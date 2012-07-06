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Huawei Ascend D quad, 470 Dolar fiyat etiketiyle Ağustos sonunda satışa çıkacak

6 yıl
7,9b
1
43
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei, dört çekirdekli kendi üretimi K3V2 çipsetle güçlendirdiği Ascend D quad akıllı telefonunu ertelemişti. Endüstride daha önce kullanılmamış özelliklerle donatılan Çinli üreticinin yongası, MWC 2012'de gerçekleştirilen sunumla teknoloji severleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar çıkışın önümüzdeki aylara kaymasına sebep oldu.
Şubat sonundaki fuarda konuşan Huawei'den yöneticiler, amiral gemilerinin benzer donanımlı rakip modellerden %20 daha ucuz olacağını müjdelemişti. MyDrivers sitesiyle irtibata geçen isimsiz kaynaklar ise, Ascend D quad'ın 2999 yuan yani 470$ veyahut €380 fiyat etiketine sahip olacağını ortaya çıkardı.
4.5 inçlik Toshiba marka HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli K3V2 çipset, 1GB RAM, 8GB ROM, 32GB microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı çift LED flaşlı kamera, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, MHL portu, Dolby Mobile 3.0 Plus ses teknolojisi ve 1800 mAh pille gelen cihaz, 64.9 mm genişliğinde ve 8.9mm kalınlığında. Orijinal modelin akabinde 2500mAh'lik Ascend D quad XL modeli tüketiciyle buluşturulacak. Hatta yakın gelecekte 3000mAh kapasiteli bir telefonun da çıkış yapabileceği konuşuluyor.
Kendi çipsetini geliştirmenin avantajını kullanan Huawei, yazılımda gerçekleştirdiği bir optimizasyonla güç yönetimini K3V2'ye uygun hale getirmiş ve %30'a varan daha uzun pil ömrü elde etmiş. Bununla birlikte 32-bit renk destekli GPU'su sayesinde piyasada bu özelliğin yer aldığı ilk akıllı telefon olacak.
The Inquirer sitesine konuşan dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon cihazı tedarikçisi, Çin için çıkışın Ağustos'ta yapılacağını bildirmiş. İngiltere ve diğer Batı Avrupa ülkelerine ise; Ekim'den önce gelmeyeceği aktarılmış.
Resmi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi verilmezken diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgiler, ürün hakkındaki önemli detaylara ulaşabilmemizi sağladı. iPhone 5, Galaxy Note 2, Windows Phone 8 ve yeni Nexus telefonlarıyla rekabet edecek olan Huawei'nin işi zor görünüyor. 

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2189563/huawei-ascend-quad-won-t-released-october?WT.rss_f=Home&WT.rss_a=Huawei+Ascend+D+Quad+won%E2%80%99t+be+released+until+October Yorum Yaz
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TearsForFears 6 yıl en beğenilen
Kendi geliştirdiği 4 çekirdek işlemci
1800 mAh batarya
500 dolar.
İşlemcinin nasıl olacağı belli değil , batarya düşük.Avrupa ve Asya da belki fiyat/performans ürünü olabilir ama ülkemiz için geçerli olmayacaktır diye düşünüyorum.Malzeme kalitesi nasıl olacak bilmiyoruz.X5 için kokuyor diyorlardı doğrumu bilmiyorum.Ülkemizde aksesuar bulmakta sorun olabilir.
Kendi adıma konuşursam Zte , Huawei gibi markalardan uzak dururum.Ülkemize 1500 TL gibi bir fiyatla gelirse üzerine 300 daha koyar Samsung Galaxy S3 alırım.Benim gibi düşünen çok kişi vardır diye tahmin ediyorum.O yüzden Huawei bu modeli ülkemizde satmak istiyorsa fiyatı ucuz tutmalıdır.X5 satışları iyi diye 1500 TL'den getirirse bu modeli üçün birini alır.
Kendi geliştirdiği 4 çekirdek işlemci1800 mAh batarya500 dolar.İşlemcinin nasıl olacağı belli değil , batarya düşük.Avrupa ve Asya da belki fiyat/pe...
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Alcatraz79 6 yıl
mhl nedir?
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1 Avatar
cübbeli gandalf 6 yıl
Ascend d quad en hızlı telefon diyor Huawei ancak d quad üretilmeden en güçlü rakibi denilen Lg optimus 4x piyasa çıktı hatta optimus g de sanırsam bazı yerlerde satışa sunuldu bana göre ertelemeleri hata oldu
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alperen067 6 yıl
şu telefon gelecekse gelsin adamı hasta etmesin........
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DH Misafiri 6 yıl
Bu hafta Çindeydim aradım ama piyasaya çıkmamış, internette satılıyormuş henüz. Bir tedarikçim almış, ben de inceledim.Harika bir telefon kamera, batarya, diğer özellikleri ile mükemmel.Fakat ne yazık ki bulamadım. Bir ay sonra gittiğimde alacağımı umuyorum. Çindeki fiyatı ise 750 TL.
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DH Misafiri 6 yıl
türkiye fiyatı 900-950 max.1000 tl , bu özellikleri ve gelişen bir firmayı göz önünde bulundurursak alınması gereken ilk telefon... dee artık gel bee...
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DH Misafiri 6 yıl
huawei d quad türkiye fiyatı 800 tl civarı ve iphone 5 ten çok çok daha iyi htc dende iyi. bilginiz olsun.
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kartalaraz 6 yıl
huawei p1 fiyatı ortada.. teknolojisine lafımız yokta fiyatlarına çok...
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dj_nipo 6 yıl
1000 lira olsun 2 tane alırım :)
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-Freedom- 6 yıl
Yazilim konusunda sıkıntı olmaz sonucta amiral gemisi guncelleme cikarirlar
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peace2life 6 yıl
Çok geç girecek piyasaya , Samsung SIII ve HTC One X ten önce lansmanı yaptılar, Avrupa için 2 ~3 ileri tarihler konuşuluyor. Laf çok icraat yok. İdeos X5'i 1 yıldır kullanıyorum en az 1 yıl daha kullanırım diye düşünüyorum. Huawei kötü bir firma değil ama sözlerinin arkasında pek duramıyorlar buda çeşitli proses eksikliklerinden kaynaklanıyor. İdeos X5 için Beta süreci bitmiş bir gingerbread sürümü çıkaramadılar. Beta 2 kullanıyoruz hala , iş görüyor mu görüyor fakat firmanın imajı zedeleniyor kullanıcı gözünde. 1000 TL civarına çıkarsa satar bu telefon yoksa işi zor.
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freefalcon 6 yıl
Umarım Ascend Y gibi abartılı ve sacma bir fiyattan satılmaz.
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amylee 6 yıl
Sizin matematiğiniz mi yok ? 470$ diyor haberde siz 1600-1800 liralardan bahsediyorsunuz ?

Bataryası söylenene göre az değil çünkü %30 tasarrafu edebiliyormuş adamlar kendi ürettikleri işlemci ile.
İşlemcileri kötü olmuyor diye biliyorum, ideos x5'in işlemcisi ile arkadaşlar şovlar yapıyordu. Adamlar gerçek iddaalılar sonuçları görmek için beklemek gerek.

m.donanimhaber.com/...
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Pardus Linux 6 yıl
Huawei yine F/P seviyesini yakalamış gözüküyor özellikle amiral gemisi için iyi bir fiyat umarım ülkemize de F/P seviyesini koruyarak ulaşır.
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Think Again 6 yıl
1000 tl arası olacaktır fiyat tahminim bu yönde..
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alpa07 6 yıl
Çok para.Diğer dev markaların arasında bu fiyattan satamaz telefonu
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DH Misafiri 6 yıl
Özellik olarak söylenecek söz yok. F/P konusunda 1 numara. Fakat huawei cihaz alırken stabil çalışıp çalışmadığına bakın,tabi uğraşmak istemiyorsanız.Önümüzdeki 5-10 yıl huawei almayı düşünmüyorum ideos x5'ten sonra.
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