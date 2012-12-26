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Huawei Ascend D2'ye ait yeni görüntüler sızdı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei Ascend D2'ye ait yeni görüntüler sızdı
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Geçtiğimiz haftalarda Çin'in Haberleşme Ekipmanları Sertifika Merkezi (TENAA) vasıtasıyla detaylanan ve bu önemli gelişmenin ardından ilk basın görüntüsü internette paylaşılan Huawei'nin Ascend serisine mensup D2 model numaralı amiral gemi akıllı telefonuna ait yeni görseller ortaya çıktı. 5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip cihaz, çok yakında üreticisinin memleketinde satışa sunulacak. Bir Huawei yöneticisinin Sina Weibo hesabından yayınladığı verilere göre; telefonun küresel tanıtımı ise Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te yapılacak.
1.5GHz hızında dört çekirdekli HiSilicon K3V3 çipset, 2GB RAM, 13MP arka kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, Huawei Emotion kullanıcı arayüzü ve 3,000 mAh pille donatıldığı bildirilen Ascend D2, uzak doğulu firmanın HiSilicon yan kuruluşu tarafından geliştirilen yeni bir dört çekirdekli yarı iletken çipten gücünü alacak. Bu donanımın ARM Cortex-A9 mu yoksa rakipler yonga üreticilerinin ilerleyen aylarda piyasaya süreceği Cortex-A15 mimarisini benimseyen bir mimariyle mi donatıldığı bilinmiyor. 2012'in başında kendi çipsetini gün yüzüne çıkaran, fakat ciddi üretim sorunlarıyla yüz yüze gelen Shenzhen merkezli şirketin 2013'te üretim kaynaklı problemler yaşamadan sıkıntısız bir şekilde tüketiciye ulaşmayı planlandığı ileri sürülüyor.
Beyaz renkli plastik kasası ve dolaşım butonlarını üzerinde ihtiva eden geniş bir ekranla yeniden internette boy gösteren Huawei Ascend D2'nin yeni görselleri ITHome.com tarafından yayınlandı. CES 2013'ün açılış günü olan 8 Ocak'ta tanıtılması beklenen aygıtın yeni görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 

Huawei Ascend D2'ye ait yeni görüntüler sızdı
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Huawei Ascend D2'ye ait yeni görüntüler sızdı
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http://www.ithome.com/html/digi/33699.htm Yorum Yaz
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5küheylan2 6 yıl
10 numarada olmus kulladgm huaei Ascent p1 den bu telefna geceblrm bndan cok memnunm o.da.da memnn olacgma emnm
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefon cıksın hemen denemek isterim
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besttrr 6 yıl
Bu telefon olmuş aga, bide işlemcisi 2 ghz olsaymış, hafızada 64 gb 700 dolara kadar alırıdm valla.
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unflattering 6 yıl
Bu ne şimdi apple ekranı büyütemedi buyrun büyümüş hali. 5 inç iphone yapılsa anca buna benzerdi.
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WmGMD 6 yıl
ön iphone 5 arka htc one x böle yapacağına kendi tasarımıyla çıksa daha fazla başarıya yakalayacağını düşünüyorum.Hemde böyle yaparak prestijini kaybediyor.
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ozkanwap 6 yıl
kimisi türkiyede olsa diye başlamış, kim ne derse desin türkiyede özellikle akıllı tlf kullananların birçoğu sadece gündemde olan ( iphone, wm nedir bilmesede alınan sonra uygulama yok diyenlerin tercihi lumialar yada g s3 ) telefonları türkiyede dünyadan farklı fiyatlara alırlar.
bence kaliteli çin markalarının iyi modellerinin türkiyeye girmemesinin birkac nedeni var, bu modelleri de iphone, samsung vs markaları getiren firmalar getiriyor ve yüksek model olan çin modellerinin fiyatları ucuz olursa samsung un iphonenin vs markaların tlf satması zora girebilir, eşit sevide de fiyat koysalar bu seferde gündemde olan telefon marka ve modelleri tercih edilir.
evt bu modeller türkiye de olsa isterlerse 4 - 5 çekirdek olsunlar maksimum bugünün şartlarında 700 tl kadar veririm , fazlası zarar ziyan olur. :)
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depeche35 6 yıl
Yani her modeli türkiyeye gelmedi. Mesela Ascen Quad ( Amiral gemi ) gelmedi nedendir bilinmez...
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Batuist 6 yıl
çinin yükselen markalarından biri.. fiyat politikalarını her zaman ki gibi agresif yapabilirlerse bu markanın önü açık demektir..
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enaz3posta 6 yıl
galaxy note iphone ve one x sentezi olmuş
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Salona 6 yıl
Görüntülenen telefon Huawei(Çin) olunca haberin altında değişik benzetmeler bekliyordum :) Yakışıklı bi telefona benziyor. Söylemeye gerek yok Türkiye'de olsa...
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