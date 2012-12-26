Huawei Ascend D2'ye ait yeni görüntüler sızdı





Geçtiğimiz haftalarda Çin'in Haberleşme Ekipmanları Sertifika Merkezi ( TENAA ) vasıtasıyla detaylanan ve bu önemli gelişmenin ardından ilk basın görüntüsü internette paylaşılan Huawei'nin Ascend serisine mensup D2 model numaralı amiral gemi akıllı telefonuna ait yeni görseller ortaya çıktı. 5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip cihaz, çok yakında üreticisinin memleketinde satışa sunulacak. Bir Huawei yöneticisinin Sina Weibo hesabından yayınladığı verilere göre; telefonun küresel tanıtımı ise Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te yapılacak.

1.5GHz hızında dört çekirdekli HiSilicon K3V3 çipset, 2GB RAM, 13MP arka kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, Huawei Emotion kullanıcı arayüzü ve 3,000 mAh pille donatıldığı bildirilen Ascend D2, uzak doğulu firmanın HiSilicon yan kuruluşu tarafından geliştirilen yeni bir dört çekirdekli yarı iletken çipten gücünü alacak. Bu donanımın ARM Cortex-A9 mu yoksa rakipler yonga üreticilerinin ilerleyen aylarda piyasaya süreceği Cortex-A15 mimarisini benimseyen bir mimariyle mi donatıldığı bilinmiyor. 2012'in başında kendi çipsetini gün yüzüne çıkaran, fakat ciddi üretim sorunlarıyla yüz yüze gelen Shenzhen merkezli şirketin 2013'te üretim kaynaklı problemler yaşamadan sıkıntısız bir şekilde tüketiciye ulaşmayı planlandığı ileri sürülüyor.

Beyaz renkli plastik kasası ve dolaşım butonlarını üzerinde ihtiva eden geniş bir ekranla yeniden internette boy gösteren Huawei Ascend D2'nin yeni görselleri ITHome.com tarafından yayınlandı. CES 2013'ün açılış günü olan 8 Ocak'ta tanıtılması beklenen aygıtın yeni görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.





http://www.ithome.com/html/digi/33699.htm