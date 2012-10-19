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Huawei Ascend W1'in ilk basın görseli sızdı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un resmen duyurduğu az sayıdaki Windows Phone 8 ortaklarından biri olan Huawei'nin bu platformdan gücünü alan Ascend W1 adlı akıllı telefonuna ait ilk basın görseli ortaya çıktı. Daha önce prototip görüntüleri sızan orta segment modelin Nokia Lumia 820 ile HTC Windows Phone 8S'e rakip olması beklenirken W1'in ortaya çıkan fiyatı Çinli üreticinin çok daha ucuz bir çözümle tüketicinin karşısına çıkacağını gösterdi
4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP arka kamera, VGA görüntülü görüşme kamerası ve 2,000 mAh'lik bir pile sahip olacağı iddia edilen Ascend W1'ın 300-350$ seviyesinden satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Mevcut WP8 üreticilerine benzer şekilde dizayn edilen Ascend W1'in arka kamera bölümü tasarımının HTC'nin One X modeliyle neredeyse birebir aynı olduğu görülüyor. Microsoft tarafından donanım hususunda kısıtlanan Windows Phone üreticilerinden HTC de Nokia'nın tasarım kopyalama suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. 
Piyasaya sürüleceği zaman dilimine yakın bir tarihte resmiyet kazanması beklenen Ascend W1'in Kasım - Aralık döneminde Avrupa ve Asya çıkışını yapacağı rapor edilmişti. Orta segmentteki bu ekonomik telefona Ascend W2 adlı daha güçlü bir donanıma sahip amiral gemi modelinin eşlik etme olasılığı da bir hayli yüksek. 

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nurettinaz 6 yıl
İyice microsofttan şüphe etmeye başladım. Galiba adamlar üreticilere talimat vermiş ve aynı tasarımı aynı saçma renklerle birleştirmezseniz size lisans falan yok demişler diye düşünüyorum. Nokia lumia, htc şimdide huawei. Arkadaş anlamadığım hiç mi rahatsız olmuyor bu üreticiler bundan. Ben şahsen üzerlerinde isim yazmasa ayırt edebileceğimi düşünmüyorum.
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noble 6 yıl
Windows Phone işletim sisteminin iş dünyasına hitap ettiği söyleniyor ama telefonların dizaynı da bunun tam tersini gösterir nitelikte. Yeni Windows telefonlardan ATIV S haricindekiler tasarım olarak berbat!
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volkans33 6 yıl
arkası xperia sola'ya ve diğer sony'lere çok benziyor.önü de sony'ye benziyor.
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highgen 6 yıl
arka taraf klasik huawei tasarımı kopyalık bi durum göremedim ben
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FERFEROS 6 yıl
WP8'li telefonların hepsi birbirine benziyor.
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__Nikolaus__ 6 yıl
wp8 telefon uretiyorsak degisik renkler olmali diye bir sirket politikasi var anladigim kadariyla.
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romeo6464 6 yıl
kim sızdırıyor len bunları
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depeche35 6 yıl
Yani W8'in geleceği ne olacak bilemiyorum ki, ?
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crashday 6 yıl
Tasarımı diğer wp8 telefonlara benziyor.
Ascend quad ile bunun arasında kararsız kaldım.
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AnGets 6 yıl
Bu ne ya, ön taraf bildiğin Sony ,arka taraf HTC..Huawei de kopyacı olmuş artık..!
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