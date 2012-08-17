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Huawei Ascend D quad ve D quad XL Ağustos sonunda resmen satışa çıkıyor

6 yıl
4,9b
1
28
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei nihayet Ascend Diamond serisine mensup amiral gemisini satışa sunuyor. Üreticinin yaptığı resmi açıklamaya göre; Ascend D quad beyaz ve siyah renk seçenekleriyle Ağustos sonunda tüketiciyle buluşacak.
HiSilicon Technologies markası altında Huawei tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki dört çekirdekli işlemci ve 16 çekirdekli GPU'ya sahip K3V2 Hi3620 çipsetin güç verdiği Ascend D quad, 4.5 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP arkadan aydınlatmalı kamera, microSD desteği, 1800mAh pil ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geliyor.
Benzer teknik özelliklerle donatılan 2600mAh pille güçlendirilmiş Ascend D quad XL modelinin de Ağustos sonunda teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. İlk etapta Çin'e giriş yapacak Ascend D quad ve D quad XL, takip eden haftalarda Avrupa ve diğer Asya ülkelerine dağıtılacak. 
FCC tarafından onaylanan Ascend D quad XL'nin Amerika'da da piyasaya sürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. HSPA+ iletişim teknolojisi, NFC çipi, MHL portu ve 12MP'lik bir kamera sensörüyle test edilen U9510 model numaralı cihazın orijinal aygıttan daha farklı detaylara sahip olması mümkün görünüyor.
Kendi ülkesi için Xiang adıyla 2200mAh pilli farklı bir akıllı telefon duyuran Huawei, bu cihazı Eylül'de piyasaya sürecek. Orta segment Ascend D1 ise; bu ay çıkış yapacak telefonlar arasında yer alacak. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermeyen dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi, yakında Çin dışındaki tüketicileri de bilgilendirecek.

http://tech.xinmin.cn/3c/2012/08/16/15913925.html Yorum Yaz
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ahmtdzdr 6 yıl en beğenilen
Huawei , F/P özelliğini korumayıp havalanırsan kusura bakma kimse sana bakmaz ..
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ahmtdzdr 6 yıl JrMaster
JrMaster

şu Huawei'yi bazıları her gün cebinde taşıyor ama farkında bile değil gelip bakmazlar etmezler almazlar diyorlar

Söyler misin bu telefon Samsung veya HTC gibi firmalarla aynı fiyata satılsa Huawei'yi tercih eden olur mu ?..

İdeos X5 Neden satıldı rakiplerine göre fiyat avantajı olduğu için .. Ki bende bu yüzden kullanıyorum ..
JrMasterşu Huawei'yi bazıları her gün cebinde taşıyor ama farkında bile değil gelip bakmazlar etmezler almazlar diyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
tamamen ön yargı meselesi örnek olarak huawei honor u8860-samsung galaksy s plus aynı işlemciyi kullanıyorlar huawei çk çok hızlı s plus kullanan sarj aletini cebinde taşırken huawei kullanan şarjı unutuyor
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alpa07 6 yıl
Sen o fiyatlara anca kendi ülkende satarsın.
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FIF 6 yıl
Bu Telefon 1600 Civarından Türkiyeye Giriş Yapar Siz One x 1200 TL'ye Falan Düştü Diyorsunuzda Bunlar Hep Yurt Dışı Cihazlar Türkiye Cihazları Hala 1700 TL Civarı En Ucuz Zaten HTC - Samsung Firmaları Çok Tercih Edildiği İçin Piyasası Bu Kadar Uygun Bknz: Ascend P1 Hala Aynı Fiyatında Huawei'nin Alıcı Yok Çünkü S2 Gibi Bununda Alıcısı İlk Çıktığı Zamanlar Çok Olsaydı Yurt Dışından Gelen Cihazlar 900 TL'ye Kadar Düşebilirdi Ve Ascend D quad'da 1200 TL Civarına Hem Adamlar Hala Ürünlerini F/P Olarak Pazarlıyorlar Bknz : S2 İlk Piyasaya Çıktığında 1700 TL Falandı Ascend P1 İse 1200 TL'den Satışa Sunuldu Arada 500 TL Fark Var Üretici Hala Ürünlerini F/P Olarak Piyasaya Sunuyor Bence
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DH Misafiri 6 yıl
htc one x ,iki bin tl ascend p1 1100 tl bunu 1500 e satarlar ki alan olmaz.1800 inen galaxy s3 var geç kaldın huawei.
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mesona 6 yıl
Yazılım destegi berbat olduktan sonra donanıma abansan ne yazar huawei. Git sen kumda oyna
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ruzgar_ressam 6 yıl
her şeye olduğumuz gibi Huawei'yi de önyargılıyız. Cihazın performansını bilmiyorum ve daha önce hiç huawei kullanmadım ama cihazın beyaz olanı çok şık duruyor. Performans dediğim donanımsal özellikler değil. Galaxy Nexus'ta da görüldüğü gibi işletim sistemi ve donanımla uyumu gerçekten çok önemli. fiyat/performans ürünü olursa neden alınmasın ?
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redoano 6 yıl
Piyasaya surmeyecegin telefonu niye ilk 4 çekirdek telefon diye duyuruyorsun ki :) kaç ay oldu yau. Belki de o zaman böyle bir telefon yoktu duyurdular sonra yaptılar ne malum :D HTC haklıymış one x ilk 4 çekirdek:)
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arel.gr 6 yıl
f/p nedir ?
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PH_Ganso 6 yıl arel.gr
arel.gr
f/p nedir ?

fiyat performans oranı
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janeiro1209 6 yıl
sanmıyorum.Barcelonada başlayan masal,maalesef kötü bitti Huawei için.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fx_57,5 6 yıl
Bu markayi nezaman gorsrm f/p gelir aklima.bunun disinda tercih edilmez.bu cizgisini bozmamalilar
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qazrfv 6 yıl
Huawei kendi gpusunu çikardi eger kendi cpusunuda çikarirsa kimse durduramaz huawei'yi.
Ayrica bu telefonu dünyanin 4 bir tarafinda satisa sunacaklar mi-two'yu satis rakaminda ezer geçer.
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MattPegasus 6 yıl
Bu telefon GSM firmaları tarafından satılırsa çok iyi bir satış fiyatına ulaşır.Kullanıcılarda memnun kalır kanımca.
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