Huawei Ascend D Quad, çipset üretimindeki sıkıntılar sebebiyle tekrar ertelendi





Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmen duyurduğu 'dünyanın en hızlı dört çekirdekli akıllı telefonu' nitelemesine sahip Ascend D Quad modelini tekrar ertelediğini duyurdu. Bu ay üretime başladığı tahmin edilen cihazın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak üretim sürecinde önemli bir problem meydana geldi.

32 bit renk desteğine sahip bir GPU ile gelen Huawei'nin kendi geliştirdiği ve ürettiği K3V2 çipsetin üretiminde bazı teknik problemler nedeniyle Ascend D Quad, Ağustos, hatta Eylül'e kadar gecikecek.

MWC 2012'nin sürpriz cihazı Ascend D Quad, Çinli Huawei'nin mobil sektördeki potansiyelini gözler önüne sermişti. Fuarın en iyi ürünleri arasındaki yerini alan telefonun Ağustos'ta satışa çıktığında tüketici üzerinde benzer bir etki bırakacağı konusunda şüpheler var.

4.5 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) Super IPS + ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Huawei K3V2 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza ve farklı büyüklüklerde pil çeşitleri sunacak olan Ascend D Quad'ın orta segment dolaylarında bir fiyatlandırmayla başarıya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Seri üretim sırasında maliyeti düşürmek için bazı değişiklikler de yapılabilir.

Amiral gemi akıllı telefonunu uzun süre erteleyen Huawei, halen bu yıl 60 milyon cihaz satabileceğini düşünüyor. Orta segment ilk Windows Phone 8 telefonu, Ascend P1 ve giriş seviyedeki ucuz ürünlerle bu satış rakamına ulaşılması mümkün görünüyor.

Huawei Ascend D Quad'ın fiyatı ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Çipsette yaşanan teknik sorunların çözülmesinin ardından seri üretimin tekrar başlayacağı rapor edildi. Fakat her geçen gün dünya geneline biraz daha yayılan Samsung ve HTC'nin üst düzey modelleri Ascend D Quad için önemli bir engel haline geliyor. Çinli telekomünikasyon cihazları tedarikçisinin elini çabuk tutması gerekiyor.

http://www.unwiredview.com/2012/06/26/huawei-delays-d-quad-flagship-again-at-least-until-august-this-time-blames-its-own-quad-core-cpu/