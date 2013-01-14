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Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi paylaşıldı

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Ascend Mate, Ascend D2 ve Ascend W1'e resmiyet kazandıran Huawei'ın, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde farklı modellerini tüketicilerin beğenisine sunması bekleniyor. Yürütülen tahminler, bahsi geçen modellerden bir tanesinin Ascend P2 olacağı yönünde.
Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi China Smartphone Review sitesi tarafından internette paylaşıldı. Siteden elimize ulaşan bilgilere göre, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli HiSilicon K3V2 platformunun, 2 GB'lık sistem belleğinin ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sisteminin hayat vereceği Ascend P2, 5.0-inç büyüklüğünde, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana ve 8 GB ROM'a sahip olacak. Hatırlatmak gerekirse HiSilicon K3V2 platformuna daha önce Ascend Mate ve Ascend D2 modellerinde rastlamıştık. Akıllı telefonun dahili depolama alanı ise bellek kartlarıyla arttırılamayacak.
Ön kısmına 1.3 megapiksel çözünürlüğünde; arka kısmına ise Full HD video kaydı yapabilen, LED flaşlı, 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak Ascend P2'nin bataryası 3.000 mAh kapasiteli olacak. Akıllı telefonun yekpare yapısı gereği batarya çıkarılamayacak.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS / Glonass ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini destekleyecek Ascend P2'nin, incelik konusunda iddialı olması bekleniyor. Bir yıl önce tanıtılan Ascend P1, 7.7 mm'lik tasarıma; Ascend P1 S ise 6.7 mm'lik tasarıma sahipti. Şu an için incelik tahtında, 6.45 mm'lik tasarımıyla Alcatel One Touch Idol Ultra'nın oturduğunun altını çizmekte fayda var. Bakalım sitenin paylaştığı teknik özellikler ne kadar tutarlı çıkacak?

http://www.chinasmartphonereview.com/huawei-ascend-p2-quad-core/ Yorum Yaz
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Vash The Stampede 6 yıl
ascend p1 son derece güzel bir telefondu. abisi de iyi olur gibi.
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JoeyBane 6 yıl
5'' ekrana Full HD koysalardı daha iyi olacaktı.
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zeg392 6 yıl
P1 kulanıyorum ve cihaz çok kaliteli kalitesiz diyen arkadaşlar görmeden bir ürün hakkında yorum yapmayın körü körüne..
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arel.gr 6 yıl
yaygin bir sekilde tuketicilerle 3G USB stick modemlerle ismini duyuran kaliteli china made HUAWEI ve ZTE yuksek teknoloji urunleri dunya genelinde iyi satiyor ve olumlu yorum aliyorlar.
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CoreXXX 6 yıl
modemleri acayip kalitesiz acaba telefonlarıda aynı kaderi taşırmı):
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Normsoner 6 yıl
yıl olmuş 2013 hala artırılamayan hafıza !
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stalker(1979) 6 yıl
5 inc'e ne gerek vardı ki zaten full hd 5 inch telefonu çıkacak
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aykut.. 6 yıl
Bu huaweinin kendi işlemcisi çok ısınıyor diye bi yerde okumuştum
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Lepanto 6 yıl
Huawei gene f/p ürünlerle pazarımızda yer alsa güzel olur. Yeni nesil cihazları güzel, ucuz da olsalar başarı elde ederler.
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KalemKolik 6 yıl
Gpu onboard galiba bu sene gpularada önem verseler keşke bir mali T658 görsek ama başka bahara kaldı.
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Bamya Avcisi 6 yıl
Son cümlede hata var Ascend P1 7-8 mm civarıydı.6,7 mm olan P1S modeli.
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Sérd@r 6 yıl
Sayısız telefon tanıtılıyor ve artık ezberliyoruz özellikleri beğeniyoruz filan ama tanıtılan telefonlardan Türkiye'ye gelen sayısı bir elimizin parmaklarının sayısını geçmiyor. Tanıtım haberleri de havada kalmış oluyor
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