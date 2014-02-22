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Huawei Ascend G6 akıllı telefon ve MediaPad X1 tablet modelleri internete sızdı

5 yıl
10,4b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend G6 akıllı telefon ve MediaPad X1 tablet modelleri internete sızdı

CES 2014 fuarında Ascend Mate 2 4G ve Honor serisi akıllı telefonları ile boy gösteren Huawei, MWC 2014 etkinliği için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl mobil cihaz pazarında üst sıraları hedefleyen Huawei'nin iki yeni cihazına ait görüntüler ortaya çıktı.

İlk görüntü Evleaks tarafından sızdırıldı ve Ascend G6 modelinin basın afişini içeriyor. Orta seviyeye yönelik bir akıllı telefon olan Ascend G6, 4.5 inçlik bir ekrana sahip. 4 çekirdekli MT6582 yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 7.5mm kalınlık gibi özellikler sunuyor.

Diğer görüntü ise firmanın mükemmel multimedya merkezi olarak tanımladığı MediaPad X1 tablet modeline ait. İddialı özelliklere sahip olan modelde 7 inçlik Full HD ekran, 4 Cortex-A9 çekirdekli işlemci ve Mali-T450 grafik biriminden oluşan Kirin 910 yongaseti, 2GB RAM, artırılabilir 16GB/32GB depolama kapasitesi, 6000mAh gücünde batarya yer alıyor ve 7.5mm kalınlığında.

MediaPad X1 modelinin S-View veya QuickView benzeri bir akıllı kılıf aksesuarına sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor. Nexus 7 2014 ile rekabete gireceği tahmin edilen cihazın fiyatı ise 200$ civarında olacak. 

Huawei'nin bu iki model dışında yeni amiral gemisi Ascend D3 ve Ascend P7 akıllı telefonlarını da MWC 2014 etkinliğine getireceği konuşuluyor.
 
Huawei Ascend G6 akıllı telefon ve MediaPad X1 tablet modelleri internete sızdı

http://www.phonearena.com/news/Press-renders-of-Huaweis-Ascend-G6-appear-plus-live-photos-of-the-MediaPad-X1_id52856 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 5 yıl en beğenilen
1 gb ram
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servetxy 5 yıl
Neden gelmiyor tr ye bu cihazlar..bi ideos x5 getirdiler parayi vurunca dandik cihaz getirmeye basladilar
Neden 3x gelmiyor.
Samsungun milletimizi dolandirmasi sürüyor
Neden gelmiyor tr ye bu cihazlar..bi ideos x5 getirdiler parayi vurunca dandik cihaz getirmeye basladilarNeden 3x gelmiyor.Samsungun milletimizi dol...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Guaire 5 yıl
Türkiye'ye adam gibi gelene kadar Huawei haberlerine ambargo koyulsun
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dominusat 5 yıl
mate 2 ne zaman burda olacak
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
kim ne derse desin apple
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MAYKO 5 yıl
media pad tabletide suan piyasada 1g ram var o tablet 300 tl ve telefon olarak da kullanılabiyor. bunuda getirebilir. ama sanırım getirebilmesi için operatörlerin ön ayak olması şart gibi.
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uguroz76 5 yıl
Nexus7 im olmasa ve bu tablet gelse bir saniye düşünmeden alırdım. Herkes Huawei leri beklemekten usandı, adamlar hala satmamakta direniyor.
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bkrbzk 5 yıl
pil kapasitesi iyiymiş
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okan_cehapelioglu 5 yıl
7inç ve 6000 mah tablet alınabilesi olmuş
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Diğer çinli firmaların pazara açılmasını beklemek lazım.
Yorumlardan anlaşılan huawei yine kendi ülkesine iyileri kötüleri bu ülkeye.
Kendileri bilir artık kullanıcılar azda olsa bilinçlendi bu iyi bir gelişme
Satamazlar elinde patlar olur biter
Samsung hesabına yatmasınlar.
amerika Kore ye daha ekstra özellikli cihazlar, avrupa ya salla gitsin hesabı gibi.
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xSwindLer 5 yıl
Sızdırılsa ne olurki Türkiyeye gelmedikten sonra
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JoeyBane 5 yıl
Tasarım güzel. Fakat ekran dandik gibi??
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mr.babacan 5 yıl
Sırf hava, Huawei çoğu modelini getirmedi ülkemize. Bunlarıda beklemeyin hayal kırıklığı yaşamayın.3x 3c beklemekten bıktık.Çıkmasın artık bu Huawei haberleri :)) boşuna hevesleniyo millet
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Mugetsuga 5 yıl
Honor serisini geçtim hadi, Ascend serisinin devamı gelsin!
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servetxy 5 yıl
Neden gelmiyor tr ye bu cihazlar..bi ideos x5 getirdiler parayi vurunca dandik cihaz getirmeye basladilar
Neden 3x gelmiyor.
Samsungun milletimizi dolandirmasi sürüyor
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Guaire 5 yıl
Türkiye'ye adam gibi gelene kadar Huawei haberlerine ambargo koyulsun
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