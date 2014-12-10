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Huawei Ascend Mate 7 Monarch Edition geliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate 7 Monarch Edition geliyor

Huawei'nin Phablet sınıfındaki en yeni amiral gemisi konumunda olan Ascend Mate 7, gelecek yıl itibariyle ülkemizde boy göstermeye hazırlanıyor. Ancak Huawei modelin bir de Monarch versiyonunu piyasaya sürecek. 

Özel bir Ascend Mate 7 versiyonu diyebileceğimiz Monarch versiyonunda neler sunulacağına dair bir bilgi yok. Huawei detaylı bilgileri 12 Aralık tarihindeki etkinlikte verecek. Ancak modelin safir cam panel, biraz daha hızlı işlemci ve elden geçirilmiş bir arayüz gibi iyileştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ascend Mate 7 satışları bilindiği üzere 1 milyon satış barajını geçmişti. Huawei bu nedenle özel bir versiyon daha piyasaya sürerek satışları artırmayı istiyor olabilir. 

Huawei Ascend Mate 7 modelinin özelliklerine kısaca değinecek olursak; 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 925 yongaseti, Tensilica HiFi3 Auto ses işlemcisi, Mali-T628 grafik birimi, 6 inçlik Full HD bir ekran, 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza veya 3GB RAM/32GB artırılamayan hafıza seçenekleri, 4100mAh gücünde bir batarya, 13MP çözünürlükte bir arka kamera şeklinde sayılabilir. 

Huawei Aralık ayında adeta gövde gösterisi yapacak. 16 Aralık tarihinde Glory 6 Plus ve Glory 4X için bir etkinlik düzenleyecek olan firma 12 Aralık tarihini de Ascend Mate 7 Monarch Edition için ayırmış durumda. Ascend Mate 7 Monarch Edition yaklaşık 700$ seviyesinden piyasaya sürülecek.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-announce-ascend-mate-7-monarch-edition-december-12th.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
ohaa 700 dolar fazla 500 dolar olsa iyidi
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ø 4 yıl
Tasarım iyi olmuş ama.
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ouzqan 4 yıl
Huawei baktı donanım güçlü olunca olacak gibi fiyatı şişirmeye başladı . Bunu yapmaması lazımdı . Onun dışında 6 inç biraz sırıtıyor geri kalan özellikleri çok iyi ama 2015 arifesinde yeni işlemciler gelecek dedikoları dönerken tanıtılması satışını etkileyebilir .
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S.Soylu 4 yıl
fiyat düşük olsa 10 numara telefon
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sercandk 4 yıl
Fiyatı fazla tutmuşlar.
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alemburda34 4 yıl
4100 mah gorunce agzimin suyu akiyor.
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XQS 4 yıl
ama yılan gibi olmuş
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General. 4 yıl
Pahalıymış 700$ nedir.
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nobu 4 yıl
çokkk fazla kardeşlerinden örnek al azcık bak mezui miu nekadar ucuz :=)
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kemalboran 4 yıl
Monarch bize ters, Republic Edition isteriz.
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doctor_bey 4 yıl
Normal Mate 7 zaten on numara,bu cihazın ne anlamı var ki şimdi;premium hissi mi yaratmak istiyorlar acaba? 700$ az buz bi fiyat değil çünkü
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DaRKFoRCeS 4 yıl
black White gold edition lar olmasıda lazım. bu nasıl bir mantıksa başarılı ise cihaz susleyip kaktirmanin alemi yok. Global firma olmak = çizgisini bozmak. android dedin mi güncelleme lazım demektir. Bu firmalar yüzünden ios u sever oldum. android li cihaz üreten firmaların Alayı tırt özgün olan yok.
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magicool 4 yıl
telefona diyecek yok ama fiyat nedir?700 dolara kendini bu çinli markalar ne zannediyolar anlıyamadım
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