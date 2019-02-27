Samsung, katlanabilir Galaxy Fold'u piyasaya sınırlı sayıda sürecek

Samsung Galaxy Fold lansmanında önce ortaya atılan iddialardan biri de cihazın sınırlı sayıda üretilecek olmasıydı. Güney Koreli şirketin sadece 100.000 adet üretmeti planladığı bildiriliyordu. Samsung İngiltere'deki ürün, hizmet ve ticari strateji direktörü Kate Beaumont, The Verge'e verdiği röportajda söylentileri doğruladı.

Ayrıca Bkz.

"Meizu Note 9'un kamera performansını gösteren ilk örnek fotoğraf yayınlandı"

Beaumont, Samsung'un ilk etapta Galaxy Fold’u S10’a kıyasla daha az sayıda piyasaya süreceğini onayladı. Deneyimli yönetici pazardaki gidişatın da kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ancak satışa sunulacak katlanabilir telefon adedi konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısı ile şu an için 100.000 rakamının doğruluğunu teyit edemiyoruz. Daha az da olabilir çok da şimdilik kesin konuşmak zor.

Fiyat etiketi oldukça yüksek

Öte yandan Samsung'un Galaxy Fold'u sınırlı sayıda çıkaracak olması pek de şaşırtıcı değil. Bunun başlıca nedeni, bileşenlerinin yeni olmasından dolayı seri üretim yapmanın kolay olmaması. Ayrıca şu an için üretim maliyeti de yüksek olabilir.

Bununla birlikte Galaxy Fold'un henüz gerçek anlamda test edilmemiş ve ne kadar talep göreceği belirsiz bir cihaz olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un binlerce satılmamış ürünle karşı karşıya kalmamak için ilk envanteri düşük tutmaya çalışması mantıklı geliyor.

Ayrıca Galaxy Fold'un satışının zor olabileceği de konuşuluyor. Yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketi taşıyan cihaz bugün piyasadaki en pahalı telefonlardan biri oldu. Henüz tam anlamıyla kabul görmemiş yeni bir teknolojiyi böylesine yüksek bir fiyata sunup hemen iyi bir satış grafiği yakalamak da son derece zor.

https://www.theverge.com/2019/2/26/18241123/samsung-galaxy-fold-press-event-luxury-launch-interview-mwc-2019