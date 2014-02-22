Huawei Ascend G6 akıllı telefon ve MediaPad X1 tablet modelleri internete sızdı









CES 2014 fuarında Ascend Mate 2 4G ve Honor serisi akıllı telefonları ile boy gösteren Huawei, MWC 2014 etkinliği için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl mobil cihaz pazarında üst sıraları hedefleyen Huawei'nin iki yeni cihazına ait görüntüler ortaya çıktı.





İlk görüntü Evleaks tarafından sızdırıldı ve Ascend G6 modelinin basın afişini içeriyor. Orta seviyeye yönelik bir akıllı telefon olan Ascend G6, 4.5 inçlik bir ekrana sahip. 4 çekirdekli MT6582 yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 7.5mm kalınlık gibi özellikler sunuyor.





Diğer görüntü ise firmanın mükemmel multimedya merkezi olarak tanımladığı MediaPad X1 tablet modeline ait. İddialı özelliklere sahip olan modelde 7 inçlik Full HD ekran, 4 Cortex-A9 çekirdekli işlemci ve Mali-T450 grafik biriminden oluşan Kirin 910 yongaseti, 2GB RAM, artırılabilir 16GB/32GB depolama kapasitesi, 6000mAh gücünde batarya yer alıyor ve 7.5mm kalınlığında.





MediaPad X1 modelinin S-View veya QuickView benzeri bir akıllı kılıf aksesuarına sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor. Nexus 7 2014 ile rekabete gireceği tahmin edilen cihazın fiyatı ise 200$ civarında olacak.





Huawei'nin bu iki model dışında yeni amiral gemisi Ascend D3 ve Ascend P7 akıllı telefonlarını da MWC 2014 etkinliğine getireceği konuşuluyor.

http://www.phonearena.com/news/Press-renders-of-Huaweis-Ascend-G6-appear-plus-live-photos-of-the-MediaPad-X1_id52856