Huawei, ürünlerinin milli duygularla satılmasını istemiyor

ABD tarafından olumlu sinyaller görse de Huawei hala kara listede yer alıyor. Mayıs ayında başlayan bu durum, haliyle firmayı oldukça etkiledi. Huawei’ye sahip çıkmak isteyen Çinlilerin ise satışlara ilginç bir yansıması patlama yaşamasına sebebiyet verdi. Son günlerdetarafından olumlu sinyaller görse dehala kara listede yer alıyor. Mayıs ayında başlayan bu durum, haliyle firmayı oldukça etkiledi. Huawei’ye sahip çıkmak isteyenise satışlara ilginç bir yansıması oldu . Milliyetçi duygularla hareket eden Çinliler, Huawei’nin Çin’deki satışlarındasebebiyet verdi.

Huawei içerisinde Uluslararası Pazarlama Departmanı Başkan Vekili, Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı Başkanı gibi önemli pozisyonlarda yer alan Chen Lifang ise bu durum hakkında farklı bir bakış açısıyla açıklamada bulundu.

“Ürünlerimiz iyi olmasaydı uzun vadede başarısız olurduk”

Chen Lifang, firmanın üzerine yerleşecek milli etiketinin uzun vadede başarı getirmeyeceğini söylüyor. Yani Huawei'nin, ürünleri, teknolojileri ve servisleriyle iyi bir firma olmaması halinde sadece milliyetçi duygularla ayakta kalamayacağı aktarıldı. Firmanın da odaklandığı tek noktanın iyi kalitede ürünler üretmeye devam etmek olacağının altı çiziliyor.

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Huawei’nin satışlarındaki önemli bir pay Çin’den gelse de bugün adının sürekli anılmasının altındaki temel sebep, tüm dünyada yakaladığı başarı. Kısacası firma, insanların veya medyanın kendilerine yakıştırdığı etiketleri bir kenara bırakıp, kaliteli ürünler üreterek başarısını devam ettirmeyi planlıyor.

https://www.gizmochina.com/2019/07/10/huawei-patriotic-sentiment-view/