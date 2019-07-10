Huawei, ürünlerinin milli duygularla satılmasını istemiyor

Huawei içerisinde Uluslararası Pazarlama Departmanı Başkan Vekili, Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı Başkanı gibi önemli pozisyonlarda yer alan Chen Lifang ise bu durum hakkında farklı bir bakış açısıyla açıklamada bulundu.
“Ürünlerimiz iyi olmasaydı uzun vadede başarısız olurduk”
Chen Lifang, firmanın üzerine yerleşecek milli etiketinin uzun vadede başarı getirmeyeceğini söylüyor. Yani Huawei'nin, ürünleri, teknolojileri ve servisleriyle iyi bir firma olmaması halinde sadece milliyetçi duygularla ayakta kalamayacağı aktarıldı. Firmanın da odaklandığı tek noktanın iyi kalitede ürünler üretmeye devam etmek olacağının altı çiziliyor.Ayrıca Bkz. "Suya karşı dayanıklı AirPods 3 yıl sonunda geliyor"
Huawei’nin satışlarındaki önemli bir pay Çin’den gelse de bugün adının sürekli anılmasının altındaki temel sebep, tüm dünyada yakaladığı başarı. Kısacası firma, insanların veya medyanın kendilerine yakıştırdığı etiketleri bir kenara bırakıp, kaliteli ürünler üreterek başarısını devam ettirmeyi planlıyor.
https://www.gizmochina.com/2019/07/10/huawei-patriotic-sentiment-view/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bize bakıyorsun kimsenin bir numara olma derdi yok kendi ülkelerinde 3-5 satsalar göbek atacaklar, rakiplerine vergi konulsun falan istiyorlar.
Mentaliteleri vizyonları bu kadar çünkü.