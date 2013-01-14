Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi paylaşıldı

Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi China Smartphone Review sitesi tarafından internette paylaşıldı. Siteden elimize ulaşan bilgilere göre, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli HiSilicon K3V2 platformunun, 2 GB'lık sistem belleğinin ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sisteminin hayat vereceği Ascend P2, 5.0-inç büyüklüğünde, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana ve 8 GB ROM'a sahip olacak. Hatırlatmak gerekirse HiSilicon K3V2 platformuna daha önce Ascend Mate ve Ascend D2 modellerinde rastlamıştık. Akıllı telefonun dahili depolama alanı ise bellek kartlarıyla arttırılamayacak.

Ön kısmına 1.3 megapiksel çözünürlüğünde; arka kısmına ise Full HD video kaydı yapabilen, LED flaşlı, 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak Ascend P2'nin bataryası 3.000 mAh kapasiteli olacak. Akıllı telefonun yekpare yapısı gereği batarya çıkarılamayacak.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS / Glonass ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini destekleyecek Ascend P2'nin, incelik konusunda iddialı olması bekleniyor. Bir yıl önce tanıtılan Ascend P1, 7.7 mm'lik tasarıma; Ascend P1 S ise 6.7 mm'lik tasarıma sahipti. Şu an için incelik tahtında, 6.45 mm'lik tasarımıyla Alcatel One Touch Idol Ultra'nın oturduğunun altını çizmekte fayda var. Bakalım sitenin paylaştığı teknik özellikler ne kadar tutarlı çıkacak?



http://www.chinasmartphonereview.com/huawei-ascend-p2-quad-core/