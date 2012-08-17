Huawei Ascend D quad ve D quad XL Ağustos sonunda resmen satışa çıkıyor





Huawei nihayet Ascend Diamond serisine mensup amiral gemisini satışa sunuyor. Üreticinin yaptığı resmi açıklamaya göre; Ascend D quad beyaz ve siyah renk seçenekleriyle Ağustos sonunda tüketiciyle buluşacak.

HiSilicon Technologies markası altında Huawei tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki dört çekirdekli işlemci ve 16 çekirdekli GPU'ya sahip K3V2 Hi3620 çipsetin güç verdiği Ascend D quad, 4.5 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP arkadan aydınlatmalı kamera, microSD desteği, 1800mAh pil ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geliyor.

Benzer teknik özelliklerle donatılan 2600mAh pille güçlendirilmiş Ascend D quad XL modelinin de Ağustos sonunda teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. İlk etapta Çin'e giriş yapacak Ascend D quad ve D quad XL, takip eden haftalarda Avrupa ve diğer Asya ülkelerine dağıtılacak.

FCC tarafından onaylanan Ascend D quad XL'nin Amerika'da da piyasaya sürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. HSPA+ iletişim teknolojisi, NFC çipi, MHL portu ve 12MP'lik bir kamera sensörüyle test edilen U9510 model numaralı cihazın orijinal aygıttan daha farklı detaylara sahip olması mümkün görünüyor.

Kendi ülkesi için Xiang adıyla 2200mAh pilli farklı bir akıllı telefon duyuran Huawei, bu cihazı Eylül'de piyasaya sürecek. Orta segment Ascend D1 ise; bu ay çıkış yapacak telefonlar arasında yer alacak. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermeyen dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi, yakında Çin dışındaki tüketicileri de bilgilendirecek.

http://tech.xinmin.cn/3c/2012/08/16/15913925.html