Huawei Ascend D quad, 470 Dolar fiyat etiketiyle Ağustos sonunda satışa çıkacak





Huawei, dört çekirdekli kendi üretimi K3V2 çipsetle güçlendirdiği Ascend D quad akıllı telefonunu ertelemişti. Endüstride daha önce kullanılmamış özelliklerle donatılan Çinli üreticinin yongası, MWC 2012'de gerçekleştirilen sunumla teknoloji severleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar çıkışın önümüzdeki aylara kaymasına sebep oldu.

Şubat sonundaki fuarda konuşan Huawei'den yöneticiler, amiral gemilerinin benzer donanımlı rakip modellerden %20 daha ucuz olacağını müjdelemişti. MyDrivers sitesiyle irtibata geçen isimsiz kaynaklar ise, Ascend D quad'ın 2999 yuan yani 470$ veyahut €380 fiyat etiketine sahip olacağını ortaya çıkardı.

4.5 inçlik Toshiba marka HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli K3V2 çipset, 1GB RAM, 8GB ROM, 32GB microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı çift LED flaşlı kamera, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, MHL portu, Dolby Mobile 3.0 Plus ses teknolojisi ve 1800 mAh pille gelen cihaz, 64.9 mm genişliğinde ve 8.9mm kalınlığında. Orijinal modelin akabinde 2500mAh'lik Ascend D quad XL modeli tüketiciyle buluşturulacak. Hatta yakın gelecekte 3000mAh kapasiteli bir telefonun da çıkış yapabileceği konuşuluyor.

Kendi çipsetini geliştirmenin avantajını kullanan Huawei, yazılımda gerçekleştirdiği bir optimizasyonla güç yönetimini K3V2'ye uygun hale getirmiş ve %30'a varan daha uzun pil ömrü elde etmiş. Bununla birlikte 32-bit renk destekli GPU'su sayesinde piyasada bu özelliğin yer aldığı ilk akıllı telefon olacak.

The Inquirer sitesine konuşan dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon cihazı tedarikçisi, Çin için çıkışın Ağustos'ta yapılacağını bildirmiş. İngiltere ve diğer Batı Avrupa ülkelerine ise; Ekim'den önce gelmeyeceği aktarılmış.

Resmi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi verilmezken diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgiler, ürün hakkındaki önemli detaylara ulaşabilmemizi sağladı. iPhone 5, Galaxy Note 2, Windows Phone 8 ve yeni Nexus telefonlarıyla rekabet edecek olan Huawei'nin işi zor görünüyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2189563/huawei-ascend-quad-won-t-released-october?WT.rss_f=Home&WT.rss_a=Huawei+Ascend+D+Quad+won%E2%80%99t+be+released+until+October