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Huawei, ürünlerinin milli duygularla satılmasını istemiyor

ABD’nin uyguladığı yaptırımların ardından, Çinlilerin Huawei ürünlerine olan ilgisi bir anda ciddi artış gösterdi. Chen Lifang, ürünlerin milli duygularla satılmasına odaklanmadıklarını aktardı.
32 dk. (Son Güncelleme: 32 dk.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, ürünlerinin milli duygularla satılmasını istemiyor
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Son günlerde ABD tarafından olumlu sinyaller görse de Huawei hala kara listede yer alıyor. Mayıs ayında başlayan bu durum, haliyle firmayı oldukça etkiledi. Huawei’ye sahip çıkmak isteyen Çinlilerin ise satışlara ilginç bir yansıması oldu. Milliyetçi duygularla hareket eden Çinliler, Huawei’nin Çin’deki satışlarında patlama yaşamasına sebebiyet verdi.

Huawei içerisinde Uluslararası Pazarlama Departmanı Başkan Vekili, Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı Başkanı gibi önemli pozisyonlarda yer alan Chen Lifang ise bu durum hakkında farklı bir bakış açısıyla açıklamada bulundu.

“Ürünlerimiz iyi olmasaydı uzun vadede başarısız olurduk”

Chen Lifang, firmanın üzerine yerleşecek milli etiketinin uzun vadede başarı getirmeyeceğini söylüyor. Yani Huawei'nin, ürünleri, teknolojileri ve servisleriyle iyi bir firma olmaması halinde sadece milliyetçi duygularla ayakta kalamayacağı aktarıldı. Firmanın da odaklandığı tek noktanın iyi kalitede ürünler üretmeye devam etmek olacağının altı çiziliyor.

Ayrıca Bkz. "Suya karşı dayanıklı AirPods 3 yıl sonunda geliyor"

Huawei’nin satışlarındaki önemli bir pay Çin’den gelse de bugün adının sürekli anılmasının altındaki temel sebep, tüm dünyada yakaladığı başarı. Kısacası firma, insanların veya medyanın kendilerine yakıştırdığı etiketleri bir kenara bırakıp, kaliteli ürünler üreterek başarısını devam ettirmeyi planlıyor.


https://www.gizmochina.com/2019/07/10/huawei-patriotic-sentiment-view/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ceqa 17 dk.
Şu adamların mentalitesine bakın millilik ile Dünya'da bir numara olamayacaklarının farkındalar.
Bize bakıyorsun kimsenin bir numara olma derdi yok kendi ülkelerinde 3-5 satsalar göbek atacaklar, rakiplerine vergi konulsun falan istiyorlar.
Mentaliteleri vizyonları bu kadar çünkü.
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keremec 20 dk.
Bizim yerli firmalarimiz da ithal çöpleri yerli ve milli diye pahali fiyattan vatandaşa kakalamaya çalışsın.
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serafon 23 dk.
Değilse kendine çelme takmış olur, kafayı kuma gömmüş olur!
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