Huawei Ascend P1 XL bu ay satışa çıkıyor





Huawei, halihazırda seri üretimi devam eden Ascend P1 XL akıllı telefonunun bu ay satışa çıkacağını müjdeledi. Amerika, Asya ve Avrupa'da satışı devam eden Ascend P1'in daha büyük bir pil ile donatılmış versiyonu olan Ascend P1 XL ve 6.68mm kalınlığa sahip Ascend P1 S'in de gelmesiyle Çinli üreticinin orta-üst segmentteki ürün yelpazesi tamamlanmış olacak.

Yeni P1 XL, Ascend P serisinin 7.7mm'lik standart modeliyle 2600mAh pil ve kalınlık dışında neredeyse tamamen aynı özellikleri ihtiva edecek. 4.3 inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass, 1.5GHz çift çekirdekli Texas Instruments OMAP4460 çipset, 1GB RAM, 4GB ROM, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP HDR çekim destekli arka kamera, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, DLNA, MHL portu ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi yer alacak.

Ascend P1'in Samsung Galaxy S II'ye oldukça benzeyen kasası ve ekran kalitesi kullanıcılar tarafından pek sevilmedi. Üstelik fiyatlandırması tahmin edilen rakamlardan çok daha yüksekti. XL modelinin Çin'deki satışına yaklaşık 470 dolardan bu ay başlanacak. Muhtemelen ilerleyen aylarda Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi de alacak.

Huawei Ascend P1 XL'nin Çin dışındaki bölgelere gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak kendi çipsetini geliştirmeyi başaran tecrübeli mobil telekomünikasyon cihazları tedarikçisi, yaşadığı üretim sıkıntısından ötürü amiral gemisi Ascend D quad'ı planlanan tarihlerde tüketiciyle buluşturmaya odaklanmış durumda. Cihaz Şubat 2012'de tanıtılmış olmasına rağmen sonbahara kadar ertelenmesi gündemde. Eğer Ascend P1 modelleri için böyle bir fiyatlandırma yapılıyorsa, D quad muadilleriyle aynı fiyat seviyesinden piyasaya sürülecektir. Tüketiciyi donanım, yazılım ve fiyat hususunda mutlu etmeyi başaran Huawei'nin karşılaştığı bu problemler yüzünden akıllı telefon pazarındaki yükselişi sekteye uğrayabilir.

http://www.unwiredview.com/2012/07/02/huawei-ascend-p1-xl-to-be-released-this-month/