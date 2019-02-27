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Samsung, katlanabilir Galaxy Fold'u piyasaya sınırlı sayıda sürecek

Samsung'un geçen haftaki Unpacked etkinliğinde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu her mağazada bulunamayacak. Şirket Galaxy Fold'u ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunacak.
2 ay
2,8b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Fold lansmanında önce ortaya atılan iddialardan biri de cihazın sınırlı sayıda üretilecek olmasıydı. Güney Koreli şirketin sadece 100.000 adet üretmeti planladığı bildiriliyordu. Samsung İngiltere'deki ürün, hizmet ve ticari strateji direktörü Kate Beaumont, The Verge'e verdiği röportajda söylentileri doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Meizu Note 9'un kamera performansını gösteren ilk örnek fotoğraf yayınlandı"
Beaumont, Samsung'un ilk etapta Galaxy Fold’u S10’a kıyasla daha az sayıda piyasaya süreceğini onayladı. Deneyimli yönetici pazardaki gidişatın da kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.
Ancak satışa sunulacak katlanabilir telefon adedi konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısı ile şu an için 100.000 rakamının doğruluğunu teyit edemiyoruz. Daha az da olabilir çok da şimdilik kesin konuşmak zor.

Fiyat etiketi oldukça yüksek

Öte yandan Samsung'un Galaxy Fold'u sınırlı sayıda çıkaracak olması pek de şaşırtıcı değil. Bunun başlıca nedeni, bileşenlerinin yeni olmasından dolayı seri üretim yapmanın kolay olmaması. Ayrıca şu an için üretim maliyeti de yüksek olabilir.
Bununla birlikte Galaxy Fold'un henüz gerçek anlamda test edilmemiş ve ne kadar talep göreceği belirsiz bir cihaz olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un binlerce satılmamış ürünle karşı karşıya kalmamak için ilk envanteri düşük tutmaya çalışması mantıklı geliyor.
Ayrıca Galaxy Fold'un satışının zor olabileceği de konuşuluyor. Yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketi taşıyan cihaz bugün piyasadaki en pahalı telefonlardan biri oldu. Henüz tam anlamıyla kabul görmemiş yeni bir teknolojiyi böylesine yüksek bir fiyata sunup hemen iyi bir satış grafiği yakalamak da son derece zor.

https://www.theverge.com/2019/2/26/18241123/samsung-galaxy-fold-press-event-luxury-launch-interview-mwc-2019 Yorum Yaz
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tahir40 2 ay en beğenilen
Adamlar görünce Mate X'i, yaptıkları telefonun dandikliğini, kimsenin almayacağını anladılar. Boşuna parça sipariş edip üretim bandı açıp masraf edip adetli üretmenin manası yok.
Adamlar görünce Mate X'i, yaptıkları telefonun dandikliğini, kimsenin almayacağını anladılar. Boşuna parça sipariş edip üretim bandı açıp masraf edip adetli üre...
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wert1903 2 ay
alıcısı da sınırlı olacağı içindir, soun sadece fiyat değil, rakipleri de güçlü.Böyle bir telefon almak isteyen fiyattan önce tasarıma bakıyordur...
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hamza5806 2 ay
Tutacak mi diye bakacaklar muhtemelen çünkü fiyat yuksek maliyeti de yuksek talebi ölcmeden cok fazla yatirim yapmamalari lazım
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DH Misafiri 2 ay
Uretımın az sayıda olacagını zaten daha oncede belırttıler.mate x ı gorunce fılan afallamak dıye bırsey yok yanı takıp edın bıraz.
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Portraitclub 2 ay
Tutmayacak bir cihaz çıkardılar kısa sürede piyasadan silinecek bir cihaz olacak. Tasarımı ve görüntüsü güzel değil ayrıca çok fazla kalın duruyor. Yıllar önce çıkan telefon görüntüsü var
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csh 2 ay Portraitclub
Ben tutacagini dusunuyorum. Zamanla daha guzel modelleri piyasaya surulup daha ucuz ve alinabilir duzeye gelecektir. Yolda cep telefonunun ufacik ekranina bakmak yerine tablet olarak kullanip isin bittiginde katlayip cebinde tasimak rahat olmaz mi? Bence onyargili yaklasmamak lazim. Sadece fiyati cok yuksek ve daha cok yeni bir teknoloji.
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tahir40 2 ay en beğenilen
Adamlar görünce Mate X'i, yaptıkları telefonun dandikliğini, kimsenin almayacağını anladılar. Boşuna parça sipariş edip üretim bandı açıp masraf edip adetli üretmenin manası yok.
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worldpartner 2 ay tahir40
Bu haber zaten geçen seneden beri var çok boş yere övüyorsunuz şu çinli firmayı bir de 300 dolara yakın daha pahalı sen huawisin çinlisin içindeki işlemci daha yavaş (kameraların bazı editörlerin ve dxomark'ın şişirmesine maruz kalmış, gece dışında iphone'dan daha kötü kameran var pixel'le karşılaştırmıyorum bile) premiumsun ama 4k 60 fps çekemiyorsun ve sadece mate 20 pro iphone xs ile aynı fiyat argen yok tasarımların çakma , samsung bu tasarım için 2013'ten beri çalıştığını biliyoruz ve ben bir bildikleri vardır diyorum
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SEHZADE63 2 ay
14.000 tl iyi fiyat:))
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csh 2 ay SEHZADE63
Ulkemizde vergilerle birlikte 28.000 TL olur.
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ozakin70 2 ay
Mümkünse hiç sürmesin
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stalker(1979) 2 ay
Ayrıca Galaxy Fold'un satışının zor olabileceği de konuşuluyor. Yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketi taşıyan cihaz bugün piyasadaki en pahalı telefonlardan biri oldu. Henüz tam anlamıyla kabul görmemiş yeni bir teknolojiyi böylesine yüksek bir fiyata sunup hemen iyi bir satış grafiği yakalamak da son derece zor.
Burada benim anlatmak istediğimi daha iyi anlatmışlar.
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Fenomenon 2 ay
Tam tersi çok fazla üretemeyecekleri için fiyatı yüksek tuttular.
Maliyeti nedir ki en baba 1000 $. Ki bence o kadar bile olmaz. 500-600$'a çıkar en fazla. 1000$ diyelim. Telefon başına 1000$ kazanacak. Diğer telefonlarını en fazla 1000$'a satıyor zaten.
Yani fold'un kazancı çok ama üretimi kolay değildir büyük ihtimalle.
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alaz1903 2 ay Fenomenon
İstersen 1 milyon tane sipariş verip parasının yarısını yatır bakalım üretemiyorlar mı?
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stalker(1979) 2 ay
Çok satacaklarına emin olsalar emin olun üretebildikleri kadar üretirlerdi. Fiyatının çok yüksek olmasından dolayı öyle karar vermişler.
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akıllı telefon, satış ve
7 etiket daha cep telefonu sınırlı adet galaxy fold Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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