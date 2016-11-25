Huawei CEO'su CES 2017'de mobil teknolojilerin geleceği hakkında konuşacak

Her yıl kullanıcı teknolojileri alanında çığır açacak yenilikçi teknolojilerin tanıtımına sahne olan CES'in bu yılki ayağı, 5 - 8 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenlenen CES 2017'de, kullanıcı teknolojilerinin her alanından yenilikçi projeler görücüye çıkacak.

Consumer Technology Association, geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklama ile Huawei CEO'su Richard Yu'nun CES 2017'de açış konuşması yapacağını duyurdu. 5 Ocak'ta The Venetian'ın Palazzo Salonu'nda konuşacak olan Yu, Huawei'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanına öncülük eden global modeli ve mobil teknolojilerin geleceği için vizyonu hakkında konuşacak.

Yu, açış konuşmasında Huawei'nin mobil teknolojilerin geleceği için planlarına değinecek ve yapay zeka, sanal gerçeklik ve diğer ilgili teknolojilerin bu gelecekte nasıl bir yere sahip olacağı hakkında öngörülerini paylaşacak.

Yu'nun teknoloji dünyasındaki ileri görüşlü isimlerin başında geldiğini belirten Consumer Technology Association CEO'su Gary Shapiro; Yu'nun en başından beri Huawei ile çalıştığını ve şirketin bugün olduğu hızla büyüyen marka haline gelmesinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.