te olduğu gibi S4 yok aha size 1.7'lik S3 diyen HTC gibi yapmıyorlar.
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Dark Shade 6 yıl
Kac ay oldu hala cikartamadilar... Bide hala 60 milyon satabilceklerini dusunuyolarmis...
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Azumi 6 yıl
Huawei 4 çekirdek işlemci telefonu ilk biz tanıtıcaz diye o kadar uğraştı ama hala piyasaya süremedi One X, S3 aldı başını gidiyor Optimus 4x satışa çıktı iPhone 5 bile çıkacak Ascend Quad piyasaya çıkmadan eskidi.
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Farwynd 6 yıl
Helal olsun adamlar kendileri GPU tasarlamışlar. Bugün Çin markası diye dalga geçiyorlar ama bunu yapan şu an yok. CPU tasarlayan telefon üretiisi bi Apple var bi Samsung.
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schaffnertpm 6 yıl
nu uzun süre erteleyen Huawei, halen bu yıl 60 milyon cihaz satabileceğini düşünüyor. Orta segment ilk Windows Phone 8 telefonu, Ascend P1 ve giriş seviyedeki ucuz ürünlerle bu satış rakamına ulaşılması mümkün görünüyor.
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