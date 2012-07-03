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Huawei Ascend P1 XL bu ay satışa çıkıyor

Huawei, halihazırda seri üretimi devam eden Ascend P1 XL akıllı telefonunun bu ay satışa çıkacağını müjdeledi. Amerika, Asya ve Avrupa'da satışı devam eden Ascend P1'in daha büyük bir pil ile donatılm
6 yıl
5b
1
26
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei, halihazırda seri üretimi devam eden Ascend P1 XL akıllı telefonunun bu ay satışa çıkacağını müjdeledi. Amerika, Asya ve Avrupa'da satışı devam eden Ascend P1'in daha büyük bir pil ile donatılmış versiyonu olan Ascend P1 XL ve 6.68mm kalınlığa sahip Ascend P1 S'in de gelmesiyle Çinli üreticinin orta-üst segmentteki ürün yelpazesi tamamlanmış olacak.
Yeni P1 XL, Ascend P serisinin 7.7mm'lik standart modeliyle 2600mAh pil ve kalınlık dışında neredeyse tamamen aynı özellikleri ihtiva edecek. 4.3 inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass, 1.5GHz çift çekirdekli Texas Instruments OMAP4460 çipset, 1GB RAM, 4GB ROM, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP HDR çekim destekli arka kamera, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, DLNA, MHL portu ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi yer alacak.
Ascend P1'in Samsung Galaxy S II'ye oldukça benzeyen kasası ve ekran kalitesi kullanıcılar tarafından pek sevilmedi. Üstelik fiyatlandırması tahmin edilen rakamlardan çok daha yüksekti. XL modelinin Çin'deki satışına yaklaşık 470 dolardan bu ay başlanacak. Muhtemelen ilerleyen aylarda Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi de alacak.
Huawei Ascend P1 XL'nin Çin dışındaki bölgelere gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak kendi çipsetini geliştirmeyi başaran tecrübeli mobil telekomünikasyon cihazları tedarikçisi, yaşadığı üretim sıkıntısından ötürü amiral gemisi Ascend D quad'ı planlanan tarihlerde tüketiciyle buluşturmaya odaklanmış durumda. Cihaz Şubat 2012'de tanıtılmış olmasına rağmen sonbahara kadar ertelenmesi gündemde. Eğer Ascend P1 modelleri için böyle bir fiyatlandırma yapılıyorsa, D quad muadilleriyle aynı fiyat seviyesinden piyasaya sürülecektir. Tüketiciyi donanım, yazılım ve fiyat hususunda mutlu etmeyi başaran Huawei'nin karşılaştığı bu problemler yüzünden akıllı telefon pazarındaki yükselişi sekteye uğrayabilir.

http://www.unwiredview.com/2012/07/02/huawei-ascend-p1-xl-to-be-released-this-month/ Yorum Yaz
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srdrxx 6 yıl en beğenilen
şu tahminleriniz yok mu beni öldürüyor valla. ideos x5 e de satmaz satmaz dediler. bak ne oldu şimdi?
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Adam Lallana 6 yıl
Huaweide işi kaptı iyice çok güzel bir ürüne benziyor
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dj_nipo 6 yıl
Eğer ülkemizde f/p konusunda söz sahibi olmak istiyorlarsa 1236tl p1, onu 1000 liraya bunu 1150lira civarına, D yi 1250-1400 civarında satmaları gerekir yoksa hiç girmesinler ne gerek var ki?
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DH Misafiri 6 yıl
Ben performans - fiyata bakarım, kendi işimide kendim yaparım diyenlerin tercihi olmaya devam edecektir. X5'im var, kurdum ics'mi sorun sıkıntı yok. Milletin desteğine mi kaldık. ( Garanti çözümleri de var zati.)
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Pardus Linux 6 yıl
Nerede o F/P ürünleri sunan Huawei şimdi o fiyatlara zor müşteri bulu paranın kokusuna aldı ya hemen fiyat yükselt.
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aziz77 6 yıl
kopya tellerden bıktık...
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theasus 6 yıl
bingbang
theasus
Eric Schmidt Telefonu almayı düşünüp bu konuyu okuyanlara söylüyorum. Bence almayın. Huawei Türkiyede en çok satan IDEOS X5e bile destek vermiyor. Android 2.3.5 için 5 tane beta çıkardı kaç ay oldu tam sürüm gelmedi. ICS gelmeyecek zaten. Huaweinin işi satana kadar. Devamı yok. Telefon için konuşmuyorum Huawei marka baz alarak konuşuyorum. Bunu alacağınıza Samsungun Galaxy W veya ikinci el SII veya Motorola Atrix alın.
Tavsiyenize bende katılıyorum.Ayrıca Huawei X5in kronik ses sorunuda bu cihazın en büyük eksisiydi. Bu arada Huawei X5 için resmi ICS gelmiş ama 800Mhzlik 512 Mb Ramlik telefonda ne işe yarar bilemiyorum. Neo Vte ICSin performansını hiç beğenilmedi ki bu biraz daha yavaş bir cihaz. Ama yinede bakmak isteyenler için link burada : shiftdelete.net/...
Daha yavaş bir cihaz olduğunu hiç sanmıyorum
Ayrıca o rom maalesef x5 e değil yani u8800 değil u8800pro sürümüne çıktı.Zaten çıkardıkları sürümde çoğu x5 sahibinin kullandığı aurora adlı ics sürümünden çalıntı.ics i çok performanslı bir şekilde kullandığımı rahatlıkla söyleyebilirim.

800Mhz vs 1Ghz olduğu için daha yavaş demiştim.
Tabi kullanıcıdan kulanıcıya deneyimde değişir. Sizin için iyiyse sorun yok ;)
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theasus 6 yıl
Eric Schmidt
Telefonu almayı düşünüp bu konuyu okuyanlara söylüyorum. Bence almayın. Huawei Türkiyede en çok satan IDEOS X5e bile destek vermiyor. Android 2.3.5 için 5 tane beta çıkardı kaç ay oldu tam sürüm gelmedi. ICS gelmeyecek zaten. Huaweinin işi satana kadar. Devamı yok. Telefon için konuşmuyorum Huawei marka baz alarak konuşuyorum. Bunu alacağınıza Samsungun Galaxy W veya ikinci el SII veya Motorola Atrix alın.

Tavsiyenize bende katılıyorum.Ayrıca Huawei X5'in kronik ses sorunuda bu cihazın en büyük eksisiydi.
Bu arada Huawei X5 için resmi ICS gelmiş ama 800Mhzlik 512 Mb Ramlik telefonda ne işe yarar bilemiyorum. Neo V'te ICS'in performansını hiç beğenilmedi ki bu biraz daha yavaş bir cihaz. Ama yinede bakmak isteyenler için link burada :
shiftdelete.net/...
1 Yanıt Yanıtla
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alainn 6 yıl
Huawei, ideos x5 atılımındaki tutarsız yazılım desteği hüsranı sonucunda çıkardıkları ve çıkaracağı telefonların pek satılacağını düşünmüyorum.
1 yıla yakın x5 kullanıyorum, oldukça memnunum ama 2.3 beta aşamasında kalması çok komedi geldi bana, adamlar bir türlü nihai sürüme ulaşamadılar.
Custom romlarda olmasa x5 official romları ile malesef pek kullanışlı değil..
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bingbang 6 yıl theasus
theasus

Eric Schmidt

Telefonu almayı düşünüp bu konuyu okuyanlara söylüyorum. Bence almayın. Huawei Türkiyede en çok satan IDEOS X5e bile destek vermiyor. Android 2.3.5 için 5 tane beta çıkardı kaç ay oldu tam sürüm gelmedi. ICS gelmeyecek zaten. Huaweinin işi satana kadar. Devamı yok. Telefon için konuşmuyorum Huawei marka baz alarak konuşuyorum. Bunu alacağınıza Samsungun Galaxy W veya ikinci el SII veya Motorola Atrix alın.


Tavsiyenize bende katılıyorum.Ayrıca Huawei X5'in kronik ses sorunuda bu cihazın en büyük eksisiydi.
Bu arada Huawei X5 için resmi ICS gelmiş ama 800Mhzlik 512 Mb Ramlik telefonda ne işe yarar bilemiyorum. Neo V'te ICS'in performansını hiç beğenilmedi ki bu biraz daha yavaş bir cihaz. Ama yinede bakmak isteyenler için link burada :

shiftdelete.net/...





Daha yavaş bir cihaz olduğunu hiç sanmıyorum
Ayrıca o rom maalesef x5 e değil yani u8800 değil u8800pro sürümüne çıktı.Zaten çıkardıkları sürümde çoğu x5 sahibinin kullandığı aurora adlı ics sürümünden çalıntı.ics i çok performanslı bir şekilde kullandığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
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alpa07 6 yıl
f/p dan çıktı artık huawei.Vision 839tl den satışta.Bunu düşünemiyorum.
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-Freedom- 6 yıl
p1 e 1100 verilir p1 xl 1290 verilir d quad a 1650
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freefalcon 6 yıl
1000 tl veya biraz altından girerse cok satar.
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-Freedom- 6 yıl
Varya aslinda huawei ideos x5 icin xda dan 5-10 kisi alsa sorunlar cozulur
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